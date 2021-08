Virtualiai aplink pasaulį bėgantis Ardzijauskas: kiekviename sunkume stengiuosi surasti pliusų

Ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas praėjusių metų spalio 1 dieną ryžosi dar vienai savo gyvenimo avantiūrai – apibėgti aplink pasaulį.

Tiesa, koronaviruso pandemija 50-mečiui bėgikui smarkiai pakoregavo planus, tad ir pats bėgimas aplink pasaulį yra virtualus, o beveik visi įveikti kilometrai surinkti Lietuvoje.

A. Ardzijauskas trečiadienį pasidalino savo mintimis apie savo iššūkį, kurio metu kartais tenka įveikti ir 98 kilometrus per dieną.

„Vakar buvo 320-oji bėgimo diena. Per visą šį laikotarpį nebėgau tik 4 dienas. Kilometrais jau sunku pasakyti koks įveiktas atstumas, turiu kompiuteryje duomenis, juos permetu ir žiūriu, kurioje vietoje esu“, – sakė ilgų distancijų bėgikas.

Bėgiko diena būna kruopščiai suplanuota, o ir pats A. Ardzijauskas teigia, kad režimas yra labai svarbus.

„Bėgdamas stengiuosi laikytis disciplinos ir režimo. Keliuosi dažniausiai nuo 5 ryto ir bėgu. Dienos metu, kai būna karšta, darydavau pertraukas. Dažniausiai ant kojų būnu 12-13 valandų per dieną, o gryno bėgimo būna apie 10-11 valandų.

Daugiausiai per dieną esu nubėgęs 98 kilometrus, o mažiausiai teko bėgti 5 kilometrus per dieną. Priklauso nuo sveikatos. Būna, kad prastai jaučiuosi, bet išeinu patikrinti per tuos kilometrus savo savijautos. Kelis kartus teko nebėgti dėl skrydžių“, – savo įspūdžiais dalinosi bėgikas.

A. Ardzijauskas iš pradžių planavo, kad bėgimo aplink pasaulį atstumus įveiks visoje Lietuvoje, bet galiausiai jis nusprendė išformuoti savo komandą ir dabar dažniausiai renkasi bėgimą iš namų su grįžimo atgal.

„Dažniausiai bėgu prie namų Vilniuje. Būna kartais Kaune, Klaipėdoje, trasos iš tikrųjų būna tos pačios. Iš namų išbėgu ir namo grįžtu. Pirminis planas buvo bėgti po visą Lietuvą, bet situacija dėl pandemijos keitėsi ir buvo priimtas toks sprendimas.

Negaliu pasakyti, kaip būtų buvę bėgant realiai aplink pasaulį, nes neteko, tačiau bėgti, kai keičiasi aplinka, tikrai lengviau. Dabar turi susigalvoti sau kažkokį nematomą tikslą ir jo siekti. Sunku, bet kiekviename sunkume stengiuosi surasti pliusų“, – apie savo filosofiją pasakojo bėgimas.

Jis taip pat užsiminė, kad vienas iš sunkiausių bėgimo etapų buvo šaltuoju periodu, o dėl sniego gausos teko ir ieškoti nestandartinių sprendimų. Taip A. Ardzijauskas trim savaitės buvo atsidūręs Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

„Negalvojome, kad bus tokia šalta žiema. Tikrasis planas buvo bėgti realiai ir maršrutas buvo bėgti šiltomis vietomis. Sniegu būtume bėgę tik per Andų kalnus. Žiemą pavyko priimti keletą sprendimų ir išvykti iš Lietuvos. Vasarą atėjo iššūkiai su karščiu. Niekas nesitikėjo, kad 6 savaites temperatūra laikysis Lietuvoje virš 28 laipsnių.

Turėjome visokių minčių ir planų, bet ne Lietuvoje bėgau tik 3 savaites, kuomet buvau išvykęs į Jungtinius Arabų Emyratus“, – atskleidė bėgikas.

Sportininkas atskleidė, kad per mėnesį jis visiškai sunaudoja bent vieną porą bėgimo batelių,o per visą laikotarpį, kaip pats sakė, į muziejų nukeliavo 12-13 porų.

Galiausiai ilgas bėgimo valandas praskaidrina kiti šios sporto šakos entuziastai, kurie mielai palaiko kompaniją bėgikui.

„Jie padeda greičiau prastumti bėgimo laiką. Pasikalbi, pabendrauji, klausimai tie patys, tačiau atsakymai kažkiek skiriasi priklausomai nuo dienos. Juk kiekviena diena vis kitokia.

Aš pats kartais keičiu maršrutą, pavyzdžiui, į priekį bėgi vienoje kelio pusėje, atgal kitoje. Tada matai truputį skirtingus vaizdus, o jei dar kažkas prisijungia. Vaizdas keičiasi ir dažnai nuo tavo požiūrio viskas priklauso. Stengiuosi mėgautis buvimu gamtoje“, – atviravo A. Ardzijauskas.

Sportininkas savo bėgimą aplink pasaulį ketina užbaigti lapkričio pabaigoje, o jo tikslas – 30000 bėgte įveiktų kilometrų.