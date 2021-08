Su ašaromis akyse apie dužusią viltį kalbėjęs Kinderis: tai buvo geriausias mano fechtavimas gyvenime

Penkiakovininko Justino Kinderio viltys iškovoti olimpinių žaidynių medalį šeštadienį dužo jojimo rungtyje su žirgu „I`m on top“. Prieš jojimą ketvirtas buvęs lietuvis žirgui dukart atsisakius šokti per kliūtį, o dėl to viršijus rungties laiko limitą, gavo 53 baudos taškus, nukrito į 16-ąją bendrosios įskaitos vietą, o paskutinėje rungtyje dėl medalio jau nekovojo. Po varžybų sunkiai emocijas tramdęs sportininkas pripažino, kad gyvenimas šia nesėkme nesibaigė, bet į klausimą dėl ateities atsakė labai mįslingai.

Į zoną, kurioje žiniasklaidos atstovai po varžybų gali kalbinti sportininkus su ašaromis akyse atėjęs J. Kinderis greitai susitvardė ir plačiai atsakinėjo į klausimus. Tiesa, penkiakovininkas emocijų neslėpė ir apie jas kalbėjo vaizdžiai ir plačiai.

„Čia buvo mano geriausias fechtavimas gyvenime... Ypač olimpinėse žaidynėse – parodė šiokią tokią brandą, bet tuo pačiu viskas apsivertė aukštyn kojom. Toks, matyt, yra tas sportininko gyvenimas“, – apie dužusią viltį kalbėjo J. Kinderis.

Sportininkas teigė, kad jam tekęs žirgas tiesiog buvo problemiškas. Tuo pačiu žirgu prieš J. Kinderį jojęs vengras Robertas Kasza susidūrė su tomis pačiomis problemomis – „I`m on top“ nešoko per antrąją kliūtį, lygiai taip pat, kaip ir J. Kinderiui.

„Apšilime turėjau labai daug problemų, galvojau, kad aš iš viso nebaigsiu maršruto. Kad aš čia iš viso 18-as – tikrai džiaugiuosi. Jau laukdamas starto galvojau – viskas. Mano galva buvo švari, apšilimas buvo blogas, ta visa baimė buvo nuėjusi – galvojau, gerai, joju kaip moku ir judam pirmyn“, – sakė J. Kidneris.

Justinas Kinderis / K. Štreimikio/LTOK nuotr.

Penkiakovininkui tai buvo jau trečiosios olimpinės žaidynės. Londone jis užėmė aukštą 8-ąją vietą, o Rio lietuviui lygiai taip pat koją pakišo žirgas ir J. Kidneris liko 34-as. Paklaustas apie galimybę jį išvysti dar ir Paryžiaus žaidynėse 34-erių atletas dar kartą susigraudino ir į klausimą atsakė su didele abejone: „Aš manau, kad sunkiai.“

– Kas atsitiko su žirgu – kiek tame žirgo, o kiek galbūt jūsų kaltės?

– Kaip ir mačiau vengro klaidas, jis lygiai taip pat nešoko tos antros kliūties, nežinau, manau, kad ją tikrai įmanoma įveikti, bet tikrai reikia su tuo žirgu padaryti ne vieną ir ne dvi treniruotes ir jį reikia pažinoti. Nes jeigu taip joji, kaip tave mokė, tiesiog pagal pagrindus, jis tiesiog nešoka ir kertasi. Jam nepatinka pavadžio kontaktas, jis stabdosi, kažkoks diskomfortas... Apšilime turėjau labai daug problemų, galvojau, kad aš iš viso nebaigsiu maršruto. Kad aš čia iš viso 18-as – tikrai džiaugiuosi.

Jau laukdamas starto galvojau – viskas. Mano galva buvo švari, apšilimas buvo blogas, ta visa baimė buvo nuėjusi – galvojau, gerai, joju kaip moku ir judam pirmyn. Klausiau trenerio, ką daryti, nes aš nežinojau. Treneris patarė atleisti pavadį ir eiti į priekį, bet čia yra toks jojimas be kontrolės. Tada žirgas turi pasirinkimo teisę – šoka arba nešoka. Atiduodi viską į jo valią.

Kadangi jau apšilime buvo daug nešokimų, pirmai progai pasitaikius jis ir „išmaudė“. Tada antrą kartą bandžiau iš to trumpesnio posūkio, kad laiką taupyčiau, reikia tokiu atveju rizikuoti. Vėl sustojimas. Minutę laiko praradau... Pažiūrėkite, jeigu 1:06 pralošiau pirmai vietai – tą minutę atėmus... Na čia tokia... Niekas taip neskaičiuoja – tokiu atveju čempionai ant pakylos netilptų.

Čia buvo mano geriausias fechtavimas gyvenime... Ypač olimpinėse žaidynėse – parodė šiokią tokią brandą, bet tuo pačiu viskas apsivertė aukštyn kojom. Toks, matyt, yra tas sportininko gyvenimas.

Justinas Kinderis / V. Dranginio/LTOK nuotr.

– Ar po to geriausio fechtavimo karjeroje ir pats jau tikėjotės aukštos vietos?

– Aš po vakar truputį susimąsčiau ir tuos lūkesčius padėjau į kamputį. Mačiau labai daug ašarų vakar ir galvojau, kad visko gali būti. Kalbėjome ir su britais, kurie sakė, kad po vakar dienos jų žiniasklaida kelia klausimus, kas čia per sportas. Daug yra klausimų tikrai.

Bet surinkti tokią krūvą gerų žirgų, kurie galėtų su vidutinio sugebėjimo raiteliais, mes juk nesame super jojikai, o maršrute kliūtys yra 120 cm aukščio... Surinkti 30 žirgų, kad jie visi būtų vienodo lygio, yra iššūkis. Kažkas tiesiog turi pasimauti ir nukentėti. Aš neįsivaizduoju, koks turėtų būti pasirengimas, žirgai tikrai geri, šeimininkas, net neabejoju, kad juo puikiai joja, jaučia, bet ne šiandien...

– Matėme vakar vokietės nesėkmes ant žirgo, šiandien jis sustojo jums. Kiek sudėtingos emociškai yra tokios situacijos?

– Tuo momentu dar dirba automatizmas, bandai iš situacijos išsisukti. Bet kirtus finišo liniją emocija ateina, ji kerta tokia dviguba, triguba, tada jau galvoji, kur save dėti, kaip save suvaldyti. Tikrai niekam nelinkėčiau būti tokios būsenos. Aš tikrai nežiūrėjau, kiek ten tų taškų yra, jau žinojau, kad varžybos baigtos.

Justinas Kinderis / V. Dranginio/LTOK nuotr.

Palikti minutę yra labai daug. Įsivaizduokite 3 km trasoje minutė laiko. Čia tarp jūsų (kreipiasi į žurnalistus) ir manęs – jeigu jus išleistų į trasą minute anksčiau, dar kažin, ar pagaučiau per tuos 3 km.

– Kiek sunku buvo nusiteikti paskutinei rungčiai?

– Buvo svarbu susikaupti. Pirmoje šaudykloje trys ar keturi šūviai Dievui į langus, žiūriu, kad manęs čia visiškai nėra. Po to trečiame ar ketvirtame rate šiek tiek viskas susikratė ir padariau kažką panašaus į savo šaudymą. Tokio ramumo, kurį išlaikiau fechtavime, kur buvo viskas puikiai, nebuvo. Bėgimo ir šaudymo rungtį pradėjau aš ir žirgas, tik antroje pusėje pradėjau būti savimi ir daryti, ką moku.

Bet tos serijos nebūtų manęs kažkaip gelbėjusios, nes tarpai yra labai dideli tarp tų, kurie sujojo ir kam nepasisekė. Vieni liko vienoje dalyje, o kiti – kitoje.

Justinas Kinderis / V. Dranginio/LTOK nuotr.

– Ką išsivešite iš Tokijo olimpinių žaidynių?

– Kaip bežiūrėsi buvo labai gera pradžia. Toks fechtavimas stabilus, plaukimas irgi super – tikrai džiaugiuosi. Kai eini iš rungties į rungtį vis tiek galvoji, kiek yra praleista valandų, kiek įdėta darbo, vertini, kad viskas gerai – ne veltui ten kėleisi ryte. Pirma pusė tikrai neblogai, bet žirgas užbrėžia tokį raudoną brūkšniuką ir galutinis rezultatas yra 18-a vieta. Bet tuo gyvenimas nesibaigia.

– Kaip tokiu atveju atsisveikinate su žirgu, jam vis tiek padėkojate?

– Šį kartą nieko... Dažniausiai atleidžiu pavaržas, sutvarkau kilpas, o šiandien... Duok Dieve aš ten jo nei mušiau, nei kažką dariau, bet manau, kad šįkart nebuvo, už ką dėkoti. Kad ir kaip norėčiau suvaldyti savo emocijas ir suprasti, kad čia sportas, kad gyvenimas eina toliau, bet ne visada tai paprasta.

– Ar išvysime jus dar Paryžiaus olimpinėse žaidynėse?

– (ilgai tyli) nežinau... Aš manau, kad sunkiai.