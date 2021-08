Dano Rapšio nuotykiai Tenerifės oro uoste: testas per 3 minutes, paslaptingas lagamino kodas ir užlaikytas skrydis

Tokijo olimpinėse žaidynėse Lietuvos vardą garsinęs Danas Rapšys po mažu grįžta prie sau įprasto treniruočių režimo. Geriausias šalies plaukikas pastarąją savaitę ilsėjosi Tenerifėje, o nuo šios savaitės vėl sugrįžo į Panevėžio baseiną.

Plaukikas savo feisbuko paskyroje papasakojo apie nuotykius, kurie jį užklupo Tenerifės oro uoste, susiruošus skrydžiui į Lietuvą.

„Grįžau. Ten, kur pradėjau ir kur iš esmės gyvenu. Į baseiną, – socialiniame tinkle rašė D. Rapšys. – Atostogos baigėsi, metas pradėti iš naujo. Siekti geriausio įmanomo rezultato. Tiesa, kelionė į Panevėžį buvo sudėtingesnė, nei 200 m laisvu stiliumi.

Po savaitės Tenerifėje keliaujam į oro uostą – jau namo! Skrendant iš Tenerifės, kaip ir keliaujant ten, nereikėjo jokių testų, nes esu pasiskiepijęs. Maniau, kad pakaks parodyti europietišką COVID pasą. Jis yra mano telefone. Mano draugai turėjo pasidarę antigenų testą. Bagažą pridavėme maždaug 40 min. iki skrydžio – neskubėjome, nes eilių nebuvo. Visi rodo neigiamus testų rezultatus, prieina mano eilė... Testo rezultatų neturiu – tik COVID europinį pasą. Man sako – negalima, nes skrendi per Londoną, o ten reikia neigiamo testo rezultato – jokie pažymėjimai netinka. Sakau, kad tiesiog sėsime į kitą lėktuvą, niekur UK nekeliausime. Tačiau gaunu atsakymą, kad tokios taisyklės. Ištinka šioks toks stresas – gal ne toks, kaip prieš varžybas, bet neramu. Juolab, kad keliaujant į Tenerifę per Belgiją ten sakė, kad tranzitui jokių testų nereikia. Ieškau išeities. Ar galima pasidaryti testą oro uoste? Taip! Atsakymas už pusantros valandos... Iki skrydžio – 30 minučių...

Palieku draugus, bėgu (labai retai bėgioju) į testavimo zoną su lagaminu. Kol randu praeina dar 5 minutės. Dar tiek pat pildant atsakymus per programėlę. Mokėti kortele. Aha. Prieš skrydį į Tenerifę nusiėmiau pinigų, o kortelės bankomatas negrąžino. Skambinu draugams, kad atneštų kortelę sumokėti. Nervas jau normalus. Klausiu, kiek laiko truks testas ir atsakymas. Geriausiu atveju 40 minučių. Sakau, turiu 20. Man sako – OK, sėskis, stengsimės greičiau. Atsakymą, nuolat „refreshindamas“ telefoną, gaunu per 3 minutes! Iki skrydžio – 17 minučių.

Apsidžiaugęs bėgu prie įlaipinimo vartų. Patikra. Pasirodo, kad skubėdamas paėmiau draugų lagaminą, kuriame yra skysčių. Noriu atidaryti lagaminą – tas užrakintas kodu. Skambinu draugams, kurie jau laukia prie vartų. Dėl kodo nesusikalbam. Ant kojų – krūva oro uosto darbuotojų, kurie stengiasi padėti. Net policininkai. Pagaliau pavyksta. Nors lėktuvas pagal grafiką jau turėjo būti pakilęs, manęs palaukė. O lėktuve prakaitas iš manęs garavo dar pusvalandį.

Moralas: ruoškite namų darbus. Ar tai būtų kelionė, ar treniruočių pradžia. Treniruotėms namų darbus esu paruošęs.“