Berankis dėl nedalyvavimo olimpinėse žaidynėse: mano sveikatai tai būtų labai rizikinga

Sunkiai pirmąją vakciną nuo COVID-19 išgyvenęs žymiausias šalies tenisininkas Ričardas Berankis LRT OPUS sako, kad dalyvauti olimpiadoje atsisakęs dėl didelės grėsmės jo sveikatai bei ilgai trukusios nežinomybės, kokie kiti tenisininkai dalyvaus žaidynėse Tokijuje. Didžiausias teniso arenas matantis ir prieš stipriausius varžovus kovojantis visų laikų geriausias Lietuvos tenisininkas šio savo apsisprendimo nesureikšmina ir sako, kad ne visada viskas yra taip, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio.

Sportininkas prisipažįsta, kad per pastaruosius pusantrų metų Lietuvoje praleido daugiausiai laiko per visą savo karjerą. „Taip nutiko dėl to, kad buvo tas tragiškas dalykas – „korona“, buvo karantinai. O šiaip, įprastu laiku, per visus metus Lietuvoje praleidžiu bent keletą mėnesių“, – sako R. Berankis.

Viename interviu R. Berankis yra sakęs, kad koronaviruso situacija, kuomet viskas sustoja, jam jau yra pažįstama ir per visą gyvenimą nutikusi tris kartus. Pirmosios dvi įvyko dėl traumų, o trečioji – dėl jau minėto koronaviruso sukeltos pandemijos. Karantino metu jaučiausi taip, lyg būčiau traumuotas ir dėl to negalėčiau žaisti, tačiau panikos ir pasimetimo nebuvo, nes jau žinojau, ką daryti, sako geriausias visų laikų Lietuvos tenisininkas.

„Tai buvo ne pirmas kartas, kuomet sustojo mano procesas dėl neturimos galimybės sportuoti. Dažniausiai tai būna fizinės priežastys. Tačiau kuomet atėjo „korona“, sustojo visas pasaulis. Vis tik tos panikos man jau nebuvo, kaip kad buvo prieš 10 metų, kuomet traumavausi dešinį klubą, o tiksliau – kirkšnį, – pasakoja R. Berankis. – Taigi, tos panikos jau nebuvo, nes daugmaž žinojau, ką reikia daryti.

Didžiausias klausimas būdavo: kada vėl viskas pradės įsivažiuoti. Kai esi traumuotas, gydytojai daugmaž gali pasakyti, kiek tu būsi iškritęs iš savo sporto srities. O kai buvo „korona“, tai niekas nieko nežinojo, bet, manau, aš puikiai susitvarkiau su visu tuo iššūkiu. Teisingai su savo komanda, treneriu, kineziterapeutais susidėliojau krūvius ir pasiruošimus artėjančioms varžyboms, kurios buvo žaistos rugpjūtį Niujorko kortuose.“

Koronaviruso pandemija R. Berankiui leido keletą savaičių pasiilsėti, o jau tada žinomas sportininkas, kaip pats sako, pradėjo įsivažiuoti į jam būdingą ritmą. „Po truputį pradėjau didinti krūvius su tam tikrais teisingais pratimais. Iš pradžių pradėjau stiprinti savo silpnąsias kūno vietas, žiūrėjau, kaip jos reaguoja, o jau tada tą krūvį vis keli. Taip ir išnaudojau tuos 3-4 mėnesius iki kol vėl pradėjau žaisti“, – toliau pasakoja R. Berankis.

Tenisas yra tokia sporto šaka, kad kiek žaidi, tiek ir turi, sako pašnekovas. Vyras atvirauja, kad kuomet iš aktyvaus sporto buvo priverstas pasitraukti dėl pirmosios traumos, laukė gan rimtas iššūkis. „Smagu tikrai nebuvo, tačiau, laimei, su tuo susitvarkiau, – sako sportininkas. – Sugrįžimas į sportą taip pat nėra lengvas. Tu gali žaisti su pirmojo šimtuko žaidėjais, dažnai taip ir būna, nes esi apgynęs prieš traumą tokią savo poziciją, tačiau tą daryti būna labai sudėtinga.

Visų pirma sudėtinga dėl to, kad trūksta pasitikėjimo. Nesakau apie kitas sporto šakas, tačiau po traumų į aktyvų sportą grįžtantys tenisininkai net porą mėnesių jaučiasi nekomfortabiliai aikštelėje. Jie nejaučia kamuolio greičio, priima lėtesnius sprendimus – visa tai labai lemia žaidimo kokybę. Galima sakyti, kad tuomet vyksta tam tikra kova su savimi.“

Anksčiau niekada neanalizavęs priešininkų žaidimo, dabar tą sportininkas daro vis dažniau. Anot jo, tokiu būdu galima labiau pažinti ir perprasti savo priešininką. „Kuo toliau, tuo labiau pradedu įnikti į tą dalyką. Kuomet buvau jaunesnis, to nelabai dariau, – prisipažįsta R. Berankis. – Dabar paskutinius 3-5 metus labai aktyviai tuo užsiimu. Man tai labai padeda. Taip geriau pažįstu savo priešininką. Na o traumos metu, kai negali sportuoti, tai darai tuos dalykus, kuriuos gali daryti be skausmo – tai, ką leidžia tau daryti tavo kūnas.“

Vis tik pandemijos laikotarpis, kuomet netikėtai buvo atsiradę daugiau laisvo laiko, gali išeiti ir į naudą, pastebi pašnekovas. Pasak sportininko, tik per karantiną jam pavykę visiškai išsiilsėti.

„Taip, kad gulėtum ir nieko nedarytum, tai toks pirmas kartas buvo tik per karantiną. Praėjusiais metais nuo kovo vidurio iki balandžio pabaigos tikrai pasiilsėjau labai gerai. Net keturias savaites neužsiėmiau sportu, tačiau vis tiek dariau tokį kaip fizinį pasiruošimą – įvairias mankštas.

Vis tik tai nebuvo specifiškai nukreipta į tenisą. Tiesiog gyvenau sveiką gyvenimo būdą: prisižiūrėjau mitybą, teisingai miegojau, kažkiek bėgiojau, stiprinau silpnąsias savo kūno vietas, kad po to, sugrįžus į aikštelę, galėčiau kuo greičiau spausti iš savęs maksimalų krūvį“, – sako R. Berankis.

Olimpinės Tokijo žaidynės R. Berankiui yra jautrus klausimas. Kiek anksčiau žymiausias šalies tenisininkas yra sakęs, kad dalyvauti olimpiadoje yra jo svajonė, tačiau šiųmetėse žaidynėse jo nepamatysime. Teniso bendruomenė, tam tikruose sluoksniuose, reiškia nusivylimą tokiu sportininko sprendimu. Negana to, ir Olimpinis komitetas rėmė tenisininko pasiruošimą olimpinėms žaidynėms. R. Berankis LRT OPUS sutiko pasakyti, kodėl gi iš tikrųjų atsisakė vykti į Tokiją.

„Yra akivaizdžios priežastys dėl ko aš atsisakiau žaisti Olimpinėse žaidynėse šiemet. Visų pirma tai koronavirusas. Jeigu neklystu, yra pratestuota daug sportininkų ir virš 50-ties jų yra užsikrėtę koronavirusu. Tai reiškia, kad tas virusas tikrai yra ir man, asmeniškai, dėl mano sveikatos priežasčių, tai yra labai rizikingas dalykas.

Šiuo metu aš esu pasiskiepijęs viena vakcina, kurią labai stipriai išgyvenau ir tikrai labai bijojau, tiesiogine to žodžio prasme, vakcinuotis antrą kartą, – tikina pašnekovas, praeityje turėjęs problemų su bronchine astma. – Bijojau turėti antrą skiepą todėl, kad virusas man gali daug ką pagadinti. O kas liečia finansus, tikrai nenorėčiau to dalyko komentuoti. Per daug nesigilinant į situaciją tiesiog pasakysiu, kad ne visada viskas yra taip, kaip atrodo.“

Antrą priežastį sportininkas nurodo tą, kad ilgą laiką nežinojo, ar pateks į Olimpines žaidynes, ar ne, mat, kaip jis pats sako, ilgai buvęs toli „už brūkšnio“. „Iš pradžių aš net nebuvau patekęs į Olimpines žaidynes. Kai gavau tą atsakymą ir man reikėjo apsispręsti ar registruotis į turnyrus, ATP turnyrus, kuriuos žaisiu ir į juos patenku tiksliai, ar laukti olimpinio sąrašo, kuriame dėl kitų sportininkų atsisakymo dalyvauti gali ateiti ir mano eilė. Aš buvau 8-tas ar 9-tas už brūkšnio.

Man reikėjo palaukti, kol 8-10 žaidėjų išsibrauks ir aš tada patekčiau į Olimpines žaidynes. Tačiau čia vėl toks dalykas, kada tu nežinai, kas žaidžia, o kas nežaidžia ir tu turi tą akimirką apsispręsti. Sudėjus visus šiuos dalykus į vieną, kartu su savo komanda priėmiau sprendimą šiemet olimpinėse žaidynėse nedalyvauti“, – sako visų laikų geriausias Lietuvos tenisininkas R. Berankis.

