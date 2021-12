Eurolygos finalo pakartojime: pratęsimas, išvarytas Atamanas ir Jokubaičio magija svarbiausiu metu

„Barcelona“ (11-2) krepšininkai pasiekė dramatišką pergalę Eurolygos finalo pakartojime Stambule, kur tik po pratęsimo permainingose rungtynėse 95:93 (20:25:17:22, 25:21, 18:12, 15:13) palaužė be išvaryto trenerio likusią Stambulo „Anadolu Efes“ (6-6). Šarūno Jasikevičiaus komandai tai buvo penktoji pegalė iš eilės, o tai tuo pačiu nutraukė keturių iš eilės Turkijos klubo pergalių seriją.

Katalonai geriau pradėjo mačą, tačiau dar pirmajame kėlinyje leido šeimininkams periimti iniciatyvą ir šie išsiveržė į priekį. Skirtumas po truputį augo, o antro kėlinio pabaigoje po auklėtinio pražangos techninę už ginčus su teisėjas užsidirbo Šarūnas Jasikevičus. Pirmąją dalį po R. Beaubois baudų metimų „Anadolu Efes“ pirmavo 47:37.

Per trečiąjį ketvirtį Š. Jasikevičiaus auklėtiniai priartėjo iki 6 taškų (68:62), o smogė varžovams nuo ketvirtojo pradžios.

Sužaidus 2 su puse minutės ketvirtajame kėlinyje po S. Šanli dvitaškio „Barca“ po labai ilgo laiko išsiveržė į priekį (69:68). Tuo metu Šaro auklėtiniai fiksavo atkarpą 7:0. Kėlinio viduryje tritaškį smeigė S. Martinezas (75:70) ir taip svečių atkarpa tęsėsi iki 13:2.

Katalonai galėjo dar labiau nutolti, bet nei S. Martinezas, nei laisvas R. Jokubaitis nepataikė tritaškių, o iškart sekusioje „Anadolu Efes“ atakoje jaunasis lietuvis pražanga sustabdė tritaškį metusį V. Micičių – 73:75.

Po Šaro minutės pertraukėlės S. Šanli smeigė jau trečiąjį savo tritaškį buvusiai komandai ketvirtajame kėlinyje, katalonai apsigynė ir R. Jokubaitis idealiu perdavimu surado tą patį turką, kurio dvitaškis didino persvarą iki 80:75 likus žaisti pusantros minutės.

V. Micičiui pavyko prasiveržti po krepšiu, bet paskutinę akimirką jam įspūdingą bloką išrašė B. Daviesas. Kitoje aikštės pusėje po pražangos N. Heyesas prametė abi baudas, o V. Micičius už tai nubaudė greitu tritaškiu – 78:80.

„Barca“ turėjo 50 sek., bet perdavimą bandęs atlikti R. Jokubaitis prarado kamuolį ir N. Mirotičius pražangą sustabdė S. Larkiną, kuris likus 20,4 sek. sumetė baudas – 80:80. Paskutinėje atakoje R. Jokubaitis surado laisvą N. Mirotičių, tačiau komandos lyderio metimas net nelietė lanko.

Pratęsimą dvitaškiu atidarė S. Šanli, bet kitoje katalonų atakoje kovoje dėl kamuolio N. Mirotičius gauna penktąją pažangą ir jo rungtynės baigiasi. Netrukus tas pats atsitinka ir S. Larkinui.

Po R. Beaubois pražangos puolime ir K. Kuričiaus tritaškio svečiai nutolo iki 87:81, bet tritaškį smeigė ir T. Pleissas.

Netrukus vokietis prasižengia gynyboje, o „Anadolu Efes“ treneris E. Atamanas už ginčus gauna techninę pražangą. Bet tai trenerio neapramino, jis toliau šaukė ant teisėjų, gavo antrąją techninę pražangą ir buvo išvytas iš aikštės. Šią varžovų dovanėlę K. Kuričius ir B. Daviesas pavertė 4 taikliomis baudomis – 84:91.

V. Micičius įmetė dvitaškį, šeimininkai apsigynė, o likus pusantros minutės K. Simonas šaltakraujiškai smeigė tritaškį ir čempionai priartėjo iki 89:91. Svečių ataka buvo sustabdyta, bet pražangą išprovokavęs V. Micičus likus minutei pataikė tik vieną baudą.

Katalonų ataka užstrigo, bet iniciatyvos ėmęsis R. Jokubaitis verždamasis į baudos aikštelę sugeria V. Micičiaus kontaktą, išprovokuoja pražangą ir tuo pačiu įmetė kuriozišką dvitakį. Roko 3 taškai per ataką atitolino katalonus iki 94:90.

„Anadolu Efes“ gynyboje bandė perimti kamuolį be pražangos, nepavyko nei tai, nei galiausiai bandymai prasižengti. Likus 9 sek. kamuolys atsidūrė užribyje, bet jį išsimesdamas R. Jokubaitis suklydo ir greitoje atakoje A. Moermannas smeigė tritaškį – 93:94. Svečiams liko 3,2 sek., per 0,8 sek. pražanga buvo sustabdytas S. Šanli, po pirmos įmestos baudos jis tyčia prametė antrą ir K. Simono metimas per pusę aikštės buvo netaiklus.