Dešimtą vietą užėmęs Maldonis džiaugiasi: man tai reiškia labai daug

Baidarininkas Mindaugas Maldonis ketvirtadienio rytą Tokijuje neprasibrovė į vienviečių baidarių 200 m sprinto A finalą, tačiau B finale užėmė antrąją vietą, o galutinėje įskaitoje džiaugiasi patekimu į top-10. Po pasirodymo olimpinių žaidynių debiutantas džiaugėsi savo pasiekimu.

„Man tai reiškia labai daug, žiauriai daug reiškia, sunku ir žodžiais apibūdinti. Ar tikėjausi? Galvoje buvo įvairiausių scenarijų – nuo pačios aukščiausios vietos iki pačios žemiausios. Viskas galvoje buvo prabėgę, tiesiog buvo klausimas, kuris scenarijus išsirutulios. Tikėtis buvo galima visko, nes prieš atvykdamas čia tu nežinai, kaip kiti bus pasiruošę, nežinai, kaip pats atrodysi. Per daug kintamųjų, kad kažką galėtum spręsti“, – po finišo kalbėjo baidarininkas, kuris dar pernai irklavo ilgesnes distancijas ir stipriausiu Lietuvos sprinteriu tapo iš esmės per pusmetį.

Greičiausias lietuvio pusfinalyje buvo vengras Sandoras Totka, už nugaros palikęs italą ir du Ispanijos baidarininkus. Nuo ketvirtosios vietos ir paskutinio bilieto į finalą M. Maldonis atsiliko 0,703 sek.

Po dviejų valandų nuo pusfinalio vykusiame B finale M. Maldonis finišą pasiekė antras, 0,259 sek. nusileidęs tik prancūzui Maxime`ui Beaumontui. Kartu su lietuviu finiši liniją kirto dar du sportininkai, tačiau fotofinišas parodė mūsiškio pranašumą.

Mindaugas Maldonis olimpinių žaidynių pusfinalyje / K. Štreimikio/LTOK nuotr.

– Kaip įvertintumėte šią dieną, atrodė, kad jums sunkiau buvo nei pirma?

– Kas gerai, kad buvo prieš vėją – man patinka prieš vėją. Pirmame starte vis tiek buvo sunku judėti taip, kaip norėčiau. Ką dariau anksčiau svarbiausiuose startuose – prieš pirmą startą žiauriai stiprus apšilimas. Vos ne startas prieš startą. Čia negalėjau daryti to paties, nes dėl karščio tai per daug rizikinga, gali per daug nualinti organizmą.

Aš nenoriu skųstis, kad čia karšta, nėra čia taip baisai karštas, viskas normalu, startuoti man čia be problemų. Tiesiog ilgas buvimas saulėje gali duoti minusą. Galbūt pirmuose plaukimuose tai ir matosi, kad ne visiškai pavyko, ką norėjau. Bet nemanau, kad galėjau pasiekti A finalą su šiandieniniu pasirodymu.

– Kaip vertinate bendrai šį nuotykį su 200 metrų distancija? Tai buvo naujas dalykas jūsų gyvenime, kuris šiandien baigėsi (200 m vienviečių baidarių varžybos po Tokijo išbraukiamos iš olimpinės programos – LRT).

– 200 metrų yra labai smagi distancija. Man morališki nėra sunku irkluoti – tik pradedi ir jau baigiasi. Reikia nedaug kentėti, aišku, reikia maksimaliai 35–36 sekundes, tai vis tiek yra sunku, dar ir dabar esu uždusęs, o parėjo jau 15 minučių. Bet tai yra labai smagi, labai greita galios ir greitumo reikalaujanti rungtis, kuri deja, bet baigėsi. Sprinto šaknys mūsų šalyje yra gilios, dabar jas reikės naujai skleisti 500 m distancijoje. Prisiminti senas ir siekti iš naujo.

Mindaugas Maldonis pasiekė olimpinių žaidynių pusfinalį / K. Štreimikio/LTOK nuotr.

– Grįžęs prie tiltelio kurį laiką net nežinojote, kurią vietą užėmėte?

– Ne, finišavau, mačiau, kad berods esu ketvirtas–penktas. Šioje distancijoje nelabai aišku, kur yra finišas. Paprastai prieš finišą bent jau metras būna toks plūduras, pagal kurį gali orientuotis. Čia yra 10 metrų atstumo tarpas, kuriame kažkurioje vietoje yra finišas. Tai labai sunku vertinti, nes perspektyva keičiasi atsisukus, skirtingai žmonės finišuoja.

Galvojau, kad yra šansų, jog esu ketvirtas. Džiaugiausi. Kai pasakė, kad antras – žiauriai smagu.

– Simboliška, kad kiekvienas startas prasideda kone driftu, pradedate skersas.

– Neliko nepastebėta? (juokiasi) Starte vėjas skersas, reikia dažnai taisytis. Starteris visus taiso po truputį, pasitaisiau, gerai stovėjau ir turėjau kokių penkių sekundžių tarpą, per kurį būčiau startavęs idealiai. Starteris nutilo ir neduoda starto, o mane jau skersuoja. Nebegalėjau taisytis, teko startuoti šiek tiek skersai ir padaryti mažą vingį. Nejaučiau, kad sudeginau daug laiko, bet geriau jau būtų be to.

Mindaugas Maldonis olimpinių žaidynių pusfinalyje / K. Štreimikio/LTOK nuotr.

– Ar nustebino kiti sportininkai, kurie pateko į A finalą, kurie nepateko?

– Labai džiaugiuosi, kad pateko latvis, su juo nemažai bendravęs, jis tikrai vertas finalo, net jei jame ir liko aštuntas. Kas sunku – du sportininkai nuo šalies galėjo startuoti ir turėjome du ispanus ir du vengrus. Galima sakyti – dvi papildomos vietos, kurių anksčiau nebūdavo. Tai duoda nežinią, bet konkurencija yra milžiniška ir sunki bet kuriuo atveju. Labai smagu varžytis su stipriausias ir būti tarp jų.