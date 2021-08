Be pralaimėjimų žygiuojanti Slovėnija rungtynių pabaigoje įveikė ispanus

Olimpinio krepšinio turnyro grupių etapas baigėsi itin dramatiška ir atkaklia dvikova tarp Slovėnijos ir Ispanijos rinktinių.

C grupėje abi komandos žygiavo be pralaimėjimų, tad tarpusavio akistatoje sprendėsi C grupės nugalėtojų likimas.

Jais tapo Slovėnijos krepšininkai, kurie 95:87 (20:24, 21:20, 27:26, 27:17) nugalėjo ispanus.

Rungtynės prasidėjo kiek geresniu Ispanijos rinktinės žaidimu, tačiau iki pertraukos kontroliavę žaidimo eigą ispanai rimtesnės persvaros susikrauti nepavyko. Nors jie sugebėjo pristabdyti slovėnų žvaigždę Luką Dončičių, tačiau įpusėjus dvikovai jie pirmavo tik 44:41.

Ispanijos ir Slovėnijos rinktinių dvikova / AP nuotr.

Po pertraukos Ispanija vienu metu sugebėjo jau pavojingai nutolti, tačiau trečiojo kėlinio pabaigoje po puikios Žiga Dimeco atkarpos rezultatą išlygino.

Ketvirtajame kėlinyje užvirė atkakli kova. Ir nors vienu metu ispanai jau pirmavo 82:76, tačiau tuomet slovėnai spurtavo 12:3 ir taip likus žaisti pusantros minutės išsiveržė į priekį 3 taškais (88:85).

Ispanai likus žaisti 20 sekundžių turėjo proga persverti rezultatą, tačiau Alberto Albalde prametė tolimą metimą. Prasižengę ispanai dar turėjo galimybę likus kelioms sekundėms išlyginti rezultatą kitos atakos metu, tačiau Ricky Rubio metimas skriejo pro šalį.

Vėliau baudos metimus sumetę slovėnai užsitikrino pergalę, kuri leido užimti C grupėje pirmąją vietą ir ketvirtfinalyje išvengti JAV rinktinės.

Slovėnų gretose rezultatyviausiai žaidė 22 taškus pelnęs Vlatko Čančaras (4/7 trit. met.). L. Dončičus šioje dvikovoje pelnė 12 taškų, atkovojo 14 kamuolių ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

Ispanų gretose R. Rubio pelnė 18 taškų, 14 pridėjo A. Albalde, po 12 įmetė Rudy Fernandezas ir Sergio Llullas.

Jau dabar aišku, kad ketvirtfinalyje kausis šios rinktinės – Ispanija, Slovėnija, Australija, Argentina, Vokietija, Italija, JAV ir Vokietija. Ketvirtfinalio poros paaiškės sekmadienį po pietų Lietuvos laiku.