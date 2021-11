Lietuvos ledo ritulio čempionate – nauji lyderiai

Pastarųjų dviejų savaičių metu Lietuvos ledo ritulio čempionato dalyvės sužaidė dar keturis susitikimus. Po šių akistatų kviečiame pasižvalgyti po naujausią pirmenybių apžvalgą, rašo hockey.lt.

Aktyviausia šių dviejų savaičių metu neabejotinai buvo „Kaunas City“ komanda. Trijose iš keturių dvikovų sudalyvavę kauniečiai šį laikotarpį peržengė be jokių praradimų: jų sąskaitą papildė trys pergalės. Iš pradžių „Kaunas City“ 13:3 susitvarkė su „HC Klaipėda“, vėliau 6:4 pasiekė revanšą prieš iki tol pralaimėjimų neturėjusią „7bet-Hockey Punks“ komandą, o galiausiai 7:0 nepaliko vilčių „LTeam Select“ jaunimui.



Paskutinėse savaitės rungtynėse pergalę kovoje dėl trečiosios vietos lygoje pasiekė „Energija“, 6:3 įveikusi „HC Klaipėdą“. Po šio triumfo Elektrėnų klubas pavijo varžovus turnyrinėje lentelėje.

Pergalės skirtingais stiliais. Tris pergales iš tiek pat galimų iškovojusi „Kaunas City“ komanda pademonstravo, jog ji moka būti įvairi. „HC Klaipėda“ buvo įveikta galingu puolimu, prieš „7bet-Hockey Punks“ triumfuota atviro stiliaus rungtynėse, o „LTeam Select“ nugalėta parodant savo raumenis gynyboje. Po tokios efektingos atkarpos Sergejaus Durdino auklėtiniai pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją.



Pirmasis. Iki tol visus varžovus Lietuvoje iš kelio šlavusi „7bet-Hockey Punks“ komanda pastarosiose rungtynėse pagaliau sulaukė lygiaverčio pasipriešinimo. Jų oponentai iš Kauno ne tik privertė vilniečius sužaisti nerezultatyviausias rungtynes, tačiau ir pelnė daugiau įvarčių vienų rungtynių metu, nei iki tol į sostinės atstovų vartus jų krito per keturis susitikimus. Visa tai lėmė pirmąjį „pankų“ pralaimėjimą, po kurio jiems teko užleisti vienvaldžio lyderio titulą.



Šimtasis. Pastaraisiais metais Lietuvos ledo ritulio čempionato flagmanų titulą praradusi „Energija“ turėjo atsisveikinti su ne vienu šiame klube savo vardą susikūrusiu žaidėju, o komandos lyderių pozicijas tenka perimti jaunesniems žaidėjams. Vienas iš tokių – Aurimas Gaidauskas. Beveik visą karjerą „Energijoje“ praleidęs gynėjas pastaraisiais metais tampa vis tvirtesniu komandos ramsčiu, o sekmadienį jis pasižymėjo 100-uju rezultatyvumo balu Lietuvos ledo ritulio čempionate, ginant gimtojo klubo garbę.



Žaidžia visi. „HC Klaipėda“ komanda šį sezoną gali pasigirti tuo, jog jų gretose ant ledo progos sulaukia visi jos nariai. Per pirmąsias septynerias rungtynes klaipėdiečių gretose bent vienose rungtynėse pasirodė 26 aikštės žaidėjai ir visi trys vartininkai. Savosios progos vis dar laukia vienintelis Pavelas Šabašas, bet legionieriui iš Rusijos progos parodyti savo sugebėjimus tenka laukti ne dėl trenerių sprendimo, bet dėl neužbaigtos registracijos.



Netikėtas lyderis. „Kaunas City“ komandos vadovai ir treneriai prieš sezoną vertindami savo komandos sudėtį vylėsi, jog ją į priekį ves Lietuvoje savo vertę jau įrodę legionieriai ir patyrę vietiniai žaidėjai. Visgi, jų džiaugsmui, tarp komandos lyderių įsiveržė ir jaunasis Paulius Grybauskas. 17-metis per pirmuosius šešis Lietuvos ledo ritulio čempionato susitikimus jau spėjo surinkti 11 rezultatyvumo balų, taip gerokai lenkdamas savo bendraamžius.



Tušti. „LTeam Select“ komandai vis dar nepavyksta pateikti staigmenos atimant taškų iš gerokai labiau patyrusių kolegų, o praėjusio savaitgalio metu jiems pirmą kartą teko palikti ledą savo įvarčių sąskaitoje matant nulį. Nesugebėję pralaužti „Kaunas City“ gynybos jie gavo naujų pamokų, kurios turėtų praversti jau šią savaitę startuojančiose Lietuvos U-20 ir U-17 rinktinių stovyklose, kuriose netrūks „LTeam Select“ komandos atstovų.