Žiūrovus į areną kviečiantis Žibėnas išskyrė „Bešiktaš“ stiprybes ir savo žaidėjų motyvaciją: esame labai pikti ant savęs

Vilniaus „Ryto“ (1-2) krepšininkų trečiadienį Čempionų lygoje laukia bene lemiamos sezono Europoje rungtynės su Stambulo „Bešiktaš“ (2-1) krepšininkais, prieš dvi savaites Turkijoje juos įveikusius po dviejų pratęsimų 82:79. Prieš mačą su žiniasklaida kalbėjęs treneris Giedrius Žibėnas dukart kvietė vilniečius palaikyti komandą ASG arenoje.

„Mums tai labai svarbios rungtynės, nėra ką kalbėti, labai visa komanda laukiame tų rungtynių. Atvažiuoja komanda geroje formoje, laimėjusi šešerias rungtynes iš eilės. Varžovai remiasi amerikiečiais, kurių yra šeši, jeigu bus rungtynės taškas į tašką, greičiausiai ir žais tik jie, plius vienas, maksimaliai du turkai. Jis turi gerą ūgį, atletiškumą, turime tam pasiruošti“, – kalbėjo G. Žibėnas.

– Ką turite pasiimti iš pirmojo mačo su „Bešiktaš“?

– Pirmose rungtynėse pralaimėjome ne dėl to, kad jų nesustabdėme, o dėl to kad neužpuolėme, padarėme labai daug klaidų puolime ir ta komanda visas rungtynes iš to gyveno.

Norėdami kontroliuoti ateinančias rungtynes, visų pirma turime būti labai agresyvūs gynėjų linijoje, atakuodami krepšį, jų didelius ir lėtesnius žaidėjus. Taip pat mūsų dideli žaidėjai turi gerai judinti kamuolį. Svarbiausias veiksnys rungtynių kontrolei – mūsų išsidėstymas aikštelėje. Turime surasti gerą metimą ir to metimo turi tikėtis visa komanda. Taip mes galime aikštėje turėti gerą balansą.

Giedrius Žibėnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tai varžovas, kuris mums atlikus metimą, iškart bėga į greitą puolimą, jie labai iš tų taškų gyvena. Todėl mes turime paruošti metimus ir to metimo turi visa komanda tikėtis.

– Matome treniruotėje Tannerį Leissnerį, jis gali žaisti?

– Ne, jo dar tikrai nebus, Tanneris grįš po FIBA langų, dabar tik įeina į formą, per FIBA langus pradėsime su juo sportuoti su kontaktu.

Lukas turėjo savaitgalį problemų, bet yra pastatytas ant kojų, sportuoja ir rytoj tikrai žaidžia.

– Galime sakyti, kad šis mačas jums pirmasis finalas sezone?

– Aš turbūt ne pirmą kartą sakau, kad „Ryte“ viso rungtynės svarbios, visos kaip finalas ir tą mes puikiai suprantame. Pasinaudodamas proga tikrai pakviesiu vilniečius atnešti į areną emocijų – ką čia trečiadienį vakare dagiau veikti Vilniuje? Renginių tamsiais vakarais nėra labai daug.

Noriu visus pakviesti, o mes iš savo pusės pasistengsime, kad tos emocijos kiek galima labiau būtų pozityvesnės. Nėra mums lengva žaisti išvykose, padarykime ir mes taip – ateikime, nepasididžiuokime ir išsitaškykime.

– Kokios formos yra jūsų komanda? Pergalės prieš „Burgos“ ir „Žalgirį“ užaugino sparnus?

– Užaugino, bet tuos sparnus nukirpo Stambulas. Vieną dieną esi geresniame kelyje, kitą dieną jau atrodo visai kitaip. Norime stabilumo, ieškome jo ir komanda, ir žaidėjai. Ar judame gerai – parodys rytojaus rungtynės.

Giedrius Žibėnas / FIBA nuotr.

– Po mačo su „Žalgiriu“ sakėte, kad komandai buvo įgrisęs žaidimas vien per Ivaną Buvą. Ar matysime daugiau įvairovės puolime?

– Matėme, kad ta problema darė įtakos ir pirmų rungtynių rezultatui. Aš jau sakiau, kad bus svarbu, kad dideli kuo geriau judintų kamuolį. jeigu mes žaisime statiškai, būsime labai nuspėjami, varžovai atsistos ten, kur nori atsistos, darys tai, ką nori daryti gynyboje ir mums bus sunku. Jeigu mes judinsime kamuolį, gynėjai bus labai agresyvūs, išgausime gerą išsidėstymą aikštėje, mes turėsim šansų.

– Su „Žalgiriu“ startavo drąsiai išvykoje – ką reikia daryti, kad rytoj irgi taip pradėtumėte?

– Turbūt pats pirmas sakinys mano tai pasakė – mes labai laukiame šių rungtynių. Nuo to momento, kai nuskambėjo finalinės sirena Stambule. Buvome tikrai pikti ant savęs, žinojome, kad tas rungtynes tikrai galėjome laimėti bet ir žaisdami blogai, su begale taktinių problemų ir mentalinių problemų. Dėl to ir laukiame šių rungtynių, nes žinome, kad turėjome šansą. Papildomi žiūrovai yra papildomos pastangos, todėl dar kartą kviečiame vilniečius pasirodyti čia, nes mums jų parama yra reikalinga kaip niekad.