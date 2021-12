Urbonas po pralaimėjimo liejo skaudulį: gal šiandien Payne`as geriau būtų neatvažiavęs

Utenos „Juventus“ gretose debiutavo vienas iš garsiausių ekipos pirkinių Adreianas Payne'as, bet uteniškiai 74:80 pralaimėjo Prienų „Labas GAS“ krepšininkams, kurie iškovojo pirmą šio sezono pergalę LKL pirmenybėse.

Utenos klube debiutavęs A.Payne’as per 20 minučių pelnė 6 taškus (2/9 dvit., 0/1 trit., 2/6 baud.), atkovojo 8 kamuolius, 4 sykius klydo ir surinko 2 naudingumo balus.

Po rungtynių „Juventus“ treneris Žydrūnas Urbonas kalbėjo su aiškiu nusivylimu.

„Vienintelis pliusas Vidui Ginevičiui, senam kovos draugui. Gal šiandien Payne`as geriau būtų neatvažiavęs. Visi išgyrė.. Nors pirmas jo išėjimas nebuvo blogas, bet jis perdegė, pradėjo eiti vienas, paimsiu, įmesiu. Aišku, jis iš lėktuvo žmogus, ant jo tarsi pykti negali.

Pradėjom rungtynes neblogai, bet kai prasidėjo keitimai, tapome ne savo rotacijoje, tada viskas ir prasidėjo. Bet turėjom tiek progų ir galimybių.. Vien 17 pramestų baudų, nesu to matęs per visą savo trenerio karjerą. Tai buvo skaudu. Bet viskas logiška, nes mūsų vienintelis įžaidėjas Jaylinas turėjo žaisti 33 minutes, Vaitkus žaidė su nuskausminamaisiais. Trūksta to pagrindinio įžaidėjo“, – kalbėjo Ž. Urbonas.

Tuo tarpu pirmą pergalę iškovojosius Prienų ekipos strategas Vidas Ginevičius buvo žaidėjų išmaudytas rūbinėje ir dėkojo visiems, kas prisidėjo prie pergalės.

„Sakiau, kad kovotų iki galo. Noriu padėkoti žaidėjams, asistentams, visiems, kas prisidėjo prie šios pergalės. Reikia žaisti 40 minučių“, – kalbėjo pirmąją pergalę kaip vyr. treneris iškovojęs Prienų ekipos strategas V. Ginevičius.