Eurolygos komandų apžvalga: lyderius išsaugoję favoritai ir intriguojantis „Monaco“ projektas

Didysis Europos krepšinio gerbėjų laukimas baigėsi – šią savaitę prasideda naujasis Eurolygos sezonas, kuriame, palyginti su praėjusiais metais, išvysime dar daugiau lietuvių. Startas bus duotas rugsėjo 30-ąją.

Taisyklės nesikeičia – ir šį sezoną varžysis 18 komandų, iš kurių tik aštuonios pateks į atkrintamųjų etapą. Turnyrą papildė dvi naujos komandos – Kazanės „Uniks“ ir AS „Monaco“. Jos pakeitė praėjusį sezoną žaidusius „Valencios“ ir Maskvos srities „Chimki“ klubus.

Reguliariajame sezone, kuris baigsis kitų metų balandžio 8-ąją, komandos žais po 34 rungtynes. Į atkrintamąsias žengs aštuonios geriausiai pasirodžiusios komandos, kurios atitinkamai pagal pozicijas bus suskirstytos į ketvirtfinalio etapo poras.

Eurolygos finalo ketvertas gegužės 27–29 dienomis vyks Vokietijos sostinėje Berlyne.

Visas Kauno „Žalgirio“ kovas Eurolygoje ir toliau transliuos LRT. Prieš būsimą sezoną mintimis pasidalijo krepšinio specialistas Mindaugas Brazys ir laidos „Eurolyga per LRT“ komentatorius Rytis Kazlauskas.

Pirmoje LRT.lt apžvalgoje – žvilgsnis į devynių komandų sudėtį, ankstesnius pasiekimus ir galimybes šį sezoną.

Berlyno ALBA / euroleague.net nuotr.

Berlyno ALBA

Treneris: Israelis Gonzalezas

Vieta praėjusį sezoną: 15

Atvyko: Yovelas Zoosmanas, Tamiras Blattas, Jaleenas Smithas.

Išvyko: Nielsas Giffey, Jaysonas Grangeris, Simone Fontecchio, Peytonas Siva.

Eksperto žvilgsnis. „Klubui vasarą nepavyko pratęsti sutarties su Aito Garcia Reneseso ir gaila, kad Eurolygoje nebelieka tokio charizmatiško trenerio, gerai dirbančio su jaunais žaidėjais. Darbus iš legendinio ispano perima asistentas Israelis Gonzalezas, todėl bendru požiūriu Vokietijos klubas išlaikys panašią žaidimo filosofiją, kurioje – daug greito krepšinio ir tritaškių metimų“, – sako Eurolygos kovas komentuojantis R. Kazlauskas.

„Netikiu, kad Vokietijos klubas rimtai pretenduos į Eurolygos atkrintamąsias ir turėtų likti tarp trijų silpniausių reguliariojo sezono komandų. Vis dėlto įdomu stebėti, kaip Eurolygoje debiutuos jaunasis Izraelio talentas Tamiras Blattas ar Vokietijoje žibėjęs gynėjas Jaleenas Smithas, su kuriuo vasarą kontaktą palaikė ir Kauno „Žalgiris“.

ALBA liks ta pačia komanda, kurios neįvertinusios pralaimėjimus rinks ir į finalo ketvertą pretenduojančios ekipos. Tiesa, „albatrosams“ trūksta Eurolygos lygio patirties gynėjų grandyje, o priekinėje linijoje – fiziškai stiprių aukštaūgių.“

Stambulo „Anadolu Efes“ / Vida Press nuotr.

Stambulo „Anadolu Efes“

Treneris: Erginas Atamanas

Vieta praėjusį sezoną: 3 (vėliau – 1)

Atvyko: Filipas Petruševas, Yigitcanas Saybiras.

Išvyko: Sertačas Šanli, Džananas Musa.

Eksperto žvilgsnis. „Vienas didžiausių laimėjimų yra Micičiaus išlaikymas, tačiau, jeigu pažiūrėtume apskritai į sudėtį, pamatysime, kad nepasikeitė praktiškai visa komanda. Vienas didesnis pasikeitimas – Sertačas Šanli išvyko į Barseloną, o į jo vietą atvyko Filipas Petruševas. Manau, jie nieko neprarado, talento prasme gal net sustiprėjo.

Reikia pagirti klubo vadovybę, kad laimėjusi čempionatą sugeba išlaikyti visą sudėtį. Komanda, jeigu neturės traumų, turėtų rodyti gerą žaidimą nuo pat sezono pradžios ir būti viršutinėje turnyro lentelės dalyje“, – kalbėjo krepšinio treneris Mindaugas Brazys.

AS „Monaco“ / AS „Monaco Basket“ nuotr.

AS „Monaco“

Treneris: Zvezdanas Mitrovičius

Vieta praėjusį sezoną: nežaidė

Atvyko: Donatas Motiejūnas, Brockas Motumas, Mike`as Jamesas, Alpha Diallo, Donta Hallas, Leo Westermannas, Yakuba Quattara, Ibrahima Fallas-Faye, Rudy Demahis, Paris Lee, Armelis Traore, Jerry Boutsiele, Danilo Andušičius.

Išvyko: Dee Bostas, Abdoulaye Ndouye, Brandenas Frazleris, Khadeenas Carringtonas, Jaleelas O`Brienas, Damienas Inglisas, Rasidas Mahalbasičius, Mathias Lessortas, Wilfriedas Yeguete.

Eksperto žvilgsnis. „Europos taurės čempionė išsprogdino beveik visą trofėjų iškovojusią sudėtį ir surinko visai įdomų naujų žaidėjų kokteilį, kurio vyšnaite tapo pasirašyta sutartis su Mike`u Jamesu. Vyriausiasis treneris Zvezdanas Mitrovičius, tikiuosi, sezono metu su amerikiečiu nesusipyks ir jis sezoną Monake užbaigs. Aišku, kad „Monaco“ gretose M. Jamesas turės didžiulę žaidimo laisvę ir galės drąsiai pretenduoti į rezultatyviausio turnyro žaidėjo titulą.

Aišku, didžiausia intriga mums, lietuviams, kaip Eurolygoje atrodys į Senąjį žemyną sugrįžęs Donatas Motiejūnas. Iš D-Mo tikiuosi dviženklio rezultatyvumo turnyre ir bent kelių į geriausio turo žaidėjo titulą pretenduojančių pasirodymų reguliarųjį sezoną.

Z. Mitrovičius turės nemažai darbo, bandydamas sulipdyti naujos sudėties komandą į darniai funkcionuojantį darinį, ypač gynyboje, ką parodė ir draugiškos kovos. „Monaco“ tikrai turės ne vieną supersmagų vakarą Eurolygoje, tačiau to veikiausiai neužteks norint patekti į Eurolygos atkrintamąsias“, – dėstė R. Kazlauskas.

Milano „AX Armani“ / euroleague.net nuotr

Milano „AX Armani“

Treneris: Ettore Messina

Vieta praėjusį sezoną: 4 (vėliau – 3)

Atvyko: Devonas Hallas, Konstantinos Mitoglou, Giampaolo Ricci, Davide Alviti, Nicolo Melli, Jerianas Grantas, Troy`us Danielsas.

Išvyko: Kevinas Punteris, Vladimiras Micovas, Michaelas Rollas, Jeffas Brooksas, Zachas LeDay`us, Jeremy Evansas.

Eksperto žvilgsnis. „Iš rimtesnių nuostolių reikėtų paminėti Keviną Punterį ir Zachą LeDay`ų. Zachas buvo starto žaidėjas, o Punteris, nors ir buvo žaidėjas, kylantis nuo suolo, komandai puolime pridėjo labai daug.

Aišku, atvyko tikrai įdomių žaidėjų. Pirmiausia išskirčiau Nicolo Melli, kuris yra NBA lygio žaidėjas, be to, vietinis žaidėjas, kuris tikrai sustiprins 4–5 pozicijas. Labai geras pastiprinimas. Reikėtų paminėti Jerianą Grantą – taip pat NBA žaidėjas. Manau, tai bus labai stiprus naujokas. K. Mitoglou irgi turėtų atlikti svarbų vaidmenį, gali žaisti per dvi pozicijas, tai universalus krepšininkas.

„AX Armani“ praėjusį sezoną žaidė solidų krepšinį, išsaugojo svarbius žaidėjus, pasipildė naujais, turi tą patį trenerį, tad galima juos priskirti prie viršutinės lentelės komandų“, – teigė M. Brazys.

Vitorijos „Baskonia“ / ACB Photo / A. Bouzo

Vitorijos „Baskonia“

Treneris: Duško Ivanovičius

Vieta praėjusį sezoną: 10

Atvyko: Matthew Costello, Vanja Marinkovičius, Simone Fontecchio, Jaysonas Grangeris, Wade`as Baldwinas, Landy Nnoko, Stevenas Enocho.

Išvyko: Pierria Henry, Luca Vildoza, Achille Polonara, Tonye Jekiri, Youssoupha Fallas, Ilimane Diopas, Zoranas Dragičius, Quino Colomas, Frantzas Massenatas.

Eksperto žvilgsnis. „Turiu pasakyti, kad Wade`o Baldwino ir Duško Ivanovičiaus sąjungos šį tarpsezonį tikrai nesitikėjau. Siautėti mėgstančiam ir neretai per didelę atsakomybę užsikraunančiam amerikiečiui juodkalnietis pasistengs užmauti apynasrį.

Didžiulis „Baskonios“ nuostolis – į „Fenerbahče“ klubą išvykęs Pierria Henry, kurį bandys pakeisti Jasonas Grangeris. Be to, tą pačią Stambulo kryptį pasirinko kitas buvęs Vitorijos vedlys – Achille Polonara. „Baskonia“ bus nelengva kompensuoti tokių žaidėjų netektį.

Labai intriguoja Ispanijos klubo puolėjų grandis, kurioje yra Rokas Giedraitis, Simone Fontecchio ir Tadas Sedekerskis. Atletiškumo čia netrūksta. Mano galva, pagavusi gerą žaidimo bangą, „Baskonia“ gali reguliariajame sezone priartėti prie pirmo komandų dešimtuko ar net į jį įšokti“, – mintimis dalijosi R. Kazlauskas.

Belgrado „Crvena Zvezda“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Belgrado „Crvena zvezda“

Treneris: Dejanas Radonjičius

Vieta praėjusį sezoną: 17

Atvyko: Nikola Ivanovičius, Luka Mitrovičius, Aaronas White`as, Stefanas Lazarevičus, Nikola Kaliničius, Nate`as Woltersas, Austinas Hollinsas, Maikas Zirbesas.

Išvyko: Marko Jagodičius-Kuridža, Jordanas Loydas, Doupas Reathas, Corey Waldenas, Landry Nnoko.

Eksperto žvilgsnis. „Manau, tai apatinio devintuko komanda. Finansinė situacija, kaip ir „Žalgirio“, tikrai nėra geriausia. Manau, ir sudėtis gana panaši – nėra superžvaigždžių, o dar išvyko keli svarbūs žaidėjai: Jordanas Loydas ir Corey Waldenas. Būtent ant šių žaidėjo buvo statomas žaidimas praėjusį sezoną.

Atvyko Nate`as Woltersas, bet tai yra žemesnio lygio žaidėjas nei minėti du. Aaronas White`as turi šiokių tokių sveikatos problemų, bet tai žaidėjas, kuris geras tik prie kitų gerų žaidėjų.

Išskirti būtų galima Nikolą Kaliničių, kuris grįžta į savo šalį, turės ryškesnį vaidmenį. „Crvena zvezda“ tikrai bus komanda, kuri kovos, stengsis, su ja nebus lengva nė vienai ekipai, ypač žaidžiant jų arenoje. Vis dėlto talento stoka gali pakišti koją. Tai komanda, su kuria „Žalgiris“ turėtų kautis ir pasiimti taškus“, – įsitikinęs M. Brazys.

Maskvos CSKA / Euroleague.net nuotr.

Maskvos CSKA

Treneris: Dimitris Itoudis

Vieta praėjusiame sezone: 2 (vėliau – 4)

Atvyko: Marius Grigonis, Vladimiras Ivlevas, Aleksejus Švedas.

Išvyko: Darrunas Hilliardas, Janis Strelniekas, Michaelas Ericas, Mike`as Jamesas.

Eksperto žvilgsnis. „Marius Grigonis, Aleksejus Švedas, Gabrielis Lundbergas, Danielis Hackettas ir kalbos apie dar vieną galimą naujoką – tokia Rusijos klubo gynėjų grandis ne tik atrodo grėsmingai, bet ir kelia klausimą, kaip Dimitrio Itoudžio kariauna sugebės pasidalyti kamuoliu tarpusavyje.

Draugiškų rungtynių ciklas parodė, kad net ir A. Švedas gali puikiai funkcionuoti drausmingoje sistemoje, kurioje jam nėra visiškai atrištos rankos. Be to, tokioje žvaigždžių kapeloje nepranyko ir M. Grigonis, todėl kol kas raudonų vėliavų dėl lietuvio vaidmens Maskvoje kelti nereikia.

Aišku, kad su sveiku Nikola Milutinovu, bet kada MVP režimą įsijungti galinčiu Willu Clyburnu ir kitais žaidėjais Maskvos ekipa drąsiai pretenduos į dar vieną Eurolygos finalo ketvertą. Nustebčiau, jeigu D. Itoudžio treniruojamos komandos gegužę nematytume kovojančios dėl titulo“, – tviritna R. Kazlauskas.

„Barcelona“ / ACB Photo / E. Cobos

„Barcelona“

Treneris: Šarūnas Jasikevičius

Vieta praėjusį sezoną: 1 (vėliau – 2)

Atvyko: Sertačas Šanli, Rokas Jokubaitis, Nicolas Laprovittola, Nigelas Hayesas.

Išvyko: Pau Gasolis, Adamas Hanga, Victoras Claveras, Leo Westermannas, Artiomas Pustovijus, Leandro Bolmaro.

Eksperto žvilgsnis. „Žinant, kad komandai vadovauja Šarūnas Jasikevičius, taktinių pasikeitimų neturėtų būti nepriklausomai nuo to, kad atvyko naujų žaidėjų. Praradimų pernelyg nėra – išvyko tie žaidėjai, kurie nelabai ir rado vaidmenį prie Š. Jasikevičiaus, – Adamas Hanga ar dar anksčiau išvykęs Thomas Heurtelis.

Finansinė klubo situacija greičiausiai neleido stipriai pasistiprinti. Į įžaidėjo poziciją, kurioje „Barcelona“ turėjo problemų praėjusį sezoną, pasikviestas Nicolas Laprovittola. Rokas Jokubaitis atvyko į kito jauno žaidėjo poziciją – Leandro Bolmaro.

Svarbiausia, kad liko visi lyderiai. Tai labai geras trenerio ir klubo pasiekimas, nes niekada nėra lengva po pergalių ir laimėtų čempionatų išsaugoti visus svarbiausius žaidėjus. Manau, „Barcelona“ pagal situaciją gerai atliko namų darbus ir turėtų vėl pretenduoti į finalo ketvertą bei titulą“, – sakė M. Brazys.

Vilerbano ASVEL / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vilerbano ASVEL

Treneris: T. J. Parkeris

Vieta praėjusį sezoną: 14

Atvyko: Victoras Wenbanyama, Raymaras Morganas, Elie Okobo, Dylanas Osetkowski, Kostas Antetokounmpo, Chrisas Jonesas, Youssoupha Fallas.

Išvyko: Moustapha Fallas, Geurschonas Yabusele, Amine Noua, Kevarriusas Hayesas, Derrickas Waltonas, Norrisas Cole`as, Ismaelas Bako, Thomas Heurtelis.

Eksperto žvilgsnis. „Daugiau nei pusė atsinaujinusios komandos negarantuoja ASVEL sėkmės naujajame sezone, juolab į Madrido „Real“ išvykus lyderiui Guerschonui Yabusele. Komanda, jeigu neatsitiks ko nors itin netikėto, neturėtų būti rimta pretendentė į atkrintamąsias, tačiau tai nereiškia, kad stebėti Prancūzijos klubo žaidimą bus neįdomu. Paaiškinsiu, kodėl.

Šį sezoną Eurolygoje debiutuos 17-metis 220 cm ūgio megatalentas Victoras Wembanyama, šią vasarą skriaudęs ir lietuvių 19-mečių rinktinę pasaulio čempionate. Jaunuoliui ateityje prognozuojamas ir pirmasis NBA naujokų biržos šaukimas. Galėsime įvertinti, kaip V. Wembanyama seksis ant aukščiausios Europos krepšinio scenos.

Be to, prie ASVEL klubo prisidėjo NBA žvaigždės Gianni Antetokounmpo brolis Kostas. Tad įdomių žaidėjų ši ekipa turės, bet, kaip ir minėjau, to neužteks siekiant žengti į pirmą stipriausių komandų aštuntuką“, – pridūrė komentatorius R. Kazlauskas.