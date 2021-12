Pratęsimo pareiklavusiame mūšyje: „Suns“ ekipos pergalė

Fynikso „Suns“ (22/5) krepšininkai tik po pratęsimo 111:107 (32:21, 17:22, 24:32, 29:27, 9:5) įveikė Portlando „Trail Blazers“ (11/17) ekipą.

Ketvirtajame kėlinyje ilgą laiką nežymiu skirtumu pirmavusi „Trail Blazers“ ekipa neišlaikė pranašumo ir pratęsimą išplėšė Chriso Paulo dvitaškis.

Pratęsimo metu kiek užtikrinčiau žaidė Fynikso krepšininkai ir pasiekė sunkią pergalę.

„Suns“ ekipą į pergalę vedė 28 taškus pelnęs Deandre Aytonas, kuris taip pat atkovojo 13 kamuolių, ir C. Paulas, kuris pelnė 24 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų.

Portlando ekipai nepakako Damiano Lillardo pastangų – krepšininkas pelnė 31 tašką, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

„Suns“: D. Aytonas 28, C. Paulas 22, C. Payne`as 17, C. Johnsonas 12, J. Crowderis 11.

„Trail Blazers“: D. Lillardas 31, N. Powellas 23, J. Nurkičius 17.