Dėl Schillerio nustebęs Brazys: apie Šaro palikimą, Schillerio klaidas ir klausimą dėl Mudiay motyvacijos

Krepšinio treneris ir laidos „Eurolyga per LRT“ ekspertas Mindaugas Brazys teigė, kad Martino Schillerio atleidimą iš Kauno „Žalgirio“ trenerio pareigų buvo galima nujausti, bet jį nustebino ankstyvas sprendimas. Specialistas išskyrė austro klaidas ir kalbėjo apie jam tekusį Šarūno Jasikevičiaus palikimą, padėjusį kovoti dėl pergalių.

„Kad viskas jau link to ėjo matėsi, bet tikrai netikėjau, kad tai taip greitai įvyks. Buvo lyg perkūnas iš giedro dangaus.

Bet po to, kai ramiai atsisėdi, paklausai Pauliaus Motiejūno spaudos konferencijos, manau, kad link to buvo einama. Dėjosi dalykai vienas ant kito – jaunimo neleidimas žaisti, Ulanovo ir Kalniečio žaidimas ne savo pozicijose, be perspektyvos į ateitį ir riboti komplektacijos darbai. Dar ir tas trenerio pozityvumas, kai matyt reikėjo griežtumo. Tie dalykai susidėjo ir pralaimėjimas „Zenit“ turbūt buvo paskutinis lašas taurėje“, – LRT.lt sakė M. Brazys.

„Žalgiris“ žinią apie sezoną Kaune dirbusio M. Schillerio atleidimą išplatino penktadienio popietę, o tuo pačiu buvo atskleista ir naujo trenerio pavardė – tai slovėnas Jure Zdovcas, Eurolygoje nedirbęs kone dešimtmetį.

Greitai surengtoje spaudos konferencijoje „Žalgirio“ vadovas Paulius Motiejūnas teigė, kad trenerį suskubta atleisti ne tiek dėl rezultato, o labiau dėl nejuntamo progreso ir nematomų perspektyvų tobulėjimui: „„Žalgiriui“ džiaugtis, kad laimėjome po dviejų pratęsimų prieš Alytų... Ambicijos mūsų yra didesnės ir lūžis turbūt buvo vakar. Laukti gali, bet kam laukti, jei nematai progreso.“

Kai išėjo žaidėjai, kuriuos buvo pasirinkęs Š. Jasikevičius, reikėjo susikomplektuoti komandą iš naujo ir matėme, kas buvo. Rezultatas prastas ir vaizdas nekoks. Mindaugas Brazys

Praėjusiame Eurolygos sezone M. Schilleris su „Žalgiriu“ laimėjo pusę reguliaraus sezono rungtynių (17), bet to atkrintamosioms nepakako. Šiame sezone startuota su dviem iš eilės pralaimėjimais prieš ASVEL ir „Zenit“, o vienam svarbiausių vasaros pirkinių, Emmanueliui Mudiay`ui nė iš tolo neprimenant komandos lyderio.

P. Motiejūnas spaudos konferencijoje pasakė gana skambią frazę, jog „pasitiki visais žaidėjais, bet jie turi duoti atsakymą, ar mes teisingai jais tikime“. M. Brazys mano, kad tai – tiesioginis įspėjimas pasitempti visai komandai.

„Trenerio atleidimas duoda šansą, bet jis yra trumpalaikis. Atvažiuoja naujas treneris, pristatys savo taktiką puolime, savo gynybos sistemą, žiūrės kaip veikia, bet jei kažkas neišeis, manau, galvos turėtų lėkti. Pakeitimų turėtų būti ir manau, kad jie reikalingi. Nežiūrint į M. Schillerį, o ir į visą komandos komplektaciją.“

Mindaugas Brazys ir Dainius Adomaitis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Bet ar tikrai pasirinktas tinkamas laikas? Jeigu treneris būtų naujas ir matai, kad niekas neveikia, atleidi. Bet dabar jis dirbo visą sezoną, buvo leista jam ruoštis sezonui, o sužaidus dvejas rungtynes, viskas nukertama.

– Manau, kad nereikia žiūrėti vien į Eurolygą, ką P. Motiejūnas minėjo ir spaudos konferencijoje, LKL komanda strigo, tie laimėjimai keliais taškais ar po pratęsimo garbės nesuteikia. „Žalgiris“ kartelę yra užsikėlęs aukščiau ir treneris turi tai suprasti. Visas ikisezoninis pasirengimas irgi daug ko nežadėjo.

Greičiausiai ir visa metodika, kuri buvo matoma pernai metais, nebuvo laviravimo, keitimosi ir galiausiai buvo pamatytas, kad ateityje nesimato nieko gero.

Mindaugas Brazys / BNS nuotr.

– Tokioje sezono stadijoje turbūt būtų sunku rasti be darbo esantį labai gerą ir žinomą trenerį?

– Taip, bet man gaila, kad nepasamdytas lietuvis, paminėta Dainiaus Adomaičio pavardė konferencijoje, bet aš linkęs manyti, kad „Žalgiris“ yra lietuvių komanda. Jeigu tu žiūri plačiau, į jaunimo ugdymą, treneris lietuvis labiau tiktų.

Lietuvis treneris kaip bebūtų jauną lietuvį krepšininką vis tiek labiau patrauks. Užsieniečio prioritetas visada bus rezultatas. Ta prasme, kad jis sieks užsirekomenduoti save kaip trenerį ir gauti geresnį pasiūlymą iš kito klubo. Lietuvis vis tiek žiūrės naudą ir Lietuvai, žiūrės į pamainą „Žalgiriui“, pamainą Lietuvos rinktinei.

– Kaip galėtume įvertinti tą M. Schillerio etapą „Žalgiryje“? 50 proc. pergalių Eurolygoje – tai neatrodo blogai. Buvo įdomu?

– Taip, buvo įdomu, bet turbūt reikia jau dabar pripažinti, kad didžiulį palikimą jis gavo po Šarūno Jasikevičiaus. Tai tik dar vienas didžiulis komplimentas Jasikevičiui. Žinome, kokio aukšto lygio tai specialistas, bet čia dar papildomas argumentas – jis sugeba užtreniruoti komandą taip, kad su ja kitas specialistas sugeba dar visą sezoną važiuoti ir siekti pergalių.

Kai išėjo žaidėjai, kuriuos buvo pasirinkęs Š. Jasikevičius, reikėjo susikomplektuoti komandą iš naujo ir matėme, kas buvo. Rezultatas prastas ir vaizdas nekoks. Manau, kad Jasikevičius nemaža dalimi prisidėjo prie tų Schillerio praėjusių metų pergalių.

Emmanuelis Mudiay / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Galime spėti, kad artimiausiu metu M. Schilleris nedirbs Eurolygoje?

– Manau, kad šansą jis galėtų gauti būtent iš to, kad pasiekė tas 17 pergalių. Galbūt nebūtinai Eurolygos komandos – Europos taurės ar Čempionų lygos.

Bet manau, kad norint dirbti Europoje, jam reikia keisti savo mentalitetą, požiūrį. Viena yra dirbti JAV, kita – Europoje. Kultūrinis skirtumas yra. Čia yra kova, čia reikia kiekvieną darbą išsikovoti dantimis. Amerikoje į viską žiūrima paprasčiau, viskas einama ant tokio pozityvo, tie pralaimėjimai tikrai lengviau praleidžiami. Žaidėjai irgi kitokie, ten sunkiau juos kritikuoti.

Jeigu Europoje griežčiau paėmęs treneris iš tų žaidėjų išspaus maksimumą, gal net net 110 procentų, o tu su savo pozityvu važiuosi ant 70–80 – tai vaizdas ir bus toks, koks dabar „Žalgiryje“.

– Neslėpkime, vienas žaidėjų, virš kurių tikrai kabo atleidimo grėsmė, yra Emmanuelis Mudiay`us. Kai jis atvyko, buvo sakoma, kad čia labai daug M. Schillerio indėlio, kad tai jo žaidėjas. Ar gali toks žaidėjas, susidūręs su tokiu griežtu treneriu kaip J. Zdovcas, žibėti?

– Visi kalba apie tą J. Zdovco vaizdo įrašą. Neatmetu galimybės, kad E. Mudiay`us pats paprašys išvykti. Jeigu jis kiekvieną griežtesnį pasakymą priims asmeniškai, manau, su juo bus labai greitai išsiskirta.

Klausimas, kiek E. Mudiay nori būti šiame klube, kiek jis nori siekti. Kartais, kai matome tokį apatišką jo veidą, pastangas aikštelėje, kurios tikrai nėra maksimalios, tie metai be krepšinio – daug klausimų apie motyvaciją. Parodys tik laikas, bet manau, kad E. Mudiay nebus lengva su nauju treneriu.