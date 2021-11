LSKL čempionų treneris po pralaimėjimo: sekame „Žalgirio“ pavyzdžiu, tai – užkrečiama

Antrajame 2021-2022 metų Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) ture buvo ir NBA primenančių rezultatų, ir 25 taškų iššvaistymo, ir nuožmių derbių, ir pergalingo tolimo šūvio su sirena, ir sulaukta netikėto kirčio daugkartiniams čempionams – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) krepšininkams, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Pastaruosius po banguotos kovos rezultatu 89:86 (29:20, 23:9, 17:34, 20:23) palaužė namuose rungtyniavę Kauno technologijos universiteto (KTU) studentai.



VDU rungtynes pradėjo lyg ne savi ir juos taikliomis atakomis vis baudė aikštės šeimininkai – 11 dvikovos minutę KTU pirmavo dviženkliu skirtumu – 31:20.



Trečiojo kėlinio pradžioje komandas jau skyrė 25 taškai – 56:31. Tada VDU tarsi pabudo sužaidė įspūdingą atkarpą – 36:13 ir jau komandas beskyrė vos 2 taškai – 69:67.



Tada KTU vėl trūktelėjo į priekį – 77:67, tačiau čempionai paskutinę minutę sugebėjo priartėti iki minimumo – 84:85.



Visgi, KTU sugebėjo atsilaikyti ir šventė pergalę. Tiesa, paskutinėmis sekundėmis tritaškiu metimu išplėšti pratęsimą galėjo VDU žaidėjas Marius Valinskas, tačiau jo metimas skriejo pro šalį. Negana to, kamuolį atkovojo VDU krepšininkai ir dar šansą turėjo Julius Liesis, tačiau ir šio tolimas metimas su sirena išsisuko iš lanko ir KTU triumfavo.



Nugalėtojams Matas Kabašinskas pelnė 21 tašką (9/14 dvit., 13 atk. kam., 5 rez. perd., 25 naud. balai), Jonas Levickas pridėjo 20 taškų (9/14 dvit, 6 atk. kam., 21 naud. balas), Ainaras Budginas ir Laurynas Miknevičius – po 17 tšk.



KTU demonstravo didesnį kovingumą. Tą atspindi ir akivaizdžiai laimėta kova po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 53:30.



„Buvome nusiteikę kovingai. Į aikštę žengėme kautis su mintimi, kad reikia pasiimti šį svarbų tašką ir pavyko. Pergalė prieš čempionus – dvigubas džiugsmas“, – iškart po rungtynių sakė KTU treneris Lukas Šimkus.



Jis apgailestavo, kad buvo išbarstytas didžiulis skirtumas ir jo ekipos sirgaliams teko patirti įtampos, tačiau svarbiausia tai, kad galutinis rezultatas – teigiamas.



„Varžovai suaktyvino gynybą, ėmė mus spausti nuo galinės linijos, be to, pataikė sudėtingus metimus ir grįžo į rungtynes. Bet svarbiausia – pergalė. Galutinis iškovotas taškas – mūsų“, – pridūrė L. Šimkus.



LSKL daugkartinių čempionų VDU krepšininkų treneris Arūnas Juknevičius iškart po rungtynių ištarė: „Sekame „Žalgirio“ pavyzdžiu. Tai užkrečiama“.



Jis teigė, kad rungtynių taip prastai pradėti, kaip jo komanda pradėjo šįvakar, negalima.



„Tai nedovanotina. Kai varžovai įsižaidžia, pajaučia žaidimo skonį, sunku juos pavyti. Tiesa, mes sugrįžome į rungtynes, galėjome išplėšti ir pratęsimą, tačiau pritrūko sėkmės – kamuolys išsisuko iš lanko“, – pabrėžė VDU treneris.



Tuoj pat jis pridūrė: „Kol kas mums po kovidinio praleisto LSKL sezono sunkiai sekasi bendrauti su komandomis, kad išleistų žaidėjus. Tikimės, kad įsivažiuosime ir galėsime rinktis patikimesnius žaidėjus.“



Per du kėlinius – daugiau nei 100 taškų



Vakarų divizione Lietuvos sporto universiteto krepšininkai savo aikštėje rezultatu 118:84 (30:9, 37:32, 21:27, 30:26) sutriuškino Kauno kolegijos (KK) ekipą.



LSU visus reikalus išsprendė jau per pirmus du kėlinius, kai intensyviu tempu ir taikliais šūviais tiesiog pasiuntė KK ekipą į savotišką nokdauną – 67:41.



Sudėjus abiejų komandų taškus, per 20 pirmųjų minučių pelnyti net 107 taškai.



Antra rungtynių pusė buvo tik daugiau formalumas.



LSU gretose sunkiai sulaikomas buvo Rokas Mačiulis, surinkęs 27 taškus (9/12 dvit., 3/5 trit., 8 atk. kam., 2 rez. perd.) ir 32 naudingumo balus. Laurynas Balkūnas prie pergalės pridėjo 22 taškus (10/12 dvit., 2/3 baudos, 5 rez. perd., 28 naud. balai), Tomas Kuzminskas – 17 tšk., Eimantas Maksvytis – 10 tšk.



Iš KK komandos lyderio vaidmens ėmėsi Julius Daugėla, surinkęs 28 taškus. Jis gana taikliai atakavo iš toli – pataikė net 7 tritaškius (iš 14) ir surinko 22 taškus. Arijus Adomauskas pelnė 15 taškų, Nedas Montvila – 12 tšk.



LSU akivaizdžiai laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 48:32 ir rečiau klydo – 10:17 klaidų.



Vilniaus mūšyje – paskutinės sekundės tritaškis



Rytų diviziono rungtynėse tarp Vilniaus TECH ir Vilniaus universiteto (VU) įtampa tvyrojo iki paskutinių dvikovos sekindžių. Visgi, pergalę 3 taškų skirtumu – 69:66 (15:19, 25:16, 10:16, 19:15) iškovojo namuose rungtyniavę Vilniaus TECH studentai.



Iki dvikovos pabaigos likus minutei rezultatas dar buvo lygus – 64:64. Dar po kelių akimirkų komandos apsikeitė po 2 taškais (66:66), o pergalę Vilniaus TECH komandai išplėšė taiklų su sirena tritaškį smeigęs Benas Aleliūnas.

Jis nugalėtojams iš viso surinko 18 taškų ir buvo rezultatyviausias savo komandos gretose. Donatas Okinčic pridėjo 13 taškų, Džiugas Maslenikas – 11 tšk.



VU komandą bandė gelbėti 18 taškų pelnęs Kipras Urbanavičius ir 16 taškų surinkęs Vytautas Saulis.



Klaipėdos derbyje – solidi KU pergalė



Vakarų divizione Klaipėdoje derbis tarp dviejų pajūrio ekipų – LCC tarptautinio universiteto (LCC) ir Klaipėdos universiteto (KU) nebuvo toks nuožmus kaip Vilniuje – pergalę solidžiu skirtumu – 74:50 (15:16, 20:5, 22:14, 17:16) iškovojo gerą gynybą demonstravę KU krepšininkai.



Rungtynių lūžis įvyko antrajame kėlinyje, kai namuose rungtyniavę LCC krepšininkai, užstrigę varžovų gynybos gniaužtuose, sugebėjo pelnyti vos 5 taškus. Tuo tarpu KU surinko 20 taškų ir susikrovė dviženklę persvarą – 35:21.



Nuo to laiko KU visas rungtynes laikė solidų apie 20 taškų pranašumą ir ramiai džiaugėsi pergale.



KU gretose daugiausiai taškų – 15 – pelnė KU senbuvis Jonas Dumašius. 10 taškų pridėjo Deividas Rasys, 9 – Petras Piekus, po 8 – Ernestas Bružas, Ernestas Jaškus ir Edgaras Preibys.



LCC ekipą bandė gelbėti legionieriai: Wamulundi Simwinga surinko 12 taškų, Nikita Sokolov – 11, Stedano Manavis – 8 tšk.



LCC komanda, žaidusi namuose, prastai metė į krepšį: dvitaškius pataikė 30 proc. taklumu (13/43), tritaškius – vos 17 prc. taiklumu (5/30), baudas – 67 proc. taiklumu (10/15).



„LCC komanda namuose visada žaidžia gerai, o mes šįkart juos sustabdėme būtent gynybos dėka. LCC komandą namuose palikti su vos 50 taškų – idealus darbas. Didžiuojuosi savo žaidėjais. Džiugu su tokiais motyvuotais vyrais būti viename laive ir gražiai plaukti į priekį“, – vaizdžiai situaciją ir savo emocijas nušvietė KU treneris Mindaugas Stašys.