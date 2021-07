Rekordinis Tokijo olimpinis baseinas ketvirtadienį: 5 medaliai ir 6 rekordai

Ketvirtadienį Tokijo olimpiniame baseine buvo išdalinti net 5 medalių komplektai ir buvo pagerinti net keli rekordai.

Moterų 4x 200 m laisvo stiliaus estafetės finale krito visi įmanomi rekordai. Trasoje triumfavo kinės, kurios distanciją įveikė per 7 min. ir 40,33 sek. ir pagerino pasaulio rekordą, antroje vietoje liko amerikietės, kurios finišavo per 7 min. ir 40,73 sek. ir pagerino Amerikų rekordą. Trečioje vietoje liko australės, kurios distanciją įveikė per 7 min. ir 41,29 sek. ir pagerino Okeanijos rekordą.

Vyrų 100 m plaukimo laisvu stiliumi finale auksą iškovojo Caelebas Dresselas, kuris finišavo per 47,02 sek. ir pagerino olimpinį rekordą. Sidabrą iškovojo australas Kyle`as Chalmersas (+0,06 sek.), o bronza pasidabino Rusijos olimpinio komiteto plaukikas Klimentas Kolesnikovas.

Moterų 200 m plaukimo peteliške rungtyje finalo nugalėtoja tapo kinė Yufei Zhang, kuri nurūko nuo visų varžovių, distanciją įveikė per 2 min. ir 3,86 sek. ir pagerino olimpinį rekordą. Antroje vietoje liko amerikietė Regan Smith (+1,44 sek.), trečioje - kita amerikietė Hali Flickinger.

Vyrų 200 m plaukimo krūtine finale triumfavo Izaacas Stubblety-Cookas australas, kuris finišavo per 2 min. ir 6,38 sek. ir pagerino olimpinį rekordą. Antroje vietoje liko Nyderlandų plaukikas Arno Kamminga (+0,63 sek.), o bronza atiteko suomiui Matti Mattsonui (+0,75 sek.).

Vyrų 800 m plaukimo laisvu stiliumi finale triumfavo amerikietis Robertas Finke (7 min. ir 41,87 sek.), sidabras atitieko italui Gregorio Paltrinieri, o bronza pasidabino ukrainietis Mykhailas Romančuk.