Neformalaus švietimo atstovai: iš Vyriausybės kitąmet tikimės dar daugiau logikos

Karatė kovotojai žaidžia krepšinį, o regbininkai – tenisą? Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo asociacijos (VJNŠA) renginyje tai tampa įmanoma.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, jau gruodžio 27 d., pirmadienį, kviečiame atvykti į Karoliniškėse įsikūrusią Baltijos futbolo akademijos areną ir išbandyti ištisą sporto šakų paletę.

Pozityviame renginyje įvairių būrelių atstovai kvies mažuosius kartu su savo tėveliais išbandyti per karantiną primirštas, o galbūt dar niekada neišbandytas sporto šakas.

Renginio metu galėsite išbandyti tenisą, regbį karatė, futbolą, krepšinį ir kitus judėjimo džiaugsmą skatinančius užsiėmimus.

Gerą nuotaiką užtikrins ir dalyvius visais rūpimais klausimais konsultuos vaikų būrelių treneriai, akademijų ir mokyklų vadovai bei VJNŠA atstovai.

„Norime vaikams ir jų tėveliams priminti sporto teikiamas galimybes, kurios, galbūt, kiek pasimiršo per nesibaigiančius ribojimus ir karantinus. Kviečiu šiame aktyviame šventiniame laikotarpyje rasti kelias valandas, atvykti į renginį ir atrasti kažką naujo, kas galbūt taps jūsų ir jūsų vaiko įkvėpimo šaltiniu artėjančiais 2022-aisiais“, – ragina VJNŠA direktorė Neringa Juškienė.

Vilniaus regbio akademijos vykdantysis direktorius Povilas Čabaniukas teigia, kad besibaigiantys metai buvo geresni už 2020 m. Tiesa, čia pat regbio atstovas pastebi šiemet iškilusią raudoną vėliavą:

„Šiemet iš Vyriausybės sprendimų pusės buvo daugiau aiškumo, todėl organizuoti savo veiklas mums buvo lengviau. Savo planus įvykdėme, tačiau iškilo kita aktuali problema. Po užsitęsusių karantinų ne visi vaikai sugrįžo į treniruotes. Tokių vaikų yra nemažai ir tikimės juos anksčiau ar vėliau vėl sugrąžinti į sportą. Vis vaiką reikia užimti fizine veikla ir parodyti, kad tai gali būti įdomu, smagu.“

P. Čabaniukas džiaugėsi, kad VJNŠA organizuojamame renginyje galės supažindinti vaikus su regbio elementais: „Norint pradėti lankyti treniruotes mūsų akademijoje nereikia jokio ypatingo pasiruošimo. Turime programą, pagal kurią sustipriname vaiko fizinį pasiruošimą, todėl pradedant lankyti treniruotes reikalingas tik noras. Regbio komandoje yra net 15 pozicijų, todėl savo vietą čia tikrai atras kiekvienas.“

Tuo metu Balžeko teniso akademijos vadovas ir VJNŠA valdybos pirmininkas Arūnas Balžekas besibaigiančius metus skirsto į du etapus.

„Iki vasaros pradžios metai buvo labai blogi. Vaikams nebuvo leidžiama lankyti sporto būrelių ir tik nuo vasaros stovyklų prasidėjo šioks toks atsigavimas. Netgi mūsų treneriai, kurie patys yra jauni ir šiuolaikiški, stebėjosi, kas gi per karantiną atsitiko vaikams. Per karantiną vaikai tapo uždari, o psichologai pripažino, kad per pandeminę situaciją geriausiu vaikų draugu tapo ekranai, – teigia pašnekovas. – Nuo rugsėjo viskas klostosi pakankamai gerai ir tikimės, kad tai tęsis ir 2022-aisiais. Labai viliamės, kad Vyriausybė vaikų fizinį ugdymą matys kaip svarbų dalyką, kuris turi daug reikmės vaikų, paauglių ir viso jaunimo psichologinei būsenai.“

A. Balžekas pasidžiaugė, kad Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo asociacijos balsas girdimas vis labiau ir akcentavo asociacijos narių vienybę.

„Asociacija vienija 15 tūkstančių vaikų ir didžiausias sporto akademijas bei mokyklas, tokias kaip SKM ir BFA, todėl tikrai smagu, kad Vyriausybė vis labiau įsiklauso į vaikų poreikius. Tokie renginiai rodo, kad sportas gali būti vieningas. Galbūt paauglys lanko tenisą, bet jis yra komandos žmogus ir turi fizinius duomenis, kurie labiau tiktų krepšiniui. Tokį vaiką aš tikrai rekomenduočiau krepšinio mokyklai. Arba priešingai, galbūt jis lanko futbolą, bet jam geriau sektųsi tenise? Reikia nebijoti ieškoti ir atrasti būtent sau tinkamiausią sporto šaką. Būtent tam tokie renginiai ir skirti – pasibandyti“.

VJNŠA valdybos pirmininkas A. Balžekas ateinančiais metais tikisi vienintelio dalyko.

„Svarbiausia, kad leistų dirbti. Jeigu leis dirbti, mes padarysime viską, kad vaikų fizinė ir psichologinė būklė būtų kuo geresnė. Norisi, kad Vyriausybė sporto būrelių neuždarinėtų pačių pirmų ir neatidarytų pačių paskutinių. Juk neformalus švietimas yra labai svarbi kiekvieno vaiko raidos dalis. Jau įrodėme, kad kiekvieną sporto šaką galime pritaikyti prie pandeminių sąlygų – rengti individualias treniruotes ir tai daryti saugiai“, – užbaigė pašnekovas.

Asociacijos vienijami sporto būreliai skirti visiems 7–18 metų moksleiviams, nepriklausomai nuo jų fizinio pasirengimo ar esamo meistriškumo lygio. Renginys – nemokamas. Už šią galimybę VJNŠA dėkoja Vilniaus miesto savivaldybei.

Renginio dalyviams nuo 16 metu privalomas galimybių pasas, o visiems dalyviams privaloma viso renginio metu dėvėti apsauginę medicininę kaukę. Renginio pradžia – 11:00 val.