Kuršėnuose vyko bekompromisės Supermoto varžybos: medikų pagalbos prireikė ne vienam

Šeštadienį šalia Kuršėnų esančiame Darbo rinkos mokymo centro (DRMC) autodrome vyko ketvirtasis Lietuvos Supermoto čempionato etapas. Jame dalyvavo pajėgiausi Lietuvos atletai bei svečiai iš Latvijos, Estijos, Ukrainos. Iš viso – 65 motociklininkai ir keturratininkai. Beje, ukrainiečiai, kaip sakė varžybų teisėja Justina Šeniauskienė, žada važiuoti visuose Lietuvos čempionato etapuose, nes kaimyninėse šalyse varžybos nevyksta, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Supermoto rungtis yra ypatinga dėl kelių priežasčių. Sportininkai čia važiuoja krosiniais motociklais, apautais plentinėmis padangomis. Todėl vairuojant prireikia universalių sugebėjimų. Supermoto varžybų tradicija ir pasunkinimas – maždaug 300 m ilgio bekelės trasa, į kurią iš asfalto turi užsukti maždaug pusės klasių dalyviai. Tai – smėlio ir tramplinų ruožas, iš kurio vėl grįžus į asfaltą reikia mokėti išsivalyti padangas ir vėl užsitikinti geriausią sukibimą.

Ypatingos koncentracijos iš sportininkų reikalauja ir išvažiavimas iš bekelės zonos atgal į asfaltą, ir stabdymas prieš posūkį į smėlio ruožą. Pirmuoju atveju dėl sunešto smėlio sunku nuspėti, kokios bus sąlygos ir sukibimas. Antruoju tenka ekstremaliai stabdyti šonu slystančius motociklus.

Pasak Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentės Giedrės Janušauskės, 1300 m ilgio Kuršėnų trasa – ypatinga. Pati vietovė labai įdomi, išsidėsčiusi šalia geležinkelio pylimo, trasoje gausu kalniukų, posūkiai vaizdingi, todėl dalyviams važiuoti labai įdomu. Varžybų teisėja J.Šeniauskienė sakė, kad Kuršėnų trasa ypatinga ne tik dėl savo grožio, bet ir techniniu požiūriu. Asfaltinėje dalyje esantys du kalneliai padeda sukurti papildomą intrigą, juose vyksta daugybė mikrodvikovų. Be to, šį kartą trasa buvo apsukta atvirkščiai, dalyviai turėjo važiuoti pagal laikrodžio rodyklę. Dėl to techniškai įveikti kai kuriuos posūkius tapo dar sudėtingiau, tai pavykdavo padaryti tik pirma pavara, sportininkams teko keisti važiavimo stilių.

Kova klasėse

Žinoma, lenktyniauti smagu tik tiems, kurie pasiekia finišą. O tai pavyko ne visiems. Nes jau pirmojo S4 klasės važiavimo metu užvirus kovai, pirmajame posūkyje griuvo ir traumą patyrė Andrius Šlajus. Jį kliudė ir iš paskos važiavęs varžovas. Medikai sportininką išvežė į ligoninę ir diagnozavo peties sumušimą ir kitas traumas. Pirmąjį S4 klasės važiavimą laimėjo Gediminas Jomantas, šiemet iš žemesnės S5 (pradedančiųjų su patobulintais motociklais) klasės perėjęs į S4 čempionatinę klasę. Antras liko Justas Kantaravičius, trečias – Justinas Kontrauskas.

Tačiau antrojo važiavimo metu įvyko simbolinis revanšas: pirmas finišą pasiekė Justinas Kontrauskas. Gediminas Jomantas, dėl falšstarto gavęs Stop&Go baudą finišavo antras, o Justas Kantaravičius – trečias.

S5 klasės pirmajame važiavime varžovus už nugaros paliko Gediminas Vilkas. Antras finišavo Eimantas Bružas, trečias – Marius Rinkūnas. Antrojo važiavimo metu Gediminas Vilkas vėl įrodė, kad yra greičiausias. Antras finišo liniją kirto Gediminas Didika, trečias – ir vėl Marius Rinkūnas.

SM Street – abiejų važiavimų metu greičiausias buvo Antanas Pučinskas. Antras – Aleksandras Lisinas, trečias – Tomas Aleksandravičius.

SM50 Pro pirmajame važiavime nepavejamas buvo Maksimilian Leopold, jaunasis talentas iš Ukrainos. Donatas Aleksa ir Denas Šlajus finišavo paskui lyderį. Tačiau antrajame važiavime Donatas Aleksa aplenkė svečią iš Ukrainos. Trečias finišavo Tauras Veliulis.

SM65 A abiejų važiavimų metu greičiausias Herkus Nartautas, antras – Pijus Vaivada. Nors Pijus pirmajame važiavime neišvengė kritimų, vis tiek pasivijo varžovus. Trečioji finišavo Liliana Irzyk.

S2 klasėje pirmajame važiavime dominavo latviai Imants Kalninš ir Gatis Tikinš. Sergejus Šeniauskas finišą pasiekė trečias. Antrajame važiavime latviai ir vėl išsiveržė į priekį. Tik pasikeitė vietomis. O Sergejus Šeniauskas, viso važiavimo metu trečią vietą gynęs nuo itin greitų konkurentų, paskutiniame rate bekelėje trumpam užgesino variklį ir į priekį praleido dar vieną latvį - Kaspars Loss. Finišo nepasiekė griuvęs ir ranką susižeidęs Dainius Žiaubrė.

Kaip visuomet įnirtinga kova virė S1 klasėje. Pirmajame važiavime patyręs Povilas Leckas aplenkė ir Ukrainos atletą Maksimus Kovaliovą, ir 2019 m. Lietuvos čempioną Dominyką Diraitį. Antrajame važiavime Dominykas buvo pakilęs į trečią vietą, bet dėl falšstarto turėjo atlikti Stop&Go baudą. Todėl smuktelėjo į ketvirtą vietą. Pirmas vėl finišavo P.Leckas, antras Maksimus Kovaliov, trečias Vladas Gončarovas.

SM Junior klasėje nugalėjo Jevsevijus Kovaliovas iš Ukrainos. Antras – estas Travis Siilak. Matas Leckas finišavo trečias. Antrojo važiavimo metu vėl triumfavo ukrainietis, o Mantas Leckas pranoko varžovą iš Estijos.

SuperQuad keturračių klasėje pirmajame važiavime į priekį šovė Rolandas Vaivada. Antras finišavo Paulius Krukauskas. Trečias – latvis Normunds Cirulis. Antrajame finiše tie patys sportininkai išsidėstė kita tvarka, Rolandui Vaivadai finišavus trečiam, o Pauliui Krukauskui pirmam.

LMSF prezidentė Giedrė Janušauskė atkreipė dėmesį, kad Supermoto disciplinoje daugėja vaikų. Lyginant su praėjusiais metais – beveik dvigubai. Taip nutiko dėl kelių priežasčių: pačios sporto šakos populiarėjimo ir LMSF rengiamų vaikų treniruočių stovyklų. Jei pernai stovyklose tobulėdavo 9, tai šiemet treniruojasi iki 15 vaikų. Ir netgi varžybų svečiai ukrainiečiai atkreipia dėmesį, kad jokioje kitoje Europos šalyje nematė tokio vaikų antplūdžio į Supermoto, kaip Lietuvoje.