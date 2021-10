Dviratininkė Olivija Baleišytė Europos čempionate vos nenuskynė medalio

Grenchene (Šveicarija) vykstančio 12-ojo Europos dviračių treko čempionato grupinėse lenktynėse dėl taškų (100 ratų, 25 km, 10 tarpinių finišų) penktadienį Olivija Baleišytė kurį laiko buvo antra, bet galutinėje rikiuotėje užėmė ketvirtą vietą. Tai – aukščiausia 23 metų panevėžietės vieta Senojo žemyno pirmenybėse ir kol kas geriausias lietuvių pasiekimas čempionate Šveicarijoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.

O. Baleišytė surinko 21 tašką. Ji pirmajame tarpiniame finiše buvo ketvirta (1 tšk.). Likus 28 ratams, Olivija su Rusijos atstove Giulnaz Chatunceva atitrūko ir po 6 ratų aplenkė pagrindinę grupę ratu (20 tšk.). Likus 22 ratams, Lietuvos dviratininkė bendrojoje įskaitoje iš aštuntos vietos pakilo į antrą. Likus 13 ratų, O. Baleišytę iš antros vietos į ketvirtą nustūmė Belgijos ir Nyderlandų dviratininkės, kartu su šveicare aplenkusios pagrindinę grupę ratu. Likus 3 ratams, Olivija važiavo trečioje pozicijoje ir pretendavo į bronzos medalį, bet, likus mažiau nei pusantro rato (apie 350 m) ją pavijo pagrindinė grupė ir lietuvei teko atsisveikinti su viltimis pasipuošti medaliu.

Europos čempione pirmą kartą G. Chatunceva (35 tšk.). Sidabro medalį pelnė belgė Shari Bossuyt (28 tšk.), o bronzos – olandė Lonneke Uneken (22 tšk.).

Šioje rungtyje dalyvavo 18 dviratininkių iš tiek pat šalių.

„Labai gaila, kad Olivija liko be medalio. Ji atidavė viską, iki ašarų kentėjo”, – sakė treneris Gediminas Bagdonas.

„Grupinės lenktynės dėl taškų – mano nemėgstamiausia rungtis. Pakalbėjom su treneriu ir nusprendėm startuoti dėl pramogos. Važiavau be jokio spaudimo, su mintimi „viskas arba nieko”, – viename socialinių tinklų pasakojo O. Baleišytė. – Lenktynės buvo labai sunkios, vienu metu net galvojau pasitraukti, bet po pusės distancijos viskas ėmė eiti geryn ir geryn. Pabėgome su ruse, aplenkėme grupę ratu ir tada pakilau į antrą vietą. Po to grupę ratu aplenkė belgė ir olandė. Jos permetė mane į ketvirtą vietą, per vieną taškelį nuo medalio. Paskutiniame tarpiniame finiše nepavyko paimti taškų. Žiauriai skauda, labai norisi medalio. Šis Europos čempionatas man buvo sėkmingiausias, bet ir toks skaudus. Tikiuosi, kad tie aukštesni rezultatai ne už kalnų.”

Justas Beniušis daugiakovėje (omniume) tarp 24 dalyvių buvo 20-as (23 tšk.). 23 metų klaipėdietis po dviejų rungčių buvo 19-as, o po trijų – 18-as.

Europos čempionu tapo lenkas Alan Banaszek (136 tšk.). Sidabrą pelnė Belgijos, o bronzą – Danijos atstovai.

J. Beniušis skrečo rungtyje (40 ratų, 10 km) buvo 20-as, tempo lenktynėse (40 ratų, 10 km) – 17-as (laimėjo du tarpinius finišus, bet pagrindinės grupės buvo aplenktas ratu), atkrintamosiose lenktynėse z– 16-as, o grupinės lenktynės dėl taškų (100 ratų, 25 km, 10 tarpinių finišų) pelnė 3 taškus (7-ajame tarpiniame finiše buvo antras).

Paskutinę varžybų dieną – šeštadienį – vyrų keirino rungtyje (pirmojo etapo pradžia – 14.14 val. Lietuvos laiku) dalyvaus Vasilijus Lendel ir Svajūnas Jonauskas.

Lietuvos dviratininkų pasirodymai Europos čempionate:

4 vieta – Olivija Baleišytė (grupinės lenktynės dėl taškų, 18 dalyvių)

5 vieta – Olivija Baleišytė (daugiakovė, 20 dalyvių)

6 vieta – Olivija Baleišytė (skrečas, 19 dalyvių)

8 vieta – Olivija Baleišytė (atkrintamosios lenktynės, 19 dalyvių)

13 vieta – Vasilijus Lendel (sprintas, 29 dalyviai)

18 vieta – Justas Beniušis (skrečas, 23 dalyviai)

20 vieta – Svajūnas Jonauskas (sprintas, 29 dalyviai)

20 vieta – Justas Beniušis (daugiakovė, 24 dalyviai)

21 vieta – Mantas Bitinas (atkrintamosios lenktynės, 22 dalyviai)

Nepateko į finalą – Mantas Bitinas (grupinės lenktynės dėl taškų, 25 dalyviai).