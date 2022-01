Dulkėse paskendęs Žala: užuojauta visiems, kas startavo už sunkvežimių

„Nervinga diena, išsimušėm iš ritmo. Iš pradžių per lėtai, o po to, kai pradėjo vytis, pradėjau lėkti“, – septintąjį Dakaro ralio etapą apibūdino sėkmingai finišą pasiekęs Vaidotas Žala.

Iš 11-os pozicijos startavęs V. Žala užėmė 17-ąją vietą, etapą laimėjusiam Sebastienui Loebui nusileidęs 23 minutėmis. Lietuvio „Teltonika Racing“ ekipažas bendroje įskaitoje išlaiko 11-ąją poziciją.

„Žiauriai daug dulkių. Nesuprantu, kaip S. Loebas mus per tas dulkes pasigavo. Neįtikėtina, man tiek drąsa neneša, nes važiuoji paskui dulkių debesį“, – pirmaisiais įspūdžiais po finišo pasidalino V. Žala.

Lenktynininkas, trasoje pradžioje priverstinai sustojęs, nes teko keisti padangą, teigė, kad šiandien važiavo išsimušęs iš ritmo.

„Sunkesnė diena, startavau toks be energijos, gal kažką ne to suvalgiau, bet lyg koks lapas – iš pradžių per lėtai, o po to, kai pradėjo vytis, pats pradėjau lėkti. Tokia nervinga diena, išsimušėm iš ritmo. Gerai, kad niekur nenuklydom labai. Būna dienų, kai krenta korta, o šiandien kažkaip nei šis, nei tas. Gerai, kad užbaigėm dieną, kita gal bus geresnė“, – kalbėjo V. Žala.

Paklaustas, ar 402 km greičio ruožas išvargino po vakarykštės poilsio dienos, V. Žala atsakė: „Truputį nusikalėme, bet ne tiek žiauriai. Greitai susisuko kilometrai. Labiausiai erzino dulkės. Užuojauta visiems, kas startavo už sunkvežimių – be šansų kažką pagauti.“

V. Žala pridūrė, kad šiame etape turėjo problemų su pavarų dėže.

„Greičių dėžę atidavėm perrinkimui, o visureigyje buvo sumontuota atsarginė, tačiau artėjant link finišo ji pradėjo ožiuotis, o pavaros ne visada sklandžiai persijungdavo. Jaučiu, kad baigiasi ir priekinių amortizatorių resursas, nes automobilis pradeda linguoti kaip laivas. „X-Raid“ technikai juos turėjo perrinkti jau anksčiau, bet buvo užsiėmę pagalba „Audi“ komandai. Šiandien jau būtinai nešim, nes nėra kitos išeities“, – užbaigė V. Žala.