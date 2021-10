Lietuvos U-19 futbolo rinktinė rungtynių pabaigoje išsigelbėjo prieš slovėnus

Atrankos į 2022 metų Europos čempionatą antrojo turo rungtynėse tarp Lietuvos ir Slovėnijos U-19 rinktinių užfiksuotos lygiosios 1:1. Tomo Ražanausko ir Virginijaus Liubšio treniruojamai Lietuvos rinktinei įvartį nuo vienuolikos metrų žymos pelnė Armandas Kučys, rašo lff.lt.

Slovėnijoje vykusią dvikovą aikštės šeimininkai pradėjo užtikrinčiau. Jiems priklausė ir žaidybinė, ir teritorinė persvara, kol galiausiai viskas peraugo ir į persvarą švieslentėje. Sužaidus 25 minutes, po sumaišties baudos aikštelėje nestipriu, tačiau tiksliu smūgiu Gasperas Cerne išvedė savo komandą į priekį.

Lietuviai į šį praleistą įvartį sureagavo tinkamai – jie po truputį išlygino žaidimą, kol galiausiai perėmė iniciatyvą į savo rankas. Antroji mačo dalis jau priklausė lietuviams, tačiau šimtaprocentinių progų kurį laiką sukurti jiems nepavyko

Rungtynių likimas sprendėsi per paskutines kelias minutes. Po Gvido Gineičio galingo prasiveržimo, slovėnai baudos aikštelėje pažeidė taisykles ir už tai buvo skirtas vienuolikos metrų baudinys. Prie žymos stojo A.Kučys, kuris užtikrintu smūgiu rezultatą išlygino.

Lietuvos rinktinei to buvo maža. Nepaisant to, kad laikrodis jau skaičiavo 89 minutę, mūsų šalies jaunuoliai surengė galingą spurtą, kurio metu buvo per plauką nuo pergalės.

Po slovėnų klaidos A. Kučys pabandė perimti kamuolį, tačiau ant dvidešimt penktojo metro varžovų vartininkas jį pargriovė. Arbitras vartininkui parodė raudoną kortelę, o visus keitimus išnaudojusioje Slovėnijos rinktinėje į vartus stojo aikštės žaidėjas.

Lietuviai per likusias dvi minutes sukūrė dvi progas, tačiau nei A. Kučiui, nei Faustui Steponavičiui išplėšti pergalės nepavyko.

Kitose grupės rungtynėse Islandija 0:3 pralaimėjo Italijai, o tai reiškia, kad antradienį nugalėję islandus lietuviai beveik garantuotų sau kelialapį į antrąjį atrankos etapą.