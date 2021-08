Kavaliauskas bokso ringe pasitinka Ortizo iššūkį – faktai, pagrindiniai aspektai ir analizė

Ankstyvą sekmadienio rytą Egidijus Kavaliauskas JAV lips į bokso ringą, kuriame susitiks su jaunu, bet pavojingu amerikiečiu Vergilu Ortizu. Diržas ir durys į aukščiausio lygio kovas – visa tai lauks šios kovos nugalėtojo. LRT.lt pristato pagrindinius šios kovos faktus ir techninius kovos aspektus, kurie gali lemti šios dvikovos baigtį.

Pagrindiniai kovos skaičiai

33-ejų E. Kavaliauskas iki šiol savo profesionalo karjeroje į ringą yra lipęs 24 kartus, iškovojęs 22 pergales, iš jų 18 nokautais, patyręs vieną pralaimėjimą ir kartą jo kova baigėsi lygiosiomis.

Vienintelį pralaimėjimą lietuvis patyrė prieš dabartinį WBO čempioną Terence`ą Crawfordą.

23-ejų V. Ortizas pirmą kartą į profesionalų ringą žengė būdamas 18-os ir iš viso jau yra kovojęs 17 kartų ir visas savo kovas užbaigė anksčiau laiko.

Kova vyks JAV, Teksase, „Ford Center“ arenoje. Pagrindinės vakaro kovos prasidės 3 val. ryto sekmadienį, E. Kavaliauskas į ringą turėtų žengti apie 6 val. Lietuvos laiku.

Lietuvis yra kiek žemesnis už amerikietį, tačiau jo rankos yra kiek ilgesnės.

Pagrindiniai kovos aspektai – kas yra kas?

Akivaizdu, pažiūrėjus į tai, kiek pergalių nokautais yra iškovoję abu kovotojai, kad ši kova žada tikrus fejerverkus ir dviejų galingų smūgiuotojų susitikimą.

Abu boksininkai ringe mėgsta spausti savo varžovą, kontroliuoti ringo vidurį ir galingomis smūgių kombinacijomis palaužti savo oponentus.

Tačiau, nors iš pirmo žvilgsnio šių kovotojų stiliai yra panašūs, atidžiau žvelgiant į jų kovas aiškėja tam tikri skirtumai.

E. Kavaliauskas yra labiau atidus savo puolime ir geba būti universalus. Nepaisant to, kad pagrindinė E. Kavaliausko užduotis yra spausti oponentą, jis savo atakų išlaukia, pasirenka geresnius kampus ir tada puola į ataką.

Egidijus Kavaliauskas / AP nuotr.

Ką buvo galima pastebėti ir ankstesnėse lietuvio kovose, tas buvo itin pastebima ir jo kovoje su T. Crawfordu – E. Kavaliauskas yra gabus smūgiuotojas kontratakose.

Jo atsargumas ir lėtas kovos tempas kovos pradžioje su T. Crawfordu privertė čempioną pasimesti bei leido lietuviui vėliau ir stipriai sužeisti oponentą.

Tą patį buvo galima pastebėti ir pastarojoje lietuvio kovoje su Mikaeliu Zewskiu – lemiamas smūgis kovoje buvo apatinis atsitraukiant nuo varžovo.

Tuo tarpu V. Ortizas yra labiau vienpusiškas kovotojas, kuris labiausiai pasikliauja savo jėga ir gebėjimu eiti į priekį bei spausti savo oponentus.

V. Ortizas yra tikras meksikietiško bokso stiliaus atstovas – varžovus ringe spaudžia iškėlęs aukštą bloką, keičia atakos aukštus, nevengia atakuoti varžovą į korpusą, smūgiais į korpusą pasikliauja norėdamas arba perkelti atakas į galvą, arba išvarginti oponentą.

V. Ortizas turi ir nokautuojantį smūgį, ir gebėjimą atlaikyti varžovų atakas.

Kovą lemiantys skirtumai ir detalės, kurios gali lemti pergalę

Nepaisant to, kad V. Ortizas itin efektyviai spaudžia savo varžovus, tačiau ir jo nepalaužiamame bei vis dar neįveiktame stiliuje yra mažų klaidų.

V. Ortizas renkasi kovą vidutinėje ar artimoje distancijoje, tačiau dažnai pameta jos kontrolę. Akivaizdu, kad V. Ortizui patogiausia smūgiuoti iš pusiau artimos distancijos ar netgi vidutinės, tačiau jose amerikietis kartais netinkamai apskaičiuoja atstumą, tad jo smūgiai lekia per toli. Dėl to jis arba nepataiko, arba krenta ant varžovo, arba jo smūgiuose nebūna tiek jėgos, kiek jis norėtų sugeneruoti.

Pavojingiausia jo kovos dalis – smūgiai į korpusą. Amerikietis juos smūgiuoja itin kokybiškai, o taip pat ir techniškai. Smūgiai į korpusą gali ne tik sužeisti varžovą iš karto, tačiau ir sutrikdyti jo kvėpavimą bei atimti jėgas.

E. Kavaliauskui vidutinė distancija yra patogi, o varžovo klaidos, vertinant atstumą tarp kovotojų, gali būti lemiamos kuriant itin pavojingas kontratakas.

Abu boksininkai pasižymi geru kojų darbu, geba keisti atakos kampus, tačiau E. Kavaliauskas, vertinant šį kovos aspektą, yra kiek universalesnis.

V. Ortizo gynyba daugiausiai remiasi judesiais korpusu, ne galva, ir itin aukštai pakeltu, tvirtu bloku.

Jeigu E. Kavaliauskas pasirinks daugiau atakuoti V. Ortizo korpusą ir tinkamai rinksis momentus kontratakoms, tai ne tik padės atlaisvinti galimybes puolime, nes V. Ortizo blokas negalės būti iškeltas taip aukštai, o taip pat ir sutrikdys jo kovos ritmą.

Vergilas Ortizas / AP nuotr.

Be abejo, tiek vienas, tiek kitas kovotojas bus priverstas gerbti savo priešininko jėgą – tokią jėgą turinčių boksininkų ir vienas tikslus smūgis gali pakeisti visą kovą.

Dar vienas svarbus šios kovos aspektas – ištvermė – tiek fizinė, tiek psicholginė.

Kaip mėgsta savo kovas vadinti E. Kavaliauskas – karas ringe – jos reikalauja itin daug fizinių jėgų, o taip pat ir maksimalaus susikaupimo visos kovos metu, mat apsikeitimuose smūgiais padaryta klaida gali kainuoti per daug.

Nepaisant to, kad E. Kavaliauskas per savo karjerą tik antrą kartą ruošis 12-os raundų kovai, o V. Ortizas tai darys jau 5-ąjį kartą, tačiau amerikietis dar nė karto nebuvo ilgoje kovoje. Visas savo kovas V. Ortizas užbaigė per 7 raundus ar greičiau. Tuo tarpu lietuvis bent 10 raundų yra iškovojęs du kartus.

Leisti kovai tęstis ilgiau gali būti naudinga E. Kavaliauskui, nes V. Ortizas atsidurs jam naujuose vandenyse.

Tačiau galiausiai nereikia pamiršti ir to, kad V. Ortizas kovos „namuose“ – gimtojoje Teksaso valstijoje. Nepaisant to, kaip stipriai norėtųsi pasitikėti teisėjų objektyvumu, „namų“ pranašumas yra realus ir E. Kavaliauskui pasikliauti teisėjų sprendimu pernelyg nevertėtų.