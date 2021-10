Į Lietuvą vėl atkeliauja didysis dviračių trekas – Panevėžyje griaudės UCI Čempionų lygos antrasis etapas

Lapkričio 6 d. Maljorkoje startuoja naujosios Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) Čempionų lygos varžybos, kurių antrasis etapas lapkričio 27 d. įvyks Lietuvoje. Spaudos konferencijoje, kurioje buvo pristatyas šis renginys, kalbėję organizatoriai kalba skambiai – teigia, kad tai bus didžiausias dviračių sporto renginys Lietuvos istorijoje, o jo kokybė ir vizualinis patrauklumas bus vertas Steveno Spielbergo režisavimo kokybės.

UCI dviračių treko Čempionų lyga yra pirmą kartą organizuojamos varžybos, kurios vyks penkiais etapais, o būtent antrasis etapas vyks Lietuvoje, Panevėžio „Cido“ arenoje. 72 pasaulio treko dviratininkai keturiose Europos šalyse iki pat gruodžio 11 d. kovos dėl pusės milijono prizinio fondo ir elitinių varžybų čempionų trofėjaus.

UCI Čempionų lygoje vyks tik keturios rungtys: sprinto kategorijoje dviratininkai varžysis keirino ir sprinto rungtyse, o ištvermės kategorijoje dviratininkų lauks eliminavimas ir skrečas. Kiekvienoje rungtyje dalyvaus ir kiekviename iš šešių etapų įskaitinius taškus rinks po 18 stipriausių sportininkų.

Pats varžybų modelis yra itin intensyvus – per dvi valandas įvyks visos keturios rungtys, kai kuriuose etapuose varžybos vyks net dvi dienas iš eilės.

Lietuvai šioje lygoje atstovaus Simona Krupeckaitė ir vardinio kvietimo sulaukęs Vasilijus Lendelis. Tokio lygio dviračių sporto varžybos Lietuvoje vyks po 9 metų pertraukos – 2012 m. taip pat Panevėžyje vyko Europos dviračių treko čempionatas.

Galbūt paskutiniai Krupeckaitės startai ir su lengvesne našta žengiantis Lendelis

Po spaudos konferencijos S. Krupeckaitė, kuri yra viena iš šio renginio ambasadorių, prabilo apie tai, kad mąsto apie karjeros pabaigą po UCI Čempionų lygos etapų, tačiau teigė, kad šis renginys jai yra labai svarbus.

Dar šią vasarą S. Krupeckaitė startavo Tokijo olimpinėse žaidynėse, tad laiko atsigauti turėjo mažai, bet kalbėjo, kad yra pasiruošusi laukiantiems iššūkiams.

„Dviračių sporto laukia nuostabi šventė. Labai jos laukiu, manau bus įdomu nuvykti į Maljroką ir viską pamatyti, bus pirmasis toks startas. Po olimpinių žaidynių atsigauti pavyko, darbas vyksta sklandžiai. Didelių užduočių sau nekeliu, noriu pasibandyti jėgas su pačiais stipriausiais“, – kalbėjo S. Krupeckaitė.

Simona Krupeckaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tituoluota dviračių treko atstovė teigė, kad tokio formato varžybų dar nėra mačiusi, bei teigė, kad šios varžybos sukels ir naujų iššūkių.

„Tokio dydžio renginys man bus pirmą kartą. Esu girdėjusi ir mačiusi komercinių tokio lygio varžybų, bet tokiose dalyvavusi nebuvau, tai pernelyg daug negaliu pasakyti. Kažą panašaus buvo bandyta daryti, bet ne su tokio lygio sportininkais ir organizatoriais. Sportininkai yra pratę keliauti, bet tai nepalengvina pasiruošimo varžyboms. Iššūkis bus per dvi valandas atsigaut ir susikaupt kitam važiavimui. Nekantriai laukiu, nes pati nežinau, kas bus.

Manau, kad Čempionų lyga ir Europos čempionatas yra nesulyginami renginiai. Tai bus visai kitokios varžybos, pateikiama kitaip, kitoks krūvis, kitokia atsakomybė. Galbūt daugiau galėsiu atsipalaiduoti, turėtų būti ir įdomu, bet galėsiu ir pasirungti. Sunku lyginti. Europos čempionate yra didelė atsakomybė, renki taškus, uždirbi sau ir federacija atlyginimą“, – svarstė S. Krupeckaitė.

Spalio 5–9 dienomis vyko Europos dviračių treko čempionatas, o spalio 20–24 d. vyks pasaulio dviračių treko čempionatas. Šiose varžybose S. Krupeckaitė nedalyvaus ir koncentruosis tik į laukiančius Čempionų lygos etapus.

„Tai lėmė du dalykai – atsigavimas po olimpinių žaidynių ir kitų intensyvių varžybų pradžia. Tai yra tarpinis periodas. Čempionų lygos varžybos vyks beveik kiekvieną savaitgalį, o per dvi dienas reikės suvažiuoti dviejų rungčių repertuarą – tai bus nemenkas iššūkis“, – teigė sportininkė.

Tai, kad vienas iš etapų vys Lietuvoje, S. Krupeckaitei nebus pernelyg didelė pagalba – ji mano, kad namų sienos sportininką galbūt netgi labiau slegia.

„Nežinau ar namai padeda, gal net labiau prislegia. Jauti dar didesnę atsakomybę, nori dar geriau pasirodyti, matai daug pažįstamų veidų. Tai yra lazda su dviem galais. Lietuvai tai bus didžiulė dovana ir šansas pamatyti gražią dviračių sporto pusę. Tai yra sportas, kuriame yra daug veiksmo, viskas vyksta tiesiai žiūrovui prieš akis. Bus viskas paaiškinta žiūrovams, tai bus ir edukacinė nauda“, – kalbėjo S. Krupeckaitė.

Vasilijus Lendelis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, Europos čempionate jau pasirodė vardinį kvietimą į Čempionų lygą gavęs V. Lendelis, kuris dalyvaus ir pasaulio čempionate.

V. Lendelis praėjusiais metais Europos čempionate iškovojo bronzą, bet šių metų Europos čempionato sprinto rungtyje liko 13-as, o keirine užėmė 23-ią vietą.

Nors pasirodymai Europos čempionate patį sportininką nuvylė, bet V. Lendelis teigė, kad ir toliau sau kelia aukščiausius tikslus.

„Kiekvienose varžybose keliu sau aukščiausius tikslus, kartais pavyksta juos įgyvendinti, kartais ne. Europos čempionato rezultatais nesu patenkintas. Manau, kad galbūt trūko susikaupimo ir pasitikėjimo savimi. Tikslai ir planai pasaulio čempionate lieka tokie patys, o kaip seksi bus matyti kitą savaitę“, – teigė sportininkas.

Lietuvai atstovausiančių sportininkų treneris Dmitrijus Leopoldas teigė, kad pasirodymus čempionatuose yra sunku vertinti, nes rezultatus dviračių treko varžybose lemia mažos sekundės dalys, bet džiaugėsi, kad sportininkai pagaliau galės dalyvauti stipriausiose varžybose.

„Mes esame pačiame aukščiausiame lygyje ir tik šimtosiomis sekundės dalimis atsiliekame nuo pirmųjų vietų. Antra vieta sprinte gali būti kaip paskutinė vieta, nes tenka vykti namo. Rezultatai yra matuojami tik su foto finišu, visko ten gali būti. Pasaulio čempionate tik dvidešimt du sportininkai patenka toliau. Mes galim laimėti ir galim pralaimėti, o tai skirs gal tik pusė sekundės.

Nėra lengva, darbas niekada nebuvo lengvas. Pandemijos metu turėjome mažai startų, dabar jau bus daug varžybų, dėl to yra džiugu. Dažniausiai turim 50 startų per metus, dabar tiek neturėjome, o viskas iškart dabar prasidės nuo Čempionų lygos, Bet dėl to yra džiugu, kad pagaliau turėsime startų, turėsime grafiką ir galėsime matyti pačius stipriausius“, – dėstė dviratininkų treneris.

Dmitrijus Leopoldas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Paklaustas ko be tokio lygio varžybų dar reikėtu dviračių sportui Lietuvoje, D. Leopoldas teigė, kad populiarumas ir naujų žmonių pritraukimas turėtų būti didele paskata.

„Tai bus pirmas žingsnis, o kaip mes sugebėsime pasinaudoti ta proga pamatysime vėliau. Yra daug sportuojančių, bet kol kas šis sportas nėra pernelyg populiarus, o dabar žmonės galės pamatyti, kad mūsų sporto šaka yra greita, įdomi ir galbūt pritrauksime naujų žmonių“, – teigė D. Leopoldas.

Organizatorių pažadai apie dar nematytą dviračių sporto šou ir naudą Lietuvai

Dviračių sporto federacijos gen. sekretorius Stasys Petrauskas teigė, kad UCI Čempionų lygos etapo organizavimas Lietuvoje atneš ne tik sportinę naudą, bet ir ekonominę bei emocinę.

„Reikšmė Lietuvai yra didelė. Renginys turi ir sportinę vertę, mūsų geriausiai sportininkai galės psaivaržyti su dviračių sporto elitu, o taip pat turi ekonominmę ir emocinę pridėtinę vertę.

Mes, kaip bedruomenė, norime kad sportininkai galėtų varžytis su pasaulio elitu. Mes, kaip organizaotriai, turime dvi vietas. V. Lendelis dėl to galės ramiau dalyvauti pasaulio čempionate. Tikimės, kad šis pavyzdys, sportininkų startas su pasaulio elitu, leis žmonėms geriau pažinti treką. Elitinio sporto tendencija yra tokia – norint būti populiariam, reikia būti arčiau sirgaliaus. Džiaugiuosi, kad organizatoriai supranta, kad aukšto meistriškumo sportininkų ir gražaus šou „miksas“ leidžia tai padaryti artimesniu ir patrauklesniu produktu sirgaliui.

Šis renginys turės pačias įdomiausias treko rungtis, kurios yra greitos ir dinamiškos. Sportininkams tai bus didžiausias išbandymas. Tvarkaraštis bus sudėtingas, tai bus arti sportininko galimybių ribos“, – kalbėjo S. Petrauskas.

Stasys Petrauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Renginio organizatoriai teigė, kad UCI Čempionų lygos antrojo etapo organizavimo biudžetas yra apie 350 tūkst. eurų. Didžiąją šio biudžeto dalį sudaro lėšos iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, apie 45 tūkst. eurų sudaro Panevėžio miesto parama.

„Turėjome susimoketi renginio teisių mokestį. UCI pati atsiveža didžiąją dalį įrangos ir žinių. Mes susimokame tą mokestį, bet gauname jau paruoštą dalį produkto. Po renginio deklaruosime sumas tiksliai, nes dalis renginio finansavimo yra iš ministerijos, tai skaičiai bus paviešinti“, – tvirtino S. Petrauskas.

Kalbėdamas apie finansinę renginio naudą ir kaštus S. Petrauskas teigė, kad dėl pandemijos yra sunku mąstyti apie galimas pajamas iš bilietų pardavimo ir labiausiai akcentavo visapusišką tokio lygio varžybų organizavimo Lietuvoje naudą.

„Esame pandemijoje, planuoti ekonominę naudą yra sunku, apie bilietų pardavimus pernelyg nemastome, pagrindinis tikslas nėra sugeneruoti pajamas. Lūkesčiai tokie – žmogus atvykęs į šį renginį per dieną turėtų generuoti 50 eurų. Garantuotai atvyks apie 300 žmonių, tai galime apie tai mąstyti, net jeigu žiūrovai iš renginio, dėl pandemijos, dings.

Matome didžiulę emocinę vertę. Kviečiame kreiptis sporto mokyklas, kad galėtume suformuoti norinčių apsilankyti vaikų grupes. Manau, kad renginys bus vertas Spielbergo režisavimo kokybės“, – kalbėjo S. Petrauskas.

Tomas Inčikas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Cido“ arenos vadovas Tomas Inčikas teigė, kad šis renginys savo masiškumu ir šou elemntais prilygsta patiems didžiausiams renginiams pasaulyje, o panaudoti techniniai ir kiti elementai pavers šį renginį absoliučiai unikaliu.

„Į renginį atvyksta netgi 50 tonų įrangos. Esame organizavę „Cirque du Soleil“ pasirodymus, tai įrangos kiekiu šis renginys jiems prilygsta, o gal net ir lenkia.

Visame treke bus LED juosta, kurioje bus gyvai pateikiama visa informacija. Viskas vyks specialioje šviesoje, sportininkų dviračiai turės specialius daviklius, iš kurių bus teikiama visa informacija gyvai – apie greitį ir sportininkų būseną.

Gera frazė skamba Lietuvoje – daug garso ir šviesų. Jų čia tikrai netrūks.

Iš užsienio papildomai atvyksta 150 personalo, kuris užtikrins renginio kokybę. Renginys bus transliuojamas visame pasaulyje, tad mūsų miestas ir sportininkai taps itin matomi. Organizatoriai akcentuoja aplinkos apsaugą, tad atsisakome popieriaus, visa informacija tiek žiūrvoams, tiek dalyviams bus perduodama elektroninėmis priemonėmis.

Labai norime matyti pilną areną. Mūsų etapas išskirtinis tuo, kad jis vyksta universalioje arenoje, nors kiti vyksta velodromuose. Mes neatsiliekame, o galbūt ir lenkiame savo infrastruktūra. Jaunimas iki 12 metų įleidžiami nemokamai, visi jaunieji sportininkai bus pakviesti stebėti šį renginį.

Manome, kad yra didžiausias dviračių sporto renginys Lietuvos istorijoje“, – kalbėjo T. Inčikas.