Tokijo olimpinės žaidynės: svarbiausi įvykiai ir lietuvių rezultatai

Ketvirtadienį, liepos 29-ąją dieną, Tokijo olimpinėse žaidynėse bus toliau dalinami medalių komplektai, startuos ir lietuviai.

Ketvirtadienį iš viso paaiškės (23) nauji olimpiniai čempionai.

Šiandien žaidynėse kovos trys Lietuvos sportininkai: irkluotojas Mindaugas Griškonis ir buriuotojai Viktorija Andrulytė bei Juozas Bernotas.

LRT.lt kviečia kartu sekti liepos 29 dienos olimpinių žaidynių pulsą.

Įdomiausi ir svarbiausi dienos įvykiai

Olimpiniame irklavimo kanale buvo pasidalinti 4 medalių komplektai.

Vyrų pavienės dvivietės finale triumfavo Kroatijos irkluotojai broliai, sidabras atiteko rumunams, o bronza pasidabino danai.

Moterų pavienės dvivietės finale auksą iškovojo Naujosios Zelandijos irkluotojos, sidabras atiteko ROK sportininkėms, o bronzą užsikabino kanadietės.

Irklavimas Tokijuje / AP nuotr.

Lengvųjų vyrų porinių dviviečių finale auksą užsikabino airiai, sidabras atiteko vokiečiams, o bronza - italams.

Moterų analogiškos rungties finale triumfavo italės, antroje vietoje liko prancūzės, o bronza atiteko Nyderlandų atstovėms.

*****

Ketvirtadienį olimpiniame baseine buvo išdalinti 5 medalių komplektai

Moterų 4x 200 m laisvo stiliaus estafetės finale krito visi įmanomi rekordai. Trasoje triumfavo kinės, kurios distanciją įveikė per 7 min. ir 40,33 sek. ir pagerino pasaulio rekordą, antroje vietoje liko amerikietės, kurios finišavo per 7 min. ir 40,73 sek. ir pagerino Amerikų rekordą. Trečioje vietoje liko australės, kurios distanciją įveikė per 7 min. ir 41,29 sek. ir pagerino Okeanijos rekordą.

Vyrų 100 m plaukimo laisvu stiliumi finale auksą iškovojo Caelebas Dresselas, kuris finišavo per 47,02 sek. ir pagerino olimpinį rekordą. Sidabrą iškovojo australas Kyle`as Chalmersas, o bronza pasidabino Rusijos olimpinio komiteto plaukikas Klimentas Kolesnikovas.

Moterų 200 m plaukimo peteliške rungtyje finalo nugalėtoja tapo kinė Yufei Zhang, kuri distanciją įveikė per 2 min. ir 3,86 sek. ir pagerino olimpinį rekordą. Antroje vietoje liko amerikietė Regan Smith, trečioje - kita amerikietė Hali Flickinger.

Vyrų 200 m plaukimo krūtine finale triumfavo Izaacas Stubblety-Cookas australas, kuris finišavo per 2 min. ir 6,38 sek. ir pagerino olimpinį rekordą. Antroje vietoje liko Nyderlandų plaukikas Arno Kamminga, o bronza atiteko suomiui Matti Mattsonui.

Vyrų 800 m plaukimo laisvu stiliumi finale triumfavo amerikietis Robertas Finke, sidabras atitieko italui Gregorio Paltrinieri, o bronza pasidabino ukrainietis Mykhailas Romančuk.

Lietuvių rezultatai

Vienvietininkas Mindaugas Griškonis pirmajame rungties pusfinalyje varžėsi su dviem olimpiniais prizininkais ir liko už jų, tačiau trečios vietos mūsiškiui pakako, kad patektų į penktadienį anksti ryte Lietuvos laiku vyksiantį A finalą.

Po 1000 metrų tik penktoje vietoje yręsis olimpinis vicečempionas kur kas galingiau įveikė antrąją distancijos dalį ir užėmė trečiąją vietą, nuo lyderio norvego Kjetilo Borscho atsilikęs 2,98 sek. Antrąją vietą plaukime užėmė 2016 m. šios rungties olimpinis vicečempionas kroatas Damiras Martinas, lietuvį aplenkęs 0,63 sek.

Šios rungties finalas penktadienį vyks 9:45 val. vietos (3:45 val. Lietuvos) laiku. Tai bus pirmasis vienviečių rungties olimpinis finalas M. Griškonio karjeroje.