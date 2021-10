Paulius Cubera. Pasiruoškite – „Žalgirio“ laukia prasčiausias Eurolygos sezonas istorijoje

Maskvos srities „Chimki“ klubas praėjusį Eurolygos sezoną užbaigė su vos 4 pergalėmis per 34 rungtynes ir atrodė, kad toks „pasiekimas“ bus ilgai nepajudinamas metraščiuose, tačiau dabartinis Kauno „Žalgiris“ jau po 7 turų yra labai rimtas pretendentas pasikėsinti į panašų skaičių. Nors žalgiriečių treneris Jure Zdovcas po susitikimo Tel Avive antradienį sakė, kad pirmoji pergalė jau ne už kalnų, tačiau taip drąsiai apie ją kalbėti sunku, o ir įveikiamų komandų šiandieniniam „Žalgiriui“ Eurolygoje yra mažai.

Kauniečiai praėjusį Eurolygos sezoną užbaigė su 17 pergalių ir 17 pralaimėjimų, o juos nuo atkrintamųjų etapo skyrė net trys laimėjimai, tačiau komandos žaidimas tikrai labai dažnai džiugino sirgalius. Vis dėlto krepšinio treneris Mindaugas Brazys praėjusį sezoną matė ryškiai paliktą Šarūno Jasikevičiaus pėdsaką.

„Reikia jau dabar pripažinti, kad didžiulį palikimą jis gavo po Š. Jasikevičiaus. Tai tik dar vienas didžiulis komplimentas Šarui. Žinome, kokio aukšto lygio tai specialistas, bet čia dar papildomas argumentas – jis sugeba užtreniruoti komandą taip, kad su ja kitas specialistas sugeba dar visą sezoną važiuoti ir siekti pergalių.

Kai išėjo žaidėjai, kuriuos buvo pasirinkęs Š. Jasikevičius, reikėjo susikomplektuoti komandą iš naujo ir matėme, kas buvo. Rezultatas prastas ir vaizdas nekoks. Manau, kad Jasikevičius nemaža dalimi prisidėjo prie tų Schillerio praėjusių metų pergalių“, – iškart po Martino Schillerio atleidimo LRT.lt sakė M. Brazys.

Joshas Nebo / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sunku nesutikti. Į Kauną praėjusią vasarą atvykęs austras komandoje rado Joffrey Lauvergne`ą, Marių Grigonį, Nigelą Hayesą, Thomą Walkupą, Roką Jokubaitį, Augustine`ą Rubitą, iš kurių komandoje šiame sezonui liko tik pirmasis.

Bent du šio sąrašo žaidėjus Kaune buvo galima išsaugoti net ir per daug neišlaidaujant, tačiau buvo nuspręstą to nedaryti. Vietoj jų komandoje matome Mantą Kalnietį, Edgarą Ulanovą, Emmanuelį Mudiay, Tylerį Cavanaugh, Nielsą Giffey`ų, Janį Stelnieką.

Kiek iš naujųjų M. Schillerio (ir Pauliaus Motiejūno) pirkinių, be lankus laužančio ir visos Eurolygos atradimu pretenduojančio tapti Josho Nebo, yra geresni už išėjusius lyderius ar bent lygūs jiems?

„Aišku, prie naujojo trenerio kažkiek daugiau atsirado derinių ant metikų, bet dar reikia daug dirbti“, – tai buvo Artūro Milaknio frazė po rungtynių su „Maccabi“, kuri daug ką pasako apie M. Schillerio darbą „Žalgiryje“.

Metikų į komandą prisirinkęs austras net nebuvo sukūręs jiems derinių laisviems išmesti kamuolį. Kiek kartų per pirmas dvejas Eurolygos rungtynes matėte A. Milaknį laisvą atakuojantį iš toli?

Vis dėlto prie „Žalgirio“ vairo stojęs Jure Zdovcas tiesiog neturi pakankamai ginklų ir galių, kad iš šios LKL čempionų sudėties galėtų nulipdyti Eurolygos aštuoneto komandą. Tai neįmanoma nei J. Zdovcui, nei Š. Jasikevičiui, nei Greggui Popovichui ar Željko Obradovičiui.

Negana to, kad vasarą atlikti „Žalgirio“ komplektacijos darbai net ir nebūnant didžiuliu krepšinio ekspertu tiesiog bado akis trūkumais, žalgiriečius dar persekioja ir traumos. J. Lauvergne`as iškrito iki sausio, J. Strelniekas praleidžia kas antras rungtynes, smulkios traumos stabdo ir prie Europos niekaip neprisitaikantį E. Mudiay bei akivaizdžiai tokiam minučių kiekiui jau per seną Paulių Jankūną.

Paulius Motiejūnas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kiek šios „Žalgirio“ sudėties žaidėjų patektų į bet kurios kitos Eurolygos komandos starto penketą? Galbūt J. Lauvergne`as su J. Nebo. Viskas.

Žiūrint rungtynes norisi kone verkti, matant, kokius skirtumą darančius žaidėjus turėjo su „Žalgiriu“ jau žaidusios komandos – Ellie Okobo, Jordanas Loydas, Nikola Kaliničius, Kostas Sloukas, Vladimiras Lučičius, Darrunas Hilliardas ar Derrickas Williamsas.

Taip, ne visi iš šio sąrašo kauniečiams galėtų būti įperkami, tačiau dabartinėje sudėtyje nėra nė vieno krepšininko, galinčio po atkovoto kamuolio imtis iniciatyvos ir užbaigti ataką vadinamuoju nubėgimu „nuo kranto iki kranto“.

„Dabar rinkoje nėra lengva rasti žaidėją, kuris mums galėtų padėti Eurolygoje. Dėl šios priežasties mes dar nieko nepasirašėme, nes nėra daug variantų“, – po akistatos Tel Avive kalbėjo J. Zdovcas.

Kauniečiai jau paėmė 2 mln. eurų paskolą, tačiau ji imta ne tam, kad būtų galima kamšyti vasaros klaidas, o koronavirusu paženklinto praėjusio sezono skylėms užkišti.

2008–2009 m. senojo formato Eurolygoje kauniečiai buvo startavę 7 pralaimėjimais iš eilės. Labai sunku tikėtis, kad penktadienį po dvikovos su Eurolygos čempionais Stambule skaičius bus kitoks. Nepaisant to, kad „Anadolu Efes“ dar nėra įsivažiavusi, greičiausiai neturės Vasilje Micičiaus, Krunoslavo Simono ir dar kelių žaidėjų.

Jure Zdovcas / Euroleague Basketball via Getty nuotr.

Talento Ergino Atamano komandoje visiškai pakanka –„Žalgiryje“ jo itin trūksta.

Žinoma, jau dabar prognozuoti tik 4 kauniečių pergales per visą Eurolygos sezoną yra per drąsu ir per žiauru, tačiau reikia pažymėti, kad „Žalgiris“ kol kas žaidė tik su viena tikrai „topine“ komanda – „Olympiakos“.

Pralaimėjimai ASVEL ir „Crvena Zvezda“ aiškiai rodo šios komandos žaidimo lubas. Taip, pavyko iki paskutinių sekundžių kautis su „Bayern“, tačiau Andrea Trinchieri auklėtiniai antradienį rungtynėse su „AX Armani“ labai puikiai parodė, kokio pajėgumu komanda bus, kai sugrįžo visi lyderiai. Prisijungus Shabazzui Napierui ir „Zenit“ antrajame rate jau bus visiškai kitoks.

Žiūrime toliau: kitą savaitę kauniečių laukia ALBA, po to – Madrido „Real“, Atėnų „Panathinaikos“, „Fenerbahče“, „Barcelona“, „Baskonia“, CSKA, „Monaco“, UNIKS, „AX Armani“ ir dar syk „Pao“. Visiškai realu, kad iki naujųjų metų „Žalgirio“ sąskaitoje bus 2 ar 3 pergalės.

Be ALBA, „Panathinaikos“ ir galbūt UNIKS sunku surasti komandą, kurią „Žalgiris“, galvojant galva, o ne širdimi, dabar būtų pajėgus įveikti.

3–14 – kaip manote, ar toks skaičius po pirmojo Eurolygos rato priverstų kauniečius dar kartą keisti trenerį? Koks treneris tokiu atveju sutiktų atvykti į komandą?

Nuomonių iš krepšinio ekspertų ir žurnalistų jau pasigirsta įvairių. Žurnalisto Roko Pakėno 15 min.lt tinklalaidėje Linas Kleiza P. Motiejūnui siūlė vos ne save patį atleisti už vasaros darbus, „Basketnews“ tinklalaidės vedėjas Karolis Tiškevičius siūlo laidoti sezoną ir eiti vos ne NBA „tankinimo“ modeliu, kai komanda nelabai žiūri į pergales, bet sezono metu siekia aukštesnio šaukimo biržoje.

Šarūnas Jasikevičius / Euroleague Basketball via Getty nuotr.

Vis dėlto Eurolygoje šaukimų nėra, o iš dabartinių „Žalgirio“ krepšininkų turbūt tik Marekas Blaževičius gautų naudos ateičiai iš to, kad komanda duotų jam minučių, nepaisant žaidimo kokybės.

Akivaizdu, kad vasarą padarytos klaidos, koronaviruso paliktos biudžeto skylės ir įprastai Eurolygos kontekste tikrai nedidelis „Žalgirio“ biudžetas neleidžia P. Motiejūnui nei iš kepurės ištraukti pajėgių naujokų, nei švaistytis atleidimo lapeliais Eurolygos lygio akivaizdžiai netraukiantiems savo žaidėjams.

„Jeigu mes išlaikysime tikėjimą, tikrai rasime kelią į pirmąją pergalę“, – Tel Avive sakė J. Zdovcas.

Komandos sirgalių tikėjimą galėsime įvertinti kitą savaitę, kai Kaune svečiuosis skambių pavardžių neturinti ALBA. Labai nesinorėtų, kad dėl vienos aiškiai klaidų nusėtos vasaros sugriūti visas ilgas „Žalgirio“ įdirbis, atliktas komandą treniruojant Šarui.

2016–2017 m. sezone Eurolygoje startavo naujasis modelis, kai visos komandos žaidžia su visomis po du sykius. Tuomet Šaro ekipai pavyko pasiekti 14 pergalių per 30 rungtynių, po metų buvo žymusis „Final 4“ žygis, tada 15–15 rezultatas ir dar vienas patekimas į aštuntuką, o Šaro era baigėsi nutrauktu sezonu ir 12 pergalių per iki tol sužaistas 28 rungtynes.

Galima drąsiai teigti, kad dabartinis „Žalgiris“ pasiekti dviženklio pergalių skaičiaus neturi jokių šansų ir sužais prasčiausią sezoną naujojo formato Eurolygos istorijoje.

Tiek P. Motiejūnas, tiek kiti „Žalgirio“ organizacijos žmonės ne kartą yra kalbėję, kad komandos tikslas – pilna arena, nepaisant rezultatų. Kad į areną ateinančiam žmogui čia norėtųsi grįžti ne vien dėl krepšinio, bet ir dėl šventės, reginio ir pramogų. Vis dėlto gilus nesėkmių liūnas ilgą, nuoširdų ir pagirtiną darbą gali nubraukti per vieną nesėkmingą sezoną, o to pavyzdžių jau matėme ir anksčiau.

Belieka laukti permainų, bet jų trūks plyš reikia kuo greičiau.