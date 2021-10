Dviračių treko Čempionų lygos ambasadorei ir olimpinei čempionei Vogel vežimėlis netrukdo džiaugtis gyvenimu

Profesionalus sportas gali dovanoti ne tik įsimintinas akimirkas, šlovę ir medalius, tačiau ir negrįžtamai sužaloti sveikatą. Tą patvirtinti gali olimpinė ir daugkartinė pasaulio čempionė vokietė Kristina Vogel, kuri po fatališko susidūrimo treniruotėje liko dalinai paralyžiuota ir prikaustyta prie vežimėlio. Baisi nelaimė neatėmė buvusios sportininkės džiaugsmo gyventi ir neatitraukė nuo mylimo sporto. Buvusi Vokietijos treko žvaigždė yra itin laukiamų Tarptautinės dviračių sporto federacijos (UCI) dviračių treko Čempionų lygos varžybų, kurių antras etapas lapkričio 27 d. įvyks Panevėžio „Cido“ arenoje, ambasadorė, skelbiama organizatorių praešime žiniasklaidai.

Vos 29-erių metų viena talentingiausių savo kartos dviratininkių iki nelaimės du kartus tapo olimpine čempione, net vienuolika kartų atsiėmė pasaulio čempionato auksą. Lapkričio 6 d. startuosiančiose prestižinėse UCI dviračių treko Čempionų lygos varžybose K. Vogel treke tarp Simonos Krupeckaitės, Vasilijaus Lendelio ir kitų 72 dviračių treko žvaigždžių nepasirodys, o varžybas padės stebėti milijoninei auditorijai prie televizijos ekranų. Vėžimėlyje sėdinti jauna moteris likimo dėl nelaimės nekaltina ir džiaugiasi įdomiu gyvenimu.

Eilinė treniruotė tapo įspūdingos karjeros pabaiga

2018 m., kai įvyko lemtinga ir nelaime pasibaigusi treniruotė, K. Vogel žvaigždė ryškiai spindėjo dviračių sporto padangėje. 11-ika aukso medalių pasaulio čempionatuose padėjo pasiekti legendinės treko sportininkės Annos Meares rekordą – atrodė niekas negali sustabdyti ambicingos čempionės. Tačiau birželio 26 d. įprasta treniruotė pavirto K. Vogel karjeros paskutiniu tašku ir kova dėl gyvybės.

UCI dviračių treko varžybos / UCI Čempionų lygos nuotr.

Po treniruotės K. Vogel kartu su draugu, treko dviratininku Maksu Leviu turėjo eiti švęsti jo gimtadienio. Treniruotės pabaigoje sportininkė trenerio paprašė važiuoti dar vieną ratą ir pabandė spurtuoti prie finišo linijos. Tačiau ji nepastebėjo, kad tuo metu komandos draugė, jauna olandų dviratininkė kaip tik ruošėsi startui. Baisaus susidūrimo metu K. Vogel lūžo stuburas, sunkios būklės treko žvaigždė buvo skubiai išgabenta į ligoninę.

„Pamenu treką, didžiulį greitį, tuomet viskas aptemo. Atsibudau nuo didžiulio skausmo ir supratau, kad nejaučiu savo kojų. Šalia buvusiam ir mano ranką laikiusiam M. Leviui pasakiau, kad niekada nevaikščiosiu ir paprašiau jo manęs nepalikti vienos“, – baisias akimirkas prisiminė K. Vogel.

Dirbtinai sukelta koma ir kova dėl gyvybės – Berlyno ligoninėje prasidėjo pačių, kaip sako buvusi sportininkė, sunkiausių jos 11-ika gyvenimo mėnesių. Nepaisant visų medikų pastangų, ji liko pusiau paralyžiuota. Apie baisią nelaimę ir paralyžių pasaulis sužinojo tik po 3 mėn. nuo įvykio.

„Tris savaites kovojau dėl savo gyvybės, po to man reikėjo laiko suvokti, ką reiškia būti paralyžiuotai ir sėdėti vežimėlyje. Šio fakto priėmimas buvo didžiausia kova mano gyvenime. Aš norėjau gyventi ir turėjau nuspręsti, kaip tą darysiu toliau“, – prisipažino buvusi daugkartinė čempionė.

Kristina Vogel (2015 m.) / AP nuotr.

Beje, tai ne pirma nelaimė jos gyvenime: 2009 m. dviejų olimpiadų dalyvę partrenkė mini autobusas, tačiau pasekmės buvo žymiai lengvesnės ir nenutraukė karjeros.

Posūkis į politiką ir naujos gyvenimo krypties atradimas

Sporte išgrūdinta geležinė valia ir užsispyrimas padėjo K. Vogel atsitiesti. Vokietė atrado save iš naujo prisijungusi prie Vokietijos policijos pajėgų, tapo UCI komiteto nare, pateko į gimtojo Erfurto miesto tarybą, o įstojusi į Angelos Merkel partiją pasuko ir į politiką. Taip pat daugeliui panašaus likimo žmonių ji tapo įkvėpimo šaltiniu, yra nuolatos kviečiama skaityti motyvacinių kalbų.

„Kartais gyvenimas būna žiaurus, tačiau aš manau, kad mes patys esame atsakingi už tai, kad iš gyvenimo pasiimtume tai, ką jis gali duoti geriausio. Tikiuosi, kad mano pavyzdys kažką įkvėps. Visada buvau pozityvi ir džiaugiausi gyvenimu. Būnat vežimėlyje viskas yra kitaip, tačiau man netrukdo gyventi gražų ir įdomų gyvenimą. Pirmą kartą nuo pat 2012 m., kai iškovojau pirmąjį pasaulio čempionato auksą, esu laisva ir nejaučiu spaudimo kažką įrodyti“, – pozityvumo nestokojo buvusi atletė.

Dviračių trekas / UCI nuotr.

Be daugybės veiklų, K. Vogel taip pat neapleido dviračių treko – yra nuolatos kviečiama komentuoti varžybų, padeda kitiems sportininkams pasiruošti treko kovoms, be to, yra sparčiai artėjančių UCI Čempionų lygos ambasadorė.

„Iki dabar dievinu dviračių treką ir manau, kad taip pati įdomiausia sporto šaka. Stebėti dviračių treką kaip žiūrovei – nauja mano aistra. Vis dar jaučiu didžiulę ugnį viduje. Tai, kad negaliu pati važiuoti, rusenančios ugnies neužgesino, o meile trekui noriu pasidalinti su visais aplink. UCI Čempionų lygos varžybos turi nuostabią viziją suburti viso pasaulio geriausius sportininkus vienam didžiausių treko iššūkiui ir sukurti įspūdingą sporto šventę. Jos nekantriai laukiu“, – kalbėjo K. Vogel.

Jau visai netrukus, lapkričio 6 d., prestižinių varžybų inauguracinis sezonas startuos Maljorkoje, lapkričio 27 d. UCI Čempionų lyga persikels į Panevėžio „Cido“ areną.