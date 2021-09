Raumenis stiprinusiems žalgiriečiams dvikovoje su „Tofaš“ nepadės Kalnietis

Treniruočių stovyklą Turkijoje tęsiantys Kauno „Žalgirio“ krepšininkai trečiadienį paskyrė fizinėms treniruotėms ir į rankas krepšinio kamuolio neėmė, rašo zalgiris.lt.

Žalgiriečiai atstatinėjo jėgas po vakar įvykusių pirmųjų draugiško „Gloria Cup“ turnyro rungtynių, kuriose nusileido Krasnodaro „Lokomotiv“ klubui.

Dvikovą antradienį prieš buvusią komandą anksčiau laiko užbaigė gynėjas Mantas Kalnietis, kuris pajautė Achilo sausgyslės skausmus. Nors trečiadienį krepšininkas jautėsi geriau, „Žalgirio“ klubo fizinio rengimo treneriai nusprendė sumažinti M. Kalniečio krūvius treniruotės metu.

Apie savo situaciją krepšininkas pasakojo Turkijoje esančiai „Žalgiris TV“ komandai.

„Šiandien situacija kiek pagerėjusi, bet buvo nustatytas Achilo sausgyslės uždegimas. Buvo nuspręsta, kad per treniruotę nejudėsiu kažkokiame greityje, todėl kartu su treneriu Sigitu Kavaliausku dirbau pagal atskirą programą. Stipriname pažeistą vietą“, – aiškino M. Kalnietis.

Žaidėjas tikino abejojantis, ar ketvirtadienio dvikovoje su Bursos „Tofaš“ klubu jis pasirodys ant parketo.

„Manau, kad nebandysime forsuoti dalykų. Reikia išsigydyti tokius dalykus per pasiruošimo sezonui laikotarpį. Sezono metu būtų sunkiau rasti laisvo laiko“, – tvirtino M. Kalnietis.

Apie besitęsiantį „Žalgirio“ žaidėjų kūnus stiprinančių treniruočių ciklą su „Žalgiris TV“ kalbėjosi ir fizinio rengimo treneris S.Kavaliauskas, išskyręs pagrindinius Turkijoje rengiamų treniruočių aspektus.

„Turėjome eilę dienų su stipriomis treniruotėmis. Į turnyrą atvažiavome nesiorientuodami į šias rungtynes. Daugiau žiūrėjome į klaidas po pirmųjų kelių rungtynių bei pagal tai susidėliojome treniruočių ciklą, žiūrėdami, kur dar galime padirbėti. Planavome, kad bus daugiau atsistatymo pratimų ir darbo su treniruokliais. Diena dar nesibaigė ir komanda dar turi video peržiūrą.

Ten krūvis yra daugiau protinis, o ne fizinis, kuris lygiai taip pat svarbus pasiruošime. Taigi šiandien diena nėra laisvesnė, ji išnaudojama kaip įmanoma produktyviau. Rungtynės koreguoja pasiruošimą sezonui, atsižvelgiame, kaip atrodome, kokioje būklėje esame. Kaip esame suplanavę, viskas vyksta toliau. Orientuojamės ir pagal žaidėjų savijautą“, – kalbėjo specialistas.

„Lokomotiv“ klubui rezultatu 69:76 nusileidę „Žalgirio“ krepšininkai dvikovoje su „Tofaš“ ekipa sieks pirmosios pergalės draugiškų rungtynių cikle. Kalbėdamas apie komandos susižaidimą M. Kalnietis aiškino, kad treniruotėse išgaunamą kokybę reikia perkelti į draugiškas dvikovas.

„Iš tikrųjų, per treniruotes atrodome geriau nei rungtynių metu. Kokios to priežastys – sunku pasakyti. Galbūt per rungtynes viskas vyksta didesniame greityje, nes treniruočių metu būna įvairių stabdymų ir aiškinimųs