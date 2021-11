„Formulė-1“ atsisveikina su Kimi Raikkonenu – „ledo žmogus“ padovanojo įspūdingų, juokingų ir legendinių momentų bei frazių

Vienas garsiausių ir geriausių visų laikų Suomijos sportininkų, „Formulės-1“ lenktynininkas Kimi Raikkonenas po 2021 metų sezono baigia savo karjerą šiame sporte. Suomiui priklauso ir vienas „Formulės-1“ rekordas – jis yra startavęs daugiausiai lenktynių. Vis dėlto labiausiai K. Raikkoneną tarp sirgalių išgarsino jo gana neįprastas būdas, ramumas ir nebijojimas sakyti tai, kas šauna į galvą.

41 metų suomis per savo karjerą „Formulės-1“ pasaulio čempionu tapo tik kartą – 2007 metais, kai atstovavo „Ferrari“ komanda. Sunku patikėti, bet Kimi iki šiol yra paskutinis legendinės komandos čempionas.

Įdomu, kad ir čempionu jis tapo kone stebuklingai. Prieš paskutines tų metų lenktynes Brazilijoje suomis nuo tuomečio čempionato lyderio Lewiso Hamiltono atsiliko 7 taškais, trimis daugiau turėjo ir Fernando Alonso, tačiau K. Raikkonenas laimėjo lenktynes, ispanas atvažiavo trečias, o L. Hamiltonas – tik septintas. Galutinėje įskaitoje Kimis aplenkė abu savo varžovus lygiai vienu tašku ir taip tapo čempionu.

F-1 jis iš viso važiavo 19 sezonų, nes 2009–2011 m. buvo padaręs pertrauką, kai lenktyniavo pasaulio ralio čempionate (WRC), vėliau grįžo į „Formulę-1“. Po grįžimo K. Raikkonenas dar dukart sezone užėmė trečiąją vietą – 2012 m. „Lotus“ ir 2018 m. „Ferrari“ gretose.

Vis dėlto F-1 sirgaliai suomį labiausiai atsimena ne dėl to vieno titulo, o dėl įspūdingos asmenybės, charakterio bruožų, kurie šiuolaikiniame sporte yra tikrai reti.

Kimi Raikkonenas / AP nuotr.

Visų pirma K. Raikkonenas yra tikras prakeiksmas jį kalbinantiems žurnalistams, nes žiniasklaidos suomis tiesiog nekenčia. Lenktynininkas yra sakęs, kad F-1 būtų ideali vieta, jei ne žurnalistai. Kimis dažniausiai atsakinėja vienu dviem žodžiais, neišplėtoja minties, o kartais tiesiog tyli ir po kiek laiko nueina šalin.

Kartą paklaustas apie santykius su „Sauber“ komandos vadovu Peteriu Sauberiu suomis atsakė, kad jis yra jo bosas, paklaustas apie savo šalmą, atsakė, kad šis „skirtas galvai saugoti“, o apie ritualus prieš lenktynes, jog nusivalo šalmo stikliuką, nes „taip geriau matosi kelias“.

Kaip ir daugelis suomių, K. Raikkonenas vaikystėje lankė ir ledo ritulį, o kai atėjo laikas rinktis tarp sporto šakų, lenktynes pasirinko visų pirma dėl to, kad reikėjo vėliau rytais keltis.

Iš esmės suomio charakteris ir elgesys yra panašus į žinomo F-1 vėjavaikio Jameso Hunto, kuris visą karjerą buvo ir vienas suomio idealų, K. Raikkonenas ne kartą yra lenktyniavęs su brito J. Hunto vardu ant savo šalmo.

#MonacoGP 2012 | Kimi Räikkönen's James Hunt helmet design pic.twitter.com/1dbqWIMwww — Kimi Räikkönen Fans (@iceman7news) May 24, 2017

Kad J. Huntas ir K. Raikkonenas yra verti vienas kito rodo ir legendinės istorijos apie suomio vakarėlius ir piktnaudžiavimą alkoholiu. 2012 m. po užimtos antrosios vietos Bahreino „Grand Prix“ suomis su draugais šventė 16 dienų iš eilės, po ko jau lenktyniavo Barselonoje ir vėl lipo ant podiumo.

Ne mažiau legendinis yra momentas iš 2006 m. lenktynių Monake, kuriose K. Raikkoneno vairuojamas bolidas sugedo ir suomis negalėjo tęsti varžybų. Trasoje sustojęs sportininkas išlipo iš bolido ir ilgai ėjo šalia trasos, bet galiausiai nuėjo ne į komandos boksus, o į šalia trasos prišvartuotą savo jachtą, kur tiesiog stebėjo varžybas su draugais gerdamas alų. Vienas komandos mechanikų vėliau teigė, kad į komandos būstinę vakare grįžęs K. Raikkonenas jau negalėjo suregzti net aiškaus sakinio.

Buvęs F-1 lenktynininkas Davidas Coulthartas apie K. Raikkoneną yra sakęs, kad šis „būdavo arba labai greitas, arba miegodavo“ ir yra iš žmonių, kurie atėję į barą klaustų „jūs čia atėjote kalbėtis ar išgerti?“

Kimi Raikkonenas / AP nuotr.

Tiesa, kalbėtis K. Raikkonenas gali, kai tai jam uždirba pinigų. Be jachtos „One More Toy“, kurioje lenktynininkas stebėjo 2006-ųjų Monako lenktynes, iš kurių pasitraukė, jis turi dar vieną, mažesnę, pavadinta jo pravarde – „Iceman“. Įprastai per F-1 lenktynių Monake savaitgalius suomis šias jachtas išnuomoja, su galimybe nuomininkams po lenktynių pasikalbėti su F-1 žvaigžde.

Be pergalės 2007 metų čempionate K. Raikkonenas dukart buvo antras – 2003 ir 2005 metais. 2003-aisiais nuo čempiono Michaelio Schumacherio suomis atsiliko vos 2 taškais, o čempionato metu nebaigė net trijų lenktynių. Tais laikais „McLaren-Mercedes“ bolidai nepasižymėjo dideliu patikimumu. Jei ne šios problemos, galbūt suomis per karjerą titulų turėtų ir daugiau.

Kimi Raikkonenas / AP nuotr.

K. Raikkonenui priklauso savotiškas ilgaamžiškumo rekordas – ilgiausias laiko tarpas tarp pergalių F-1 lenktynėse. Po pergalės 2013 metų Australijos „Grand Prix“ kitą pergalę suomis pasiekė tik po penkerių metų – 2018-ųjų JAV „Grand Prix“. Tarp jų – net 113 lenktynių tarpas.

Tuo pačiu suomiui priklauso ir ilgiausias tarpas tarp pirmosios (2003 m. Malaizijos „Grand Prix“) ir paskutinės (2018-ųjų JAV „Grand Prix“) pergalės F-1 lenktynininko karjeroje.

Dešimt įspūdingiausių K. Raikkoneno karjeros momentų:

Pirmas startas: 2000 m. „Sauber“ komandos testuose „Maranello“ trasoj pasirodęs jaunas suomis buvo staigmena daug kam, bet jo greitis sužavėjo tiek komandą, tiek pro šalį ėjusį Michaelį Schumacherį.

2001 m. sezono pradžioje 22 metų K. Raikkonenas buvo jauniausias pilotas visoje F-1, o pirmose sezono lenktynėse Australijoje kvalifikavosi 13-as. Vis dėlto jo pasirodymas trasoje nutildė visus skeptikus, kai jaunas, vos 23 kartus panašiame lygyje lenktyniavęs pilotas užėmė 6-ąją vietą.

„Aš tuštinausi“: 2006 m. sezono pabaigoje prieš paskutines sezono lenktynes K. Raikkonenas nedalyvavo pilotų pristatyme, kuriame buvo pats Pele.

Kai po to suomis buvo žurnalistų paklaustas, kodėl jo nebuvo pristatyme, K. Raikkonenas buvo nuoširdus ir nemelavo: „Man reikėjo išsituštinti“. Tiesa, procesą jis pavadino kiek grubesniu žodžiu.

Monakas ir žygis į jachtą: šį suomio sprendimą jau aprašėme kiek anksčiau, o dabar belieka pažiūrėti šio epizodo video.

2004 m. pasirodymas SPA: trasa Belgijoje visada buvo viena geriausių suomiui, kuris čia pergales karjeroje šventė net 4 kartus – daugiau SPA yra laimėjęs tik M. Schumacheris.

2004-aisiais K. Raikkonenas aplenkė čia ir Vokietijos legendą. Iki Belgijos etapo „Ferrari“ tą sezoną visiškai dominavo, M. Schumacheris buvo laimėjęs net 7 lenktynes iš eilės. Jau pirmajame posūkyje po starto iš kovos iškrito keturi bolidai, o suomis iš 10-osios vietos šoktelėjo į penktąją – tiesiai už M. Schumacherio.

Kimis pagavo vokietį kiek nepasirengusį ir aplenkė jį garsiajame Eau Rouge posūkyje, vėliau pakildamas iki pirmosios vietos ir išlaikydamas pergalę savo rankose – vienintelę 2004 m. sezone.

Kimi Raikkonenas / AP nuotr.

Pergalė Ostine 2018 m.: antrasis K. Raikkoneno periodas „Ferrari“ komandoje nebuvo toks sėkmingas, tačiau šiose lenktynėse suomis pasiekė pirmąją pergalę F-1 po 5 metų pertraukos. Tai buvo sezonas, kai „Ferrari“ dar turėjo daugiau ginklų prieš konkurentus ir su daugiau sėkmės ir mažiau klaidų Sebastianas Vettelis galėjo rimčiau pakovoti su čempionu tapusiu Lewisu Hamiltonu.

Iki Ostino suomis jau buvo dukart užėmęs antrąją ir net šešis sykius – trečiąją vietas, bet JAV Kimis sugebėjo puikiu startu aplenkti britą, o vėliau išlaikyti pergalę savo rankose. Tai buvo 21-oji suomio pergalė F-1 – daugiausiai tarp visų Suomijos lenktynininkų istorijoje. Pagal pergales „Ferrari“ komandoje jis nusileidžia tik Niki Laudai ir M. Schumacheriui.

Pergalė Australijoje 2013 m.: tai buvo kone idealios suomio lenktynės atrojo sezono po sugrįžimo į „Formulę-1“ starte. Priešsezoniniai bandymai rodė, kad „Lotus“ ekipos automobili gali būti tikrai geras ir pabandyti įsimaišyti į stipriausiųjų trejetuką.

K. Raikkonenas startavo iš septintosios vietos ir pasirinko tik 2 sustojimų boksuose taktiką, kai kiti stojo po 3 sykius. Be to suomis tiesioginėje kovoj aplenkė L. Hamiltoną ir F. Alonso, taip iškovodamas puikią pergalę.

Deja, bet ji tą sezoną suomiui buvo vienintelė (6 kartus finišavo antras), o „Lotus“ galiausiai neatlaikė konkurencijos ir liko ketvirta. Tiesa, sezoną be konkurencijos laimėjo S. Vettelis (13 pergalių per 19 etapų).

Kimi Raikkonenas / AP nuotr.

„Palikite mane ramybėje“: dar vienas klasiškas suomio epizodas, atspindintis jo charakterį ir įdomų būdą. 2012 m. buvo pirmieji po K. Raikkoneno sugrįžimo ir suomis taikėsi į pirmąjį lyderių trejetą Abu Dabio „Grand Prix“ lenktynėse.

Po šio etapo 2012 m. turėjo vykti tik dar du, o K. Raikkonenas čia iškovojo pirmąją ir vienintelę pergalę sezone, padėjusią jam galiausiai užimti trečiąją vietą bendroje įskaitoje.

Ketvirtas startavęs K. Raikkonenas gana greitai išsiveržė į priekį, o jo komandai pasakius, kokiu atstumu suomis pirmauja prieš jį persekiojantį F. Alonso, pilotas supyko: „Tiesiog palikite mane ramybėje, aš žinau, ką darau.“

Triumfas ir čempiono titulas: būdamas dar tikrai jaunas K. Raikkonenas dukart liko per žingsnį nuo čempiono titulo – 2003 m. nuo M. Schumacherio atsiliko dviem, 2005 m. nuo F. Alonso – 21 tašku. Yra sakančių, kad jeigu „McLaren-Mercedes“ bolidas tuomet būtų buvęs patikimesnis, suomis būtų iškovojęs abu šiuos titulus.

Vis dėlto 2007 m. K. Raikkonenas pasiekė savo – ir ne bet kaip. Po Japonijos „Grand Prix“, kurį laimėjo L. Hamiltonas, šis lenkė suomį 17 taškų (tuomet už pergalę būdavo duodama 10 tšk.), bet pasitraukė iš priešpaskutinių sezono lenktynių Kinijoje, kurias Kimis laimėjo.

Prieš sezono finišą Brazilijoje suomis turėjo 100, L. Hamiltonas – 107, F. Alonso – 103 taškus. Britas startavo antras, o už jo vienas po kito suomis ir ispanas, tačiau dėl pavarų dėžės problemos L. Hamiltonas nusirito žemyn. K. Raikkonenas padarė viską, kas buvo jo galioje – laimėjo lenktynes. F. Alonso finišavo trečias, o L. Hamitlonas – tik septintas. Abu savo varžovus Kimis aplenkė VIENU tašku.