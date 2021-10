Tritaškiais prapliupęs Carmelo garantavo pirmą „Lakers“ pergalę

Carmelo Anthony palypėjo laipteliu aukščiau visų laikų rezultatyviausių NBA žaidėjų sąraše, sužaidė galingą mačą, o Los Andželo „Lakers“ ekipa pagaliau pasiekė pirmąją sezono pergalę.

„Lakers“ (1-2) krepšininkai namuose po atkaklių paskutinių rungtynių minučių ir baudų metimų serijos 121:118 (29:24, 33:32, 25:34, 34:28) palaužė Memfio „Grizzlies“ (2-1) ekipą ir taip pasiekė pirmąją pergalę.

Būtent C. Anthony baudų metimai likus žaisti 2 sek. galutinai įtvirtino „Lakers“ pergalę. Abi komandos po 6 paskutinius taškus šiose rungtynėse surinko būtent baudų metimais.

Akimirka prieš Carmelo sumetant paskutines dvi baudas tritaškį metęs ir pražangą išprovokavęs „Grizzlies“ lyderis Ja Morantas prametė trečiąją baudą, kuri būtų išlyginusi rezultatą.

C. Anthony šiame mače smeigė šešis tritaškius iš 8, surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausias „Lakers“ gretose. Be to Melo šiose rungtynėse pakilo į devintąją vietą visų laikų rezultatyviausių NBA žaidėjų įskaitoje, aplenkdamas legendinį Mosesą Malone`ą.

Iš viso C. Anthony per savo karjerą dabar NBA yra pelnęs 27 423 taškus, ir iki aštuntoje vietoje esančio Shaquille`o O`Nealo jam trūksta dar virš 1000 taškų (28 596). Norint surinkti 1000 taškų per 82 mačų reguliarųjį sezoną, reikia per mačą vidutiniškai rinkti po 12,2 taško.

„Grizzlies“ gretose įspūdingai siautė Ja Morantas, pelnęs net 40 taškų, bet prametė tą vieną baudą.

„Lakers“: C. Anthony (6/8 trit.) 28, A. Davisas (8 atk. kam.) 22, L. Jamesas (4/9 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.) 19, R. Westbrookas (5/15 metim., 13 rez. perd., 9 klaid.) 13, M. Monkas 12, K. Bazemore`as 11.

„Grizzlies“: J. Morantas (8/14 dvit., 5/7 trit., 9/11 baud., 10 rez. perd.) 40, D. Bane`as 17, S. Adamsas (16 atk. kam.) 14, D. Meltonas 13, J. Jacksonas 12.