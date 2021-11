Po dviejų iš eilės nesėkmių „Barca“ dar prarado ir vieną lyderių

Šarūno Jasikevičiaus vedama „Barcelona“ mažiausiai vienerios Eurolygos rungtynėse versis be gynėjo Cory Higginso paslaugų.

Ketvirtadienį Šaro auklėtiniai namuose priims Vitorijos „Baskonia“ komandą Eurolygos rungtynėse. „Barcelona“ bandys atsistatyti po dviejų iš eilės nesėkmių Eurolygoje, kurias patyė prieš Tel Avivo „Maccabi“ ir Milano „AX Armani“.

C. Higginsas savaitgalį jau nežaidė Ispanijos čempionato rungtynėse, be to greičiausiai praleis ir ateinančio savaitgalio ACB rungtynes.

Eurolygoje C. Higginsas yra trečias rezultatyviausias „Barcos“ žaidėjas po Nikola Mirotičiaus ir Brandono Davieso. Amerikietis renka po 10,6 taško, 2 atkovotus kamuolius ir 1,6 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.