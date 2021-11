Lietuvos rinktinės sėkmingai pasirodė Europos šachmatų čempionatuose

Lapkričio 21 d. Slovėnijoje baigėsi 2021 m. Europos komandinių šachmatų čempionatų kovos, kuriame dalyvavo ir Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Po 9 ratų kovų abi rinktinės viršijo savo startinius numerius, o sėkmingas individualus pasirodymas nulėmė, jog šachmatų didmeistrio (GM) titulas bus suteiktas dar vienam Lietuvos atstovui, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Vyrų rinktinė, kuriai atstovavo IM Tomas Laurušas (FIDE reitingas 2553), IM Valery Kazakouski (2490), FM Rokas Klabis (2353) ir FM Andrius Brazdžionis (2356), liko 26-oje vietoje tarp 39 ekipų. Pradinėje komandų rikiuotėje Lietuva buvo 31-oje vietoje. Be to, priešingai nei dauguma komandų, mūsų ekipa žaidė be atsarginio šachmatininko, tad visi keturi nariai atlaikė pilną devynių ratų krūvį. Vyrų rinktinė laimėjo du mačus (2½:1½ su Islandija ir 4:0 su Airija), keturis užbaigė lygiosiomis (su Šveicarija, Austrija, Kroatija ir paskutiniajame rate Švedija) ir tris pralaimėjo (turnyro starte nusileista Čekijai ir Italijai, o 7-ajame rate – šeimininkų slovėnų 1-ajai ekipai).

Moterų rinktinė, kurią sudarė WIM Salomėja Zaksaitė (2250), WGM Kamilė Baginskaitė (2100), Gabija Šimkūnaitė (1962) ir WFM Marija Šibajeva (1946), finišavo aukštoje 16-oje vietoje iš 31. Moterų rinktinė buvo skirstoma 28-oji, t. y. vos ketvirta nuo galo, tačiau trijų pergalių serija (4-6 ratuose) prieš Čekiją, Šveicariją, ir Slovakiją vienu metu mūsų atstoves pakėlė net iki 6-osios vietos. Be šių trijų pergalių, rinktinė triskart pralaimėjo (Prancūzijai, Graikijai ir Vokietijai) ir triskart sužaidė lygiosiomis (su Italija, Švedija bei Armėnija). Moterų rinktinė taip pat žaidė be atsarginės žaidėjos.

Dauguma šachmatinkų pripažįsta, jog devynių mačų krūvį atlaikyti be keitimo tokio aukšto lygio bei įtampos varžybose sudėtinga, tačiau žaidimas be keitimo dalyviams leidžia vykdyti šachmatų titulų normatyvus. Tai šiemet pavyko net dviems Lietuvos atstovams. Vyrų rinktinėje šiemet debiutavęs Valery Kazakouski, užpernai atstovaujamą šachmatų federaciją pakeitęs iš Baltarusijos į Lietuvos, jau pirmame turnyre pasirodė stipriai. Nepralaimėjęs nei vienos partijos, Valerijus 2-ojoje lentoje surinko net 7 taškus iš 9, nugalėjo penkis oponentus (kurių keturi – aukštesnio reitingo) bei užfiksavo didmeistrio (GM) normatyvą su 2749 reitingo atlikimu.

Valerijui tai – paskutinis didmeistrio normos balas, nulemsiantis, jog kitų metų pradžioje Lietuvoje net ketvirtus metus paeiliui Lietuvos šachmatininkui bus suteiktas didmeistrio vardas – 2019 m. jis suteiktas Pauliui Pultinevičiui, 2020 m. – Titui Stremavičiui, o prieš pat Europos čempionatą FIDE patvirtino jį ir rinktinės flagmanui T. Laurušui.

Tuo tarpu moterų čempionate tarptautinės meistrės (WIM) normą, įvykdžiusi 2301 reitingo atlikimą, kiek netikėtai įvykdė 2021 m. Lietuvos čempionė G. Šimkūnaitė, žaidusi prie 3-osios lentos. Keliose partijose taktinėse komplikacijose perskaičiavusi žymiai aukštesnio reitingo oponentes, Gabija surinko 5,5 taško, tarp kurių nemažai buvo ir nulėmusių mačus Lietuvos rinktinės naudai. Įdomu, jog pagal varžovių reitingus, Gabija net 3,75 taško viršijo „laukiamųjų taškų“ vidurkį ir išsivežė didžiausią reitingo pliusą iš visų čempionato dalyvių.

T. Laurušas prie 1-osios lentos vyrų rinktinėje surinko 4,5 taško iš 9, rinktinės kapitonas R. Klabis prie 3-osios lentos finišavo su 3 taškais iš 9, A. Brazdžionis prie 4-osios liko su 3,5 taško. R. Klabis paskutiniame rate siekė tarptautinio meistro normos, kurią būtų užtikrinusi pergalė prieš švedą GM Eriką Blomqvistą (2542), tačiau rizikuodamas prieš aukštesnio reitingo oponentą galiausiai nusileido. A. Brazdžionis, sunkiai pradėjęs turnyrą (pralaimėjęs pirmąsias keturias partijas bei lygiosiomis, išleidęs laimėtiną padėtį 5-ajame mače prieš Austriją), pabaigoje atsigavo iškovojęs dvi pergales, kurių paskutinioji prieš IM Linusą Johanssoną (2479) leido išlyginti mačą su Švedija.

Moterų rinktinėje pirmosios dvi lentos S .Zaksaitė ir K. Baginskaitė surinko po 3,5 taško, o prie 4-osios lentos žaidusi šalies vicečempionė M. Šibajeva surinko 4.

Europos komandiniame čempionate pergalę po 9 ratų iškovojo Ukrainos šachmatininkai, surinkę 14 komandinių taškų (5 pergalės, 4 lygiosios). Ukrainiečiai pagal papildomus rodiklius aplenkė tiek pat surinkusią Prancūzijos rinktinę (7 pergalės, 2 pralaimėjimai Rusijai ir Armėnijai), kurios lyderis 18-metis Alireza Firouzja surinko net 8 taškus iš 9, užsiropštė į antrąją vietą pasauliniame reitinge bei tapo jauniausiu žaidėjų, perlipusiu 2800 reitingo taškų ribą. Įdomu, jog tarpusavy šios rinktinės taip ir nesužaidė. Bronzą iškovojo Lenkijos šachmatininkai su 13 komandinių taškų, nežymiai pagal papildomus rodiklius aplenkę Ispaniją.

Europos moterų čempionėmis tapo visus devynis mačus laimėjusios Rusijos atstovės, antroje vietoje tvirtai įsitaisė Sakartvelo moterų rinktinė, o trečios liko Azerbaidžano šachmatininkės, pagal papildomus rodiklius aplenkusios ukrainietes. Pastarosios dėl teigiamo COVID-19 atvejo turnyro eigoje prarado savo pirmąją lentą GM Aną Ušeniną ir nors turnyro finiše pagal protokolą ją pakeitė stipriausia Ukrainos šachmatininkė GM Ana Muzičuk, tai neišgelbėjo nuo aukso medalių viltis nubraukusio komandinio pralaimėjimo Rusijos šachmatininkėms.