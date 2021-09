Žinovo žvilgsniu: futsalo vartininkas – amžiui ir sudėjimui nepavaldus universalas

Jau rugsėjo 12 dieną Lietuvoje startuoja vienas didžiausių visų laikų sporto turnyrų – pasaulio futsalo (salės futbolo) čempionatas. Portalas LRT.lt prieš šį turnyrą pristato salės futbolo trenerio Marijaus Rimo rubriką „Žinovo žvilgsniu“, kurioje specialistas pasakoja apie šios sporto šakos subtilybes ir įdomybes. Pirmoje dalyje – apie futsalo vartininkus.

Salės futbolo gerbėjams pasaulio čempionate verta atkreipti dėmesį į vartininkų žaidimą ir įžvelgti visą šios pozicijos įvairiapusiškumo dovanojamą grožį.

Kalbant šių dienų aktualijomis ir terminais, salės futbolo vartininkas yra mažiausiai diskriminuojanti ir vartininkų bendruomenę skaldanti pozicija. Jei atrenkant didžiojo futbolo vartininką dažniausiai pirmas žvilgsnis krypsta į jo ūgį ir kompleksiją, tai futsale į peržiūrą pasikviesti vartininką galima nepažiūrėjus į jo antropometrinius duomenis ir net nepaklausus, kiek jam metų.

Brazilijos čempionate žiba labiau į apsaugininkus panašūs Lucas Oliveira ar Careca. Lietuvos futsalo priešaušryje „Eurosport“ kanalu galėdavome stebėti, kaip laimėti Europos čempionatą italams padėjo Giancarlo Angellini, kurio atitikmuo Lietuvoje Simonas Sabonis dėka savo puikaus žaidimo ir geros reakcijos neretai sulaukdavo ovacijų iš gausiai nusėsto tada dar Lietuvos edukologijos universiteto sporto salės balkono.

Lietuvos futsalas ne kartą įrodė, kad ne riba yra ir vartininko amžius. Pas mus istoriškai žaisdavo daug vyresnių vartininkų – prieš gerą dešimtmetį visomis prasmėmis nacionalinę rinktinę traukdavo keturiasdešimties metų ribą jau peržengęs Egidijus Liubauskas-Liuba. Klaipėdoje sunku įmušti būdavo dar vyresniam Aleksandrui Orinkai iš „Nauticos“, o dar ir dabar retkarčiais šalies Futsal A lygoje užtikrintą žaidimą pademonstruoja esant reikalui kitus vartininkus pavaduojantis keturiasdešimt septynerių Audrius Dilys.

Futsale vartininko poziciją galima drąsiai vadinti svarbiausia. Skirtingai nei futbole, vartininkas čia atlieka daugiau funkcijų ir turi geresnius žaidimo skaitymo gebėjimus. Futsale vartų sargas kamuolį rankose turėti ar kojomis valdyti gali vos keturias sekundes ir per jas turi nuspręsti: įvesti kamuolį artimam komandos draugui, ar patogiai numesti jį priekyje esančiam puolėjui, o gali ir pats per kelias sekundes pabandyti kirsti centro liniją ir atakuoti varžovų vartus.

Be to, kiekvieną kartą iš komandos draugo gaudamas perdavimą jis turi prisiminti, kad atakos metu savo aikštės pusėje kamuolį liesti jis gali tik kartą. Negana to, Ispanijos futsal lygoje vartininkai dažnai atlieka paskutinio gynėjo darbą, susirinkdami ilgus kamuolius ar net paprasčiausiai patys dengdami varžovų puolėjus.

Lietuvos futsal vartininkų mokyklą anksčiau formavo kieme įgyti refleksai, sumaišyti su rankinyje naudojamu kamuolio atmušinėjimu kojomis. Tačiau pasaulyje dominuoja dvi mokyklos – braziliškoji ir ispaniškoji.

Braziliškosios mokyklos atstovams būdinga daugiau stovėti arčiau vartų linijos, atremiant smūgius jie dažniau naudoja rankas, o kamuolio valdymo kojomis įgūdžiais dažnai neatsilieka nuo aikštės žaidėjų. Ispanų vartininkai savo žaidimo stiliumi artimesni rankinio vartininkams, neskuba nugriūti ir dažniau išlaiko aukštą stovėseną. Palikti gintis vieni su varžovų puolėju jie dažniau naudoja kojas. Ispaniškosios mokyklos atstovams ypač būdingas gebėjimas žaisti už baudos aikštelės ribų ir atlikti paskutinio gynėjo funkcijas.

Šiame pasaulio čempionate brazilų vartininkų mokyklos atstovų pamatysime net keliose komandose. Klaipėdoje turnyrą pradėsiančių japonų garbę gins iš Brazilijos kilęs jau keturiasdešimt vienerių Higoras Piresas. Tačiau ryškiausiai spindėti turėtų Brazilijos rinktinės vartų sargas Guitta ir Kazachstanui atstovausiantis jo tautietis Higuita. Pastarasis futsalo pasaulyje jau tapo reiškiniu ir yra nuolatos renkamas geriausiu pasaulio vartininku. Išskirtiniu jį daro puikus gebėjimas žaisti kojomis ir nuolatiniai efektyvūs suplanuoti ir netikėti prisijungimai į atakas bei stiprus tolimas smūgis.

„Selecao“ atstovaujantis Guitta gal mažiau charizmatiškas, tačiau kaip ir pridera braziliškos mokyklos atstovui, dažnai padeda komandos draugams atakoje. Pastarajame sezone jis ypač pasižymėjo stabiliai gerai atlikdamas savo tiesioginį darbą atmušinėjant smūgius ir tapo bene pagrindiniu faktoriumi, nulėmusiu Lisabonos „Sporting“ pergalę Portugalijos čempionate ir UEFA Futsal čempionų lygoje. Tokiu būdu Guitta bent kuriam laikui nukėlė savo planuotą sugrįžimą į gimtinę – „Sporting“ noras išsaugoti labai svarbų žaidėją privertė dosniau atverti sumažėjusią klubo piniginę.

Pagrindiniai ispaniškos mokyklos atstovai žais savo šalies rinktinėje. Šioje šalyje tokia didelė konkurencija tarp vartų sargų, kad į rinktinę nepateko geriausiu šį sezoną šalies LNFS lygoje tapęs Fede. Tačiau savo akimis jo meistriškumą galėsime įvertinti spalio pabaigoje, kai žaisti Futsal čempionų lygos rungtynių atvyks Ispanijos vicečempionė „Levante“.

Tuo tarpu trys į čempionatą patekę laimingieji jau po kartą buvo mūsų šalyje. Jesus Herrero buvo atvykęs su „Inter Movistar“, o Juanjo ir Didacas – su „Barca“. Ispanų rinktinės vartininkai labai panašaus pajėgumo ir greičiausiai nebus vieno pagrindinio. Juanjo sunkiai pramušamas ant linijos, J. Herrero beveik neįveikiamas puolėjui išbėgus vienas prieš vieną. Tuo tarpu Ispanijos lygos atkrintamosiose varžybose naujomis spalvomis sužibo Didac – savo braziliško stiliaus pasijungimais į ataką tapo X faktoriumi „Barcai“ laimėjus čempionatą. Matyt, Ispanijos rinktinės treneriui teks pasikliauti intuicija ir „Barcos“ patirtimi, kai prieš kelerius metus gerai žaisdavusį Juanjo kitose rungtynėse netikėtai pakeitęs Didac sužaisdavo dar geriau.

Kitos čempionate dalyvausiančios rinktinės irgi turi dėmesio vertų vartininkų. Prieš penkerius metus Kolumbijoje aukso medalius Argentinai nukalęs ir „Auksinę pirštinę“ atsiėmęs Nicolas Sarmiento ir toliau nenuleidžia kartelės, portugalas Edu užpraėjusiame sezone tapo geriausiu Ispanijos lygos vartininku, stebuklus dažnai kuria vietnamietis Ho Van Y, o draugiškose rungtynėse prieš čempionatą sunkiai pramušami buvo uzbekai.

Lietuvos rinktinėje didžiausia našta turėtų tekti Egidijui Žagarui ir Ernestui Maceniui. Abu jie tarsi papildo vienas kitą – E. Macenis atsargesnis ir labiau linkęs žaisti savo aikštelėje. E. Žagaras impulsyvesnis, nevengia jungtis į atakas ir esant poreikiui gali įnešti į komandos žaidimą įvairovės ir nenuspėjamumo. Turnyre mūsų rinktinei teks daugiau gintis, o daugiau darbo turintis vartininkas neretai gali tapti sunkiai įveikiamu. Suprantama, jog tam svarbus ir geras tribūnų palaikymas.