Prie „Žalgirio“ prisijungęs Miniotas tikėjosi didesnio vaidmens Ispanijoje: norėjosi čia sugrįžti

Ketvirtadienį Kauno „Žalgirio“ klubas paskelbė naujieną apie dar vieną naujoką – 25-erių metų 208 cm ūgio Regimantą Miniotą. Aukštaūgis į Kauną atvyko po praėjusio ir šio sezono pradžios praleistos Bilbao klube Ispanijoje. Dėl sugrįžimo į „Žalgirio“ organizaciją besidžiaugiantis krepšininkas apie tai kalbėjosi su „Žalgiris Insider“ laidų vedėju Ryčiu Kazlausku tinklalaidėje #ŽalgirisOnAir+.

Visgi R.Miniotas naujokas tik „Žalgirio“ vyrų komandoje – aukštaūgis žaliai baltus marškinėlius vilkėjo 2014–2016 m., kai atstovavo Kauno klubo dublerių ekipai Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

„Labai smagu ir labai džiaugiuosi, – kalbėjo R.Miniotas apie sugrįžimą į „Žalgirio“ organizaciją. – Manau, kad kiekvienas, praėjęs „Žalgirio“ mokyklą, ar šiaip kiekvienas krepšininkas svajoja patekti į „Žalgirį“. Man tai yra labai didelis dalykas.“

NKL čempionate R.Miniotas rungtyniavo kartu su kitais talentingais jaunuoliais, po karjeros etapo dubleriuose pasiekusiais aukštą lygį: Gyčiu Masiuliu, Laurynu Biručiu, Pauliumi Valinsku, Kristupu Žemaičiu, Arnu Velička, Martynu Echodu ir kitais.

2015–2016 m. sezone jaunieji žalgiriečiai nužygiavo iki NKL finalo, kuriame nusileido tik Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ komandai. Jau kitą sezoną daugelis ekipos žaidėjų patraukė į LKL klubus, o R.Miniotas pradėjo žaisti Prienuose.

Žaidėjas tvirtino, kad po karjeros etapo dubleriuose ne tik jis, bet ir kiti žaidėjai tikėjosi praverti vyrų komandos duris.

„Visi, žaidžiantys dublerių komandoje, tikisi, kad juos paims į „Žalgirį“ – galbūt kitą sezoną ir panašiai. Visi to tikisi. Nemanau, kad yra tokių žaidėjų, kurie to nenori. Mes visi to norėjome. Situacija yra tokia, kokia buvo, nieko negali padaryti. Ta svajonė niekada nedingo – norėjosi čia grįžti ir būti. Kai užaugi šioje sistemoje, kai matai, kokios čia sąlygos, galimybės, nori čia grįžti ir nebeišeiti“, – tvirtino žalgirietis.

Praėjusiais metais Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje debiutavęs ir Bilbao mieste legionieriaus karjerą pradėjęs R.Miniotas grūdinosi aukščiausioje Ispanijos krepšinio lygoje. Ten, anot pašnekovo, jis sukaupė daug naudingos patirties.

„Metai Ispanijoje tikrai man padėjo ir buvo įdomu save išbandyti tokiame lygyje po žaidimo Lietuvoje. Visi kalba, kad ten lygis geras, bet to nepamatai, kol tuo pats neįsitikini. Patirtis buvo didelė ir, manau, kad subrendau kaip žaidėjas, supratau daug kitokių dalykų, pamačiau kitokias sistemas ir situacijas“, – teigė R.Miniotas.

Aukštaūgis šiame sezone Ispanijoje vidutiniškai rinko po 4,6 taško ir 3,9 kamuolio per 19 žaidimo minučių. Apie sezono pradžią, praleistą Ispanijoje R.Miniotas kalba paprastai – jis komandoje tikėjosi svarbesnio vaidmens.

„Nemanau, kad mano situacija Bilbao klube keitėsi. Kai ten atvykau praėjusiame sezone, jie neturėjo daug žaidėjų dėl traumų. Manimi galbūt labiau pasitikėjo. Šiais metais tikėjausi didesnio vaidmens komandoje, tai neįvyko. Nusprendėme, kad nei mums, nei jiems tai nėra tinkamas dalykas. Abi pusės nebuvo laimingos. Iš šio sezono tikėjausi daugiau“, – aiškino R.Miniotas.

Visą pokalbį su žaidėju jau dabar gali pamatyti visi „Žalgiris Insider“ prenumeratoriai.