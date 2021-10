Stebėkite tiesiogiai: atrankoje į pasaulio futbolo čempionatą susitinka Lietuvos ir Bulgarijos rinktinės

Lietuvos futbolo rinktinė šeštadienį atrankoje į 2022 m. pasaulio futbolo čempionatą C grupės rungtynėse susitiks su Bulgarijos futbolininkais.

Tiesioginę rungtynių transliaciją nuo 16 val. stebėkite per LRT PLIUS ir portale LRT.lt.

Priminsime, kad Lietuvos rinktinė atrankoje varžosi C grupėje, per per penkerias rungtynes vis dar lieka be pergalių ir rikiuojasi 5-oje vietoje.

Pirmasis mūsiškių susitikimas su bulgarais baigėsi pralaimėjimu 0:1.

LFF pranešė, kad rinktinė šeštadienį žais pilname LFF stadione. Vis dėlto futbolo sirgaliai nepradėjo staiga šluoti bilietų, federacija juos dalijo nemokamai. Anot LFF.lt skelbiamos informacijos, nemokamai į šias rungtynes išdalinta 3,5 tūkst. bilietų. LFF stadione iš viso telpa šiek tiek virš 5 tūkst. sirgalių.

„Susirinkus buvo džiugu, kad komanda susirinko visa sudėtimi, tik Donatas atvyko antradienį, tad pradėjome pilnavertį pasirengimą rungtynėms. Tas džiugina. Džiugina, kad žaidėjų situacija klubuose per paskutinį mėnesį pasikeitė kardinaliai. Tai į naudą mums, treneriams, visai rinktinei. Deja, įvyko traumų, kurios futbole neišvengiamos.

Kaip žinote, teko atsisakyti Utkaus paslaugų, vietoj jo buvo iškviestas Šatkus, aišku, U-21 rinktinei tai nuostolis, bet pagrindas yra nacionalinė rinktinė. Buvo kelios mikro traumos, jos neišvengiamos per parengiamąjį laikotarpį, tikėsime, kad jos bus išspręstos. Laukiame rytdienos rungtynių“, – dieną prieš rungtynes kalbėjo kalbėjo V. Ivanauskas.