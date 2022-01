Rankinio rinktinės lyderis – apie mūšį su Rusija Lietuvai ypatingą dieną: nuo to visiems bus tik įdomiau

24 metai – tiek praėjo laiko nuo paskutinio karto, kai Lietuvos rankinio rinktinė varžėsi Europos čempionate. Praėjusių metų pavasarį kelialapį iškovoję rankininkai istorinės šventės laukia nervingai – koronavirusas vėl stabdo sporto pasaulį.

Į Islandiją sužaisti dvejų paskutinių draugiškų rungtynių vykti turėję Lietuvos rankininkai liko Vilniuje – dėl pablogėjusios situacijos Islandijoje ir baimės užsikrėsti koronavirusu lietuviai į Europos čempionatą vyks be kontrolinio testo.

„Pasiruošimas dar nesibaigė. Nėra gerai, kad teko atšaukti kelionę į Islandiją – tiek mums, tiek patiems islandams. Bet tokia yra situacija, reikia su tuo susigyventi. Bandysime surasti tam tikrų pliusų būdami čia, Lietuvoje“, – trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo Aidenas Malašinskas.

Lietuvos rinktinės lyderis sako, kad rinktinėje yra šiek tiek nerimo, nes dabar užsikrėtus koronavirusu tektų atsisveikinti su svajone žaisti Europos čempionate.

Gerdas Babarskas, Jonas Truchanovičius, Aidenas Malašinskas ir Deividas Virbauskas / LRF nuotr.

„Nerimaujame, kad neužsikrėstume koronavirusu, nes tada prarastume šansą žaisti Europos čempionate. Nerimas yra tiek dėl pačio čempionato, tiek dėl žaidėjų, kad gali juos prarasti. Aišku, tikimės, kad niekas neužsikrės, nesusitraumuos ir čempionatas įvyks“, – pozityvumo stengėsi neprarasti A. Malašinskas.

Europos čempionatas prasidės Lietuvai ypatingą dieną – sausio 13-ąją. Burtai lėmė, kad jau pirmose grupės rungtynėse mūsiškiai susigrums su Rusijos rankininkais.

Rinktinės atstovai, paklausti, ar tai pridės papildomos motyvacijos, sako, kad jos ir taip netrūksta.

„Nėra didesnės motyvacijos, nei žaidimas Europos čempionate. Jeigu kažkam, tai pačiai žiniasklaidai, tai bus vyšnia ant torto, tai nuo to mums bus tik dar smagiau. Galbūt dėl to šios rungtynės sulauks didesnio dėmesio, nuo to visiems bus tik įdomiau“, – kalbėjo A. Malašinskas.

Aidenas Malašinskas / LRF nuotr.

Tuo metu vyriausiasis komandos treneris Mindaugas Andriuška sako, kad apsidžiaugtų, jeigu sportinis pyktis persikeltų į aikštę: „Jeigu tai pridės papildomos motyvacijos, tai išeis tik į naudą.“

Europos čempionate, kuris vyks sausio 13–30 dienomis Vengrijoje ir Slovakijoje, Lietuva dar varžysis su Norvegija ir šeimininke Slovakija. Būtent slovakų treneris Peteris Kukučka savo šalies žiniasklaidai teigė, kad Lietuva yra silpniausia čempionato komanda.

„Kaip ir sakiau, man motyvacijos užtenka. Man svarbiausia, kad mes dalyvaujame Europos čempionate, o tai, ar mes reitinguojami paskutiniai, man visiškai nesvarbu. Nieko tai nepasako. Patys žaidėjai tokiais dalykais nesidomi. Turime tikslą išeiti iš grupės, per toli nežiūrime, tiesiog ruošiamės tam, kad dalyvautume Europos čempionate, nes dėl koronaviruso negali būti tikras“, – tęsė A. Malašinskas.

Aidenas Malašinskas / rankinis.lt nuotr.

Į Europos čempionatą lietuviai vyksta antrą kartą šalies rankinio istorijoje. Mūsų šalies rankininkai iki šiol vienintelį kartą Europos čempionate žaidė 1998 metais. Tuomet Italijoje pasirodę lietuviai liko devinti.

Po daugiau nei dviejų dešimtmečių Lietuvą į Europos rankinio žemėlapį sugrąžinę rankininkai neslepia, kad po iškovoto kelialapio atsirado dėmesys, kurio Lietuvos rankinis neturėjo daug metų.

„Nepamenu, kad būtų tiek daug dėmesio, informacijos, rėmėjų ir apskritai besidominčių rankiniu. Dėmesio tikrai užtenka – nežinau, ar jo gali būti dar daugiau rankiniui, bet visi jo siekia. Pati mintis, kad esame Europos čempionate, jau susigulėjo. Nėra taip, kad džiaugiamės kiekvieną dieną, pasidžiaugėme iškart patekę, o dabar dirbame ir ruošiamės“, – užbaigė A. Malašinskas.

Visas Europos čempionato kovas tiesiogiai transliuos LRT PLIUS ir portalas LRT.lt.