Pokyčiai trišuolininkės Zagainovos karjeroje – keičia trenerį ir keliasi gyventi į Portugaliją

Ketverius metus tarp dviejų šalių gyvenusi trišuolininkė Diana Zagainova Ispaniją ir trenerį Rafaelį Blancerą Alcantudą prieš kelis mėnesius pakeitė į Portugaliją ir specialistą Jose Sauzą Uvą. Pasak trumpam į Lietuvą sutikti Naujųjų su artimaisiais užsukusios 2019-ųjų Europos jaunimo (iki 23-ejų metų) čempionės, pokyčiai po dviejų nesėkmingų sezonų buvo būtini.

„Supratau, kad iki olimpinių žaidynių buvau tokiame burbule – labai stipriai susikoncentravusi. Galbūt ignoravau tam tikras detales, galbūt dėl to ir nepastebėjau, kad pokyčių reikėjo anksčiau. Aišku, niekas nenori viską keisti prieš pat olimpines žaidynes, nes tai tikrai labai rizikinga. Aišku, buvo nelengva, bet tai yra sportas ir nereikia apsimesti, kad susitvarkyti su tam tikromis mintimis buvo paprasta. Pirmą kartą per tiek metų, kiek sportuoju, pasiėmiau labai ilgas atostogas – dažniausiai atostogos trunka 3–4 savaites, o šiais metais ilsėjausi 7 savaites“, – LRT kalbinta sakė D. Zagainova.

28-ą vietą debiutinėse olimpinėse žaidynėse užėmusi D. Zagainova rudenį sulaukė skambučio iš Portugalijos – prisijungti prie komandos jai pasiūlė Tokijo olimpinė vicečempionė Patricia Mamona ir jos treneris. Lietuvos rekordininkė turėjo apsispręsti nedelsiant.

„Galbūt visiems iš šono atrodo, kad labai greitai ir lengvai priimu tuos sprendimus. Bet priėmiau greitai, nes nebuvo kito pasirinkimo ir negalėjau laukti. Pas mus yra tam tikra data, kai turi pradėti sezoną ir turi iki to laiko viską susitvarkyti. Kai grįžau iš atostogų, buvo likusi savaitė iki sezono pradžios. Tą savaitę turėjau apsispręsti, ką darau, nes, kai darbas prasideda, jis nebesustoja. Apsisprendžiau ir, žinoma, buvo daug sunkumų, bet labai džiaugiuosi, kad mano šeima, artimieji, draugai mane labai palaikė, o treneris su Patricia labai padėjo Portugalijoje – susirasti būstą, apsiprasti ir t.t.“, – tęsė sportininkė.

Artimiausias D. Zagainovos tikslas – patekti į pasaulio uždarųjų patalpų čempionatą, kuris kovą vyks Belgrade. Vasarą geriausi šalies lengvaatlečiai varžysis pasaulio ir Europos pirmenybėse. Tačiau prieš tai trišuolininkei dar reikės įvykdyti normatyvus arba užimti aukštą vietą planetos reitinge.

„Dabar mano tikslas ne įvykdyti normatyvus, o susidėlioti visas detales, būti pastoviai ir turėti tą ryšį su treneriu. Kai visa tai įvyks, tada ateis ir rezultatas, dėl to neskubiname įvykių. Žinoma, norime, planuojame, bet tai nėra kažkoks didžiausias ateinančio sezono tikslas“, – pridūrė 24-erių atletė.

Diana Zagainova / K. Štreimikio/LTOK nuotr.

Pirmadienį D. Zagainova su naujuoju treneriu ir treniruočių partnere išskrenda į stovyklą Tenerifėje.

– Kokios priežastys nulėmė, kad ryžotės imtis permainų sportinėje karjeroje?

– Pagrindinė priežastis – paskutinių metų rezultatai. Nesakau, kad viskas buvo labai blogai, bet sportininkų karjera dažniausiai būna labai trumpa ir negalima sau leisti švaistyti laiko ir dėl to reikia priimti sprendimus čia ir dabar. Mano manymu, dveji metai buvo pakankamas laiko tarpas apsispręsti ir ypač po Tokijo olimpinių žaidynių, kurios buvo vienas svarbiausių karjeros įvykių. Tai buvo ne toks pasirodymas, kurio norėjau, tačiau jis mane stumtelėjo imtis pokyčių. Nors, tiesą pasakius, jau prieš olimpines žaidynes buvau apsisprendusi, kad, nežiūrint į tai, koks bus rezultatas, tuos pakeitimus tikrai padarysiu.

– Kaip nusprendėte išvykti būtent į Portugaliją?

– Portugalas Jose Sousa Uva yra Patricios Mamonos, olimpinės vicečempionės, treneris. Sportininkė Japonijoje pasiekė sportinės karjeros piką – jos pasiektas rezultatas 15 m 1 cm, tai tikrai labai žinoma sportininkė lengvojoje atletikoje. Gavau iš jų kvietimą prisijungti prie jų komandos. Jie nežinojo, kad ieškojau trenerio, nežinojo, kad svarstau apie karjeros pokyčius. Trenerį pažinojau jau seniau, pas mus buvo geri santykiai ir per mano atostogas jis man pats paskambino, iš pradžių man parašė Patricia, paskui jis paskambino. Taip tikriausiai buvo lemta. Šiaip rinkausi tarp dviejų trenerių, bet mano siela nusprendė, kad reikia rinktis būtent šiuos žmones ir nė sekundės nepasigailėjau – nuostabi komanda, darbas, sąlygos, požiūris. Esu labai patenkinta.

Patricia Mamona / AP nuotr.

– Kokie jūsų santykiai su Patricia Mamona?

– Prieš tai neturėjome kažkokio artimo ryšio, tarp mūsų buvo kolegių santykiai. Dėl to, kai jie man paskambino, buvau nustebusi, iš kitos pusės, supratau, nes treneris man viską paaiškino, argumentavo, kodėl jie taip nusprendė. Dabartinis ryšys su Patricia labai geras, džiaugiuosi, kad abi esame trišuolininkės, bet taip pat sugebame labai gerai sutarti ir labai viena kitą motyvuojame, stumiame treniruotėse viena kitą ir siekiame tų aukštumų, tobulėjame kartu. Toks ir yra mūsų abiejų tikslas.

Patricia yra labai profesionali, aukšto lygio sportininkė, bet netgi ji suprato, kad naujam olimpiniam ciklui pasirengti jai reikia dar daugiau iššūkių, be to, po Paryžiaus olimpinių ji planuoja baigti savo sportinę karjerą. Jai reikėjo naujų iššūkių, naujos partnerės, kad galėtumėme per treniruotes konkuruoti, taip pat treneris norėjo pagyvinti grupę, atmosferą joje.

– Kiek sportininkų sudaro jūsų grupę?

– Yra dar keli trišuolininkai, bet jaunesni, dėl to treneris su mumis dirba individualiai. Tai, manau, vienas iš didžiausių privalumų, nes treneris gali skirti mums pakankamai daug dėmesio. Su jaunesniais atletais treneris dirba vakarais.

– Keletą metų gyvenote ir treniravotės Ispanijoje. Kaip sunku buvo vėl keltis į naują šalį?

– Labai sunku. Galbūt visiems iš šono atrodo, kad labai greitai ir lengvai priimu tuos sprendimus. Bet priėmiau greitai, nes nebuvo kito pasirinkimo ir negalėjau laukti. Pas mus yra tam tikra data, kai turi pradėti sezoną ir turi iki to laiko viską susitvarkyti. Kai grįžau iš atostogų, buvo likusi savaitė iki sezono pradžios. Tą savaitę turėjau apsispręsti, ką darau, nes, kai darbas prasideda, jis nebesustoja. Apsisprendžiau ir, žinoma, buvo daug sunkumų, bet labai džiaugiuosi, kad mano šeima, artimieji, draugai mane labai palaikė, o treneris su Patricia labai padėjo Portugalijoje – susirasti būstą, apsiprasti ir t.t.

Diana Zagainova / K. Štreimikio/LTOK nuotr.

– Kaip pasikeitė jūsų treniruotės pas naująjį trenerį?

– Negaliu pasakyti, kad mano buvusio trenerio, ispano Rafaelio Blanquero Alcantudo, treniruotės buvo blogos. Pasiekiau su juo labai aukštų rezultatų. Tiesiog kiekvienas sportininkas turi tam tikrą lygį ir, kai tą lygį pasiekia, reikia žengti kitą žingsnį, kad galima būtų pasiekti dar daugiau. Manau, kad viską ką galėjome su buvusiu treneriu padarėme, apie tai pasikalbėjome. Džiaugiuosi, kad su naujuoju treneriu daugiausiai dėmesio skiriame būtent trišuoliui, nes visgi tai yra labai specifinė rungtis, labai daug dėmesio skiriame detalėms, kas reikalinga dar aukštesniam meistriškumui, ir kokybės, technikos tobulinimui.

– 2019-ieji jums buvo patys sėkmingiausi karjeros metai, tačiau vėliau grįžti į tą patį lygį nebepavyko. Kaip pačią paveikė šie keleri nesėkmingi metai?

– Supratau, kad iki olimpinių žaidynių buvau tokiame burbule – labai stipriai koncentravausi į varžybas. Galbūt ignoravau tam tikras detales, galbūt dėl to ir nepastebėjau, kad pokyčius reikėjo daryti anksčiau. Aišku, niekas nenori viską keisti prieš pat olimpines žaidynes, nes tai tikrai labai rizikinga. Aišku, buvo nelengva, bet tai yra sportas ir nereikia apsimesti, kad susitvarkyti su tam tikromis mintimis buvo paprasta. Pirmą kartą per tiek metų, kiek sportuoju, pasiėmiau labai ilgas atostogas – dažniausiai atostogos trunka 3–4 savaites, o šiais metais ilsėjausi 7 savaites ir supratau, kad taip ir turėjo būti. Iš karto po olimpinių žaidynių nesijaučiau labai gerai, kas tikriausiai irgi normalu, bet reikėjo laiko atsistatyti, permąstyti ir supratau tiesiog vieną dalyką – jeigu visa tai nebūtų įvykę, šie pokyčiai taip pat nebūtų įvykę. Esu dėkinga už tai ir, manau, tos nesėkmės buvo vertos to, kad žengčiau permainų link, nes tai buvo labai drąsu. Tik pasiekusi dugną, atsispyriau ir padariau tokį didelį žingsnį, nes persikraustymas į naują šalį per dvi savaites nėra lengvas, tikrai turėjau daug ką susitvarkyti, permąstyti ir atradau to ryžto ir, manau, tik dėl tų pastarųjų dvejų mano karjeros metų.

Diana Zagainova / K. Štreimikio/LTOK nuotr.

– Kokie naujojo sezono tikslai?

– Nepraleisime žiemos sezono uždarosiose patalpose, tačiau, kadangi man viskas nauja ir reikia „susidirbti“ su treneriu, išnaudosime žiemos sezoną, kad pamatytume silpnąsias mano vietas, kokia mano sportinė forma, kaip paveikė mane nauja treniruočių sistema. Labai norėtųsi patekti į pasaulio uždarųjų patalpų čempionatą, žinau, kad tai nebus lengva, bet padarysime viską, kad pasiektume šį tikslą.

Pagrindiniai vasaros sezono akcentai – pasaulio ir Europos čempionatai. Mano tikslas įvykdyti normatyvus į šias varžybas. Nesinori laukti reitingo ir būti tame laukimo režime. Tačiau nuskubiname įvykių – dabar mano tikslas ne įvykdyti normatyvus, o susidėlioti visas detales, būti pastoviai ir turėti tą ryšį su treneriu. Kai visa tai įvyks, tada ateis ir rezultatas, dėl to neskubiname įvykių. Žinome, norime, planuojame, bet tai nėra kažkoks didžiausias ateinančio sezono tikslas.