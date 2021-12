NBA: Jokičiaus siautulys, pailsėjęs Dončičius ir galingo Haywardo niuksas čempionams

NBA reguliariajame sezone sužaistos devynerios rungtynės, o rezultatyviausiu dienos žaidėju tapo Bostono „Celtics“ lyderis Jaysonas Tatumas.

„Celtics“ (14-14) krepšininkai savo aikštėje 117:103 (21:30, 30:20, 34:24, 32:29) parklupdė NBA čempionę Milvokio „Bucks“ (18-11).

„Celtics“ pasiekė pergalę po trijų iš eilės pralaimėjimų, laimėjo tik antrą sykį per 7 pastarąsias rungtynes. „Bucks“ pralaimėjo antrą sykį per ketverias rungtynes, bet tik trečią per pastarąsias 15.

Šįkart Milvokio ekipoje nekrito niekam (11/36 tritaškiai), kai „Celtics“ atakavo puikiai ir įmetė net 20 tritaškių (20/47).

Skaudžiausia „Bucks“ ne pralaimėjimas, o trečiajame kėlinyje patirta Ka Middletono trauma. Po nukritimo ant grindų snaiperis nuraišavo į persirengimo kambarį ir negrįžo į mačą.

42 taškus surinkęs Jaysonas Tatumas sužaidė rezultatyviausią savo sezono mačą, 16 savo taškų jis surinko svarbiausiu metu – ketvirtajame kėlinyje.

„Celtics“: J. Tatumas (9/12 dvit., 7/13 trit., 5 atk. kam., 4 rez. prd.) 42, J. Brownas (3/7 trit.) 19, G. Williamsas (5/7 trit., 7 atk. kam.) 17.

„Bucks“: G. Antetokounmpo (7/11 dvit., 8 atk. kam.) ir J. Holiday`us (8 rez. perd.) po 20, P. Connaughtonas (9 atk. kam.) 15, B. Portisas (1/6 trit., 8 atk. kam.) 13.

Denverio „Nuggets“ (14-13) namuose 113:107 (29:22, 30:19, 32:29, 22:37) palaužė Vašingtono „Wizards“ (15-13), iškovodama trečiąją pergalę per 4 pastarąsias rungtynes. „Wizards“ pralaimėjo 5 sykį per 6 mačus.

„Wizards“ nesugebėjo sustabdyti baudos aikštelėje dominavusio Nikola Jokičiaus, kuris liko per vieną rezultatyvų perdavimą nuo trigubo dublio. Serbas pelnė 28 taškus ir atkovojo net 19 kamuolių.

Trečiojo kėlinio viduryje „Nuggets“ triuškino varžovus net 81:48, tačiau „Wizards“ sugebėjo sugrįžti į rungtynes. „Wizards“ gretose net 60 taškų surinko atsarginiai krepšininkai.

Likus žaisti tris su puse minutės po Davio bertanio tritaškio „Wizards“ jau buvo šalia (95:105), netrukus skirtumas ištirpo iki 7 taškų, bet laiko buvo tiesiog per mažai ir Denverio ekipa atsilaikė.

„Nuggets“: N. Jokičius (8/12 dvit., 1/2 trit., 9/11 baud., 19 atk. kam., 9 rez. perd.) 28, M. Morrisas (5/7 dvit., 3/7 trit.) 22, A. Gordonas 16, J. Greenas 13.

„Wizards“: D. Bertanis (5/9 trit., 5 atk. kam.) 21, B. Bealas (10 rez. perd.) 19, A. Holiday`us 18, K. Caldwellas-Pope`as (3/10 trit.) 13.

Dalaso „Mavericks“ (14-13) krepšininkai leido pailsėti lyderiui Luka Dončičiui ir be jo namuose 120:96 (37:20, 33:23, 21:26, 29:27) sutriuškino Šarlotės „Hornets“ (15-14).

Tai buvo trečia „Mavericks“ pergalė per 4 pastaruosius mačus, „Hornets“ – 6 nesėkmė per 8 mačus.

Jau po pirmosios mačo dalies „Mavericks“ pranašumas niekam nekėlė abejonių – 70:43. „Hornets“ sugrįžti į mačą ir rimčiau pasipriešinti taip ir nesuspėjo.

Be L. Dončičiaus žaidusioje komandoje net 59 taškus pelnė atsarginiai krepšininkai, kurie gavo daugiau laiko aikštėje ir dėl triuškinančios persvaros. Nuo suolo pakilę Timas Hardaway`us ir Trey`us Burke`as pataikė 9 tritaškius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir pelnė 41 tašką.

Visa „Mavericks“ komanda pataikė 19 tritaškių – tai klubo šio sezono rekordas. Antroje mačo pusėje ir geriausiai žaidęs Kristapas Porzingis daugiau ilsėjosi nei žaidė ir aikštėje buvo tik 8 minutes.

„Hornets“ penktą mačą iš eilės žaidė be LaMelo Ballo, kuris vis dar negali rungtyniauti po kontakto su sergančiuoju koronavirusu. „Hornets“ šiuo maču pradėjo 6 iš eilės mačų išvykose seriją – ilgiausią sezone.

„Mavericks“: K. Porzingis (3/8 trit., 13 atk. kam., 5 blok.) 24, T. Burke`as (4/7 trit., 6 rez. perd.) 22, T. Hardaway`us (5/11 trit.) 19, D. Finney-Smithas (3/5 trit.) 15, J. Brunsonas (8 rez. perd.) 13.

„Hornets“: K. Oubre (4/9 trit.) ir T. Rozieras (6/8 dvit., 2/6 trit.) po 20, G. Haywardas (4/5 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.) 17, J. Bouknightas 13, P.J. Washingtonas 11.