Irklavimą į triatloną iškeitęs trakiškis: apie kovą su Viduržemio jūros bangomis ir žiemos sportą, kuris atstoja bėgimą

Buriavimas, irklavimas, slidinėjimas ir triatlonas – taip klostosi trakiškio Marijaus Butrimavičiaus sportinė kelionė. 39-erių vyras, kaip ir dauguma sporto entuziastų iš Trakų, pažintį su sportu pradėjo nuo vandens, tačiau prieš penketą metų išbandė vis labiau pasaulyje ir Lietuvoje populiarėjantį triatloną ir dabar yra vienas pajėgiausių šios sporto šakos atstovų šalyje. M. Butrimavičius prieš mėnesį dalyvavo daug ištvermės reikalaujančiose „Geležinio žmogaus“ varžybose Barselonoje – į rekordą nusitaikiusį lietuvį ten stabdė neramios Viduržemio jūros bangos.

Nuo 2018-ųjų progos išvažiuoti į Barselonos „Geležinio žmogaus“ varžybas laukęs lietuvis užėmė 73-ią vietą tarp pusantro tūkstančio dalyvių, o savo amžiaus grupėje, kurioje varžėsi 199 dalyviai, finišavo 15-as.

2015-aisiais triatlone debiutavęs, o 2018-aisiais ir pirmą „Geležinio žmogaus“ iššūkį Trakuose įveikęs M. Butrimavičius varžybose Barselonoje sugaišo 8 val. 46,04 min. Lietuvis tikėjosi asmeninio ir šalies rekordo, tačiau įgyvendinti šį tikslą sutrukdė nerami Viduržemio jūra. Varžybų dieną Barselonoje siautė vėjas, jūros bangos siekė net kelis metrus, tad organizatoriams teko gerokai sutrumpinti plaukimo distanciją, kad neįvyktų skaudžių nelaimių.

Klasikiniame „Geležinio žmogaus“ triatlone dalyviai turi nuplaukti 3,8 km, nuvažiuoti dviračiu 180 km ir nubėgti 42 km. Barselonoje plaukimas atviroje jūroje buvo sutrumpintas iki 700 metrų, tačiau įspūdžių tiek pačiam M. Butrimavičiui, tiek kitiems dalyviams netrūko: „Plaukimas tikrai buvo chaotiškas, teko plaukti per žmones ir ieškoti plūduro. Niekada anksčiau nebuvau plaukęs tokioje jūroje, streso buvo tikrai daug.“

Marijus Butrimavičius / R. Lukoševičiaus/LTT nuotr.

M. Butrimavičius, bendraudamas su LRT.lt, plačiau papasakojo apie iššūkius, su kuriais susidūrė Barselonoje, savo sportinį kelią iki triatlono, treniruočių rutiną ir perspektyvas olimpinėse žaidynėse išvysti lietuvį.

– Marijau, spalio mėnesį dalyvavote varžybose „Ironman“ („Geležinis žmogus“, – LRT.lt) Barselonoje. Kaip sekėsi, kokios buvo sąlygos ir su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėte?

– Vykdamas į Barseloną tikėjausi pozityvaus rezultato. Visada siekiu maksimumo. Jau keletą sezonų neblogai pasirodau triatlono varžybose. Nuvykau anksčiau, kad apžiūrėčiau trasą, nes laukė plaukimas atviroje jūroje, buvo įdomu pasižiūrėti. Atvykau keturios dienos iki starto: oras buvo labai geras, jūra – rami, saulė švietė, su dviračiu išvažiavau pasižiūrėti trasos. Vaizdas, kurį pamačiau, nuteikė pozityviai.

Belaukiant starto nuotaikos buvo tikrai geros, bet šeštadienį, iki starto likus dienai, atsirado truputį nerimo, vėjas sustiprėjo, prasidėjo bangavimas jūroje, pasirodė prognozės, kad per varžybas bus lietaus, tik neaišku, kokio intensyvumo. Vėjas kėlė nerimą, bet maniau, kad iki ryto nurims ir viskas bus gerai. Naktis buvo audringa, už lango girdėjosi triukšmas, linko palmės, o tik atsikėlus ryte buvo visiška sutema. Prieš startą vien žiūrint į jūrą darėsi baugu, pasigirdo kalbų, kad iš viso atšauks plaukimą. Galiausiai paaiškėjo, kad plaukimo distancija sumažės perpus. Situacija buvo chaotiška: gelbėtojai nežinojo, ką daryti, bangos daužė plūdurus, kuriuos reikėjo apiplaukti, tad organizatoriai nesugebėjo sužymėti pačios trasos – iš 3,8 km liko 950 metrų, o galiausiai iš viso nuplaukėme tik 700 m. Blogiausia, kad mano startą atidėjo 40 minučių. Turėjau laukti ir stebėti, kaip kiti dalyviai bando peršokti bangas, atrodė, kad kai kurie net skęsta, tad tikrai streso belaukiant buvo daug. Aišku, kiek ramino tai, kad distancija sutrumpėjo, maniau, kad greitai pavyks nuplaukti, ir tiek. Visi bandė kuo greičiau ištrūkti iš jūros, gelbėtojai turėjo labai daug darbo, nes ne visi galėjo nuplaukti ir tą trumpą distanciją. Organizatoriai rizikavo, į jūrą vienu metu paleido 1 000 žmonių, o bangavimas buvo didžiulis.

Nors plaukiu tikrai neblogai, streso buvo daug. Plaukimas buvo chaotiškas, teko plaukti per žmones ir ieškoti plūduro. Niekada anksčiau nebuvau plaukęs tokioje jūroje. Lietuvoje esant tokioms bangoms būtų raudona vėliava ir niekas negalėtų net lipti į vandenį. Nežinojau, kaip plaukti, ką daryti, nieko nesimatė. Galiausiai išlipus iš jūros dar kurį laiką sukosi galva. Tačiau tuo viskas nesibaigė – po plaukimo susidarė spūstis, nebuvo vietos atsisėsti, žmonės pradėjo stumdytis, tad teko brautis ir sugaišti nemažai laiko.

Vėliau sėdau ant dviračio ir išvažiavau į trasą. Teko labai daug dirbti, nes didžiąją dalį važiavau prieš vėją. Nuvylė, kad kai kurie dalyviai nesąžiningai važiavo vienas už kito, taip sakant, lipo ant rato, o tai draudžiama. Iš tikrųjų buvo labai sunku, 180 km – rimta distancija. Tačiau nustebau, kai atvažiavau ir sužinojau savo poziciją (antra, – LRT.lt). Tada prasidėjo bėgimas, tikrai nedaug dirbau su juo, šį sezoną buvo problemų dėl Achilo, negalėjau daryti ilgų treniruočių, bijojau, kad iš viso patirsiu traumą ir nebegalėsiu dalyvauti varžybose.

– Dėl neramios jūros, kaip suprantu, teko atsisakyti planų gerinti Lietuvos rekordą. Kaip apskritai vertinate savo pasirodymą?

– Sunku vertinti. Sakyčiau, prisvilęs blynas. Bendrojoje įskaitoje užėmiau 73-ią vietą, o po dviračių lenktynių buvau 20-as. Tiesa, dviračių rungtyje atvažiavau antras, nusileidau tik nugalėtojui. Bėgime tikrai atsilikau, į priekį praleidau nemažai dalyvių, bet ką tuo metu galėjau, tą ir parodžiau. 70 proc. reikėjo bėgti žvyru, kai kur smėliu, o dar ir oras buvo permainingas – šviečia saulė, pučia vėjas. Užbėgi už jūros, atrodo, kad temperatūra siekia 30 laipsnių šilumos, nors šiaip, kur vėjuota, buvo 24–25 laipsniai. Įbėgęs į tokią uždarą teritoriją pajaučiau neapsakomą karštį – tada pasakiau, kad daugiau niekada nevažiuosi į Pietus varžytis „Ironman“.

– Ar anksčiau yra tekę dalyvauti varžybose „Ironman“ užsienyje?

– Užsienyje – pirmos varžybos, ir oficialiai, galima sakyti, pirmos. „Ironman“ startavau 2018-aisiais ir iškart galvojau, kad vyksiu į Barseloną. Ilgai laukiau šių varžybų, bet kitais metais bandysiu kur nors kitur.

– Kaip apskritai nusprendėte važiuoti į Barseloną?

– Į Barseloną ruošiausi nuo 2018-ųjų. Į šią mano kelionę visi jau žiūrėjo sarkastiškai. 2018-aisiais aš laimėjau Lietuvos triatlono taurę ir pagrindinis prizas buvo registracija į varžybas „Ironman“ užsienyje. 2019-aisiais manęs nespėjo užregistruoti, todėl iškart po to užsiregistravau į kitų metų varžybas Barselonoje, tačiau užpuolė pandemija. Viską atšaukė ir perkėlė į šiuos metus, nors 2020-aisiais buvau pasiruošęs geriau – ruošiausi šioms varžyboms. Šie metai buvo sunkūs dėl traumų.

Marijus Butrimavičius / R. Lukoševičiaus/LTT nuotr.

– Ar ateityje neplanuojate išbandyti ultratriatlono distancijų?

– Tikrai nesakau „ne“. Dabar mano svajonė yra patekti į pasaulio čempionatą Havajuose, į varžybas „Ironman“. Tą tikslą bandau įgyvendinti. Apie kitas distancijas dar negalvoju, bet manau, kad ateis laikas, subręsiu ir dvigubam „Ironman“. Jis gerokai skiriasi nuo paprasto, nes čia reikia turėti visą komandą – žmonių, kurie tau padėtų varžybų metu, ruoštų maistą ir teiktų medicinos pagalbą. Vienam tai per didelis iššūkis, o ką kalbėti apie dar didesnius nuotolius.

– Kaip vertinate sezoną? Ar pavyko įgyvendinti visus tikslus, kuriuos buvote išsikėlęs?

– Pirma sezono dalis tikrai nedžiugino, nesijaučiau gerai nei važiuodamas dviračiu, nei plaukdamas. Per pandemiją buvo sunku gauti baseiną, tad neturėjau pakankamai treniruočių. Žiemą tik porą kartų išėjo nueiti į baseiną, situacija tikrai buvo prasta. Dėl bėgimo – skaudėjo Achilą, Varėnoje net nebaigiau varžybų. Įpusėjus sezonui jau persilaužiau, susimažinau bėgimo treniruočių tempus ir sezono pabaigoje rezultatai pradėjo džiuginti. Lietuvos triatlono taurės bendrojoje įskaitoje likau antras, labai apsidžiaugiau, į priekį praleidau tik labai stiprų varžovą Tautvydą Kopūstą. Lietuvos čempionate Trakuose, sakyčiau, neblogai pasirodžiau, į priekį praleidau tik jaunimą, kuris stiprėja ir dėl kurio labai džiugu. Aš jau stengiuosi propaguoti ilgesnes distancijas.

– Kaip atrodo jūsų pasiruošimas sezono metu ir kiek kartų treniruojatės per savaitę?

– Per savaitę padarau apie 7 treniruotes, bet būna, kad per dieną iškart padarai dvi, o kartais – net tris: bėgi, plauki ir važiuoji dviračiu. Stengiuosi per savaitę treniruotis ne daugiau nei 15 valandų. Kitą sezoną, manau, padirbėti reikės daugiau ir ilgiau, nes ilgam nuotoliui pasiruošti reikia ir ilgesnio kilometražo. Stengiuosi treniruotis pagal savijautą, negaliu pasakyti, kad laikausi griežto režimo. Trakuose turime nemažai pajėgių sportininkų, tad susiburiame į grupelę ir darome bendras treniruotes, ypač važiavimo dviračiais. Kartais tiesiog prisitaikai prie žmonių ir darai bendrą treniruotę. Nėra taip, kad treniruojuosi tik individualiai. Labai priklauso nuo kitų sportininkų.

Marijus Butrimavičius / R. Lukoševičiaus/LTT nuotr.

– Maistas – tokia pat svarbi režimo dalis, kaip ir treniruotės. Koks buvo jūsų meniu Barselonos varžybose „Ironman“?

– Prieš varžybas buvau nusistatęs, kad nevalgysiu vien energinių gelių ir saldumynų. Buvau įsidėjęs ir, pavyzdžiui, traškučių, krekerių. Nenorėjau, kad būtų pernelyg saldu, nes turėjau patirties, kai nuo saldumo ėmė graužti burną. Tai tikrai nepridėjo papildomos jėgos.

Barselonoje stengiausi valgyti kas pusvalandį – išgeri specialaus gėrimo, vėliau imi geliuką ir suvalgai kokį nors užkandį. Labai džiaugiuosi, kad buvau įsidėjęs džiovintų datulių. Stengiuosi valgyti subalansuotai – ką nors sūraus, ką nors saldaus. Dviračių lenktynėse suvartojau keturis geliukus, kas nėra daug, bet išgėriau apie 2,5 litro vandens. Teko gerti ne tik vandens, bet ir gazuotų gėrimų, kai kur net reikėjo lėtinti tempą, kad galėčiau atsigerti. Labai daug buvo energinių gėrimų, nes būdavo tikrai tokių akimirkų, kai galva sukasi ir norisi ko nors, kas duotų energijos. Toks maistas visuomenėje nėra laikomas sveiku, bet man tuo metu labai padėjo.

– Jūsų sportinis kelias prasidėjo nuo baidarių. Kokias sporto šakas dar esate išbandęs – kurios patiko, o kurios kaip tik nelipo?

– Tikrai labai daug atidaviau baidarių sportui, nes visi žino, kad Trakai yra irklavimo sostinė. Jeigu žiūrėtume visai į priešistorę, pradėjau nuo buriavimo. Ten teko praleisti kokius penkerius metus – nuo mažiausių valtelių iki kadetų. Antroje klasėje atėjo į mokyklą ir pakvietė į buriavimą. Aišku, čia toks sportas – sėdi ir gaudai vėją. Ten daugiau taktikos, o tiek jėgų kiek irklavime tikrai neatiduodi. Bet vis tiek užgrūdina, pajauti sportą iš taktinės pusės.

Tiesa, jau buriuodamas mačiau, kaip šalia plaukia baidarės. Iškart sudomino ir vieną dieną nuėjau pabandyti. Baidarių sporte praleidau labai daug – 15 metų. Esu nemažai laimėjęs sprinto rungtyse, 2000-aisiais teko su porine dviviete dalyvauti Europos jaunių čempionate. Visada buvau prie lyderių baidarių irklavime, aišku, nebuvau geriausias, bet ir ne blogiausias.

Perėjęs į suaugusiųjų gretas supratau, kad irklavimas nėra mano arkliukas, yra už mane stipresnių. Bet jau tada jaučiau, kad galiu ne tik irkluoti. Labai patiko žiemos sportas, slidinėjimas. Vasarą irkluodavau, o žiemą treneris duodavo slides ir darydavau treniruotes. Aišku, būnant vaiku norėjosi ne tik slidžių, žiūrėdavau, kaip žaidžia ledo ritulį, norėjosi ir pačiūžų. Išbandžiau mėgėjiškai ir šitą sportą.

– Minėjote, kad žiemomis tenka nemažai slidinėti. Kokia yra šio sporto specifika?

– Lygumų slidinėjimas, jeigu žiūrint į visas atliktas analizes ir tyrimus, yra vienas daugiausia ištvermės reikalaujančių sportų, nes vienu metu apkrauna labai daug raumenų grupių. Aš labai žaviuosi Norvegija, kur slidinėjimas yra nacionalinis sportas. Norvegija turi daug profesionalių slidininkų ir klubų, taip pat nemažai padeda kitoms šalims. Tačiau jie gali pasigirti ne tik slidinėjimu, bet, pavyzdžiui, ir olimpiniu čempionu triatlono rungtyje (Tokijo žaidynių nugalėtoju tapo norvegas Kristianas Blummenfeltas, – LRT.lt). Norvegijoje vyrauja visiškai kitokios oro sąlygos, dėl to keičiasi ir treniruočių metodai. Sportininkai labai daug laiko praleidžia aukštikalnėse, gerina ištvermę. Visi žino, kad aukštikalnėse yra deguonies trūkumas, tokiu būdu gaminasi eritrocitai, tad nusileidus ant žemės atsiranda žymiai daugiau deguonies, didesnė ištvermė.

Marijus Butrimavičius / Asmeninio archyvo nuotr.

Slidinėjimas, kaip ir dviračiai, yra viena daugiausia ištvermės reikalaujančių sporto šakų. Jis gali pakeisti ir bėgimą, bet šiuo atveju galima gauti dvigubai daugiau naudos, nes dirba ne tik kojos, bet ir rankos. Slidinėjimas man davė tikrai daug. Be to, tai yra viena saugiausių sporto šakų, nėra didelės traumų rizikos, o jeigu ir griūni, tai vis tiek minkštai ant sniego. Pastebėjau, kad būtent per pandemiją daug žmonių pasirinko slidinėjimą. Man pačiam pernai teko pabūti treneriu, labai daug žmonių mokiau slidinėti tiek klasikiniu, tiek laisvuoju stiliais. Labai rekomenduoju kiekvienam žmogui.

– Ar dabar, praėjus daugiau nei penkeriems metams nuo debiuto, galite pasakyti, kad triatlonas yra jūsų mėgstamiausia sporto šaka?

– Tikrai labai užkabino, ypač kai dar yra rezultatas. Norisi dar labiau stengtis ir tobulėti. Aišku, metai daro savo, reikia ne tik treniruotis, bet ir prižiūrėti kūną, pasisaugoti traumų. Man triatlonas dabar tikrai yra svarbiausias. Be jo nepraeina nė dienos, mąstai, kokią treniruotę surengti ir kaip pasiruošti kitoms varžyboms. Net jeigu slidinėji, vis tiek galvoji apie bėgimą ir plaukimą baseine. Aišku, kartais labai naudinga pakeisti sportą – ne tik bėgioti ir važiuoti dviračiu. Jeigu gera žiema, visada imu slides ir važiuoju, tai faktiškai atstoja dviračio treniruotę.

– Ar pastebite, kad Lietuvoje auga susidomėjimas triatlonu? Kaip manote, galbūt ateityje sulauksime ir pirmo šios sporto šakos olimpiečio?

– Susidomėjimas tikrai auga – kuriami klubai, daugėja pajėgių sportininkų, gausėja moterų gretos. Triatlonas įtraukia vis daugiau vaikų, kurie yra mūsų ateitis. Jeigu ir toliau taip sparčiai kursis klubai, automatiškai didės ir konkurencija. Tada atsiras daugiau šansų išvysti mūsų šalies atletų olimpinėse žaidynėse. Aš pats nesu šios sporto šakos olimpietis, labiau propaguotojas, bet dalis vaikų mane jau atpažįsta ir man tai labai malonu. Man didžiausią įspūdį kol kas daro Lukas Prokopavičius – tikrai talentingas ir darbštus vaikinas, labai daug atiduoda ir, mano nuomone, gali pasiekti labai daug. Aišku, reikėtų, kad su juo dirbtų profesionalus trenerių štabas. Pas mus dar nėra profesionalių triatlono trenerių, atskirai dirbama su bėgimo ir plaukimo treneriais, o užsienyje triatlonininkai turi tik vieną trenerį, kuris specializuojasi visose trijose sporto šakose. Mums dar reikia tobulėti, kol kas blaškomės, bet tikiuosi, kad ateityje ir mes turėsime olimpietį.