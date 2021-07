LRT trumpai. Antra olimpinių žaidynių diena – tęsiasi softbolas, į futbolo stadionus žengia vyrai

Nors oficiali Tokijo olimpinių žaidynių pradžia yra liepos 23 d., tačiau iš tiesų 32-osio vasaros žaidynės startavo dviem dienomis anksčiau. Liepos 21 d. 9:00 val. vietos laiku įvyko varžybos, o liepos 22-ąją jos tęsis, tuo tarpu į futbolo stadionus žengs vyrų rinktinės, kuriose – ne vienas pažįstamas veidas.

Trečiadienį Tokijo žaidynės startavo viena iš trijų sporto šakų, kurioje varžosi vien moterys – softbolu. Ketvirtadienį šios varžybos tęsiasi toliau. Į olimpinę programą vienerioms žaidynėms pirmą kartą nuo 2008 m. sugrįžusios softbolo ir beisbolo varžybos vyks visas Tokijo žaidynių dienas, išskyrus atidarymo dieną, penktadienį.

Ketvirtadienį bus sužaistos trejos rungtynės, vėl varžysis šeimininkių Japonijos rinktinė, kuri yra ir vieną turnyro favoričių. Jos antradienį olimpines žaidynes pradėjo pergale 8:1 prieš Australiją.

Softbolas / AP nuotr.

Antroji sporto šaka, savo varžybas pradedanti prieš oficialų žaidynių startą, yra futbolas. Trečiadienį prasidėjo moterų turnyras, o ketvirtadienį startuos ir vyrai.

Tokijo futbolo turnyre dalyvauja 16 komandų, suskirstytų į keturias grupes po 4. Kaip įprasta olimpinėms žaidynėms, čia varžosi jaunimo rinktinės, tačiau dėl žaidynių atidėjimo amžiaus riba pakelta nuo 23 iki 24 metų. Kaip įprasta, trys žaidėjai gali būti vyresnio amžiaus, tad turnyre pamatysime ir ne vieną mums puikiai pažįstamą žaidėją.

Olimpinis futbolo turnyras ketvirtadienį prasidės 8 rungtynėmis, o bene labiausiai intriguojanti bus Brazilijos ir Vokietijos dvikova – tai 2016 m. Rio de Žaneiro finalo pakartojimas. Mačo pradžia – 14:30 val. Lietuvos laiku.

Olimpiniame turnyre žaidžia Japonijos, Brazilijos, Argentinos, Pietų Korėjos, Meksikos, Vokietijos, Hondūro, Ispanijos, Egipto, Naujosios Zelandijos, PAR, Dramblio Kaulo Kranto, Australijos, Saudo Arabijos, Prancūzijos ir Rumunijos rinktinės.

Marco Asensio / AP nuotr.

Turnyro favorite laikoma Ispanijos rinktinė, kurios gretose yra net penki žaidėjai, ką tik su vyrų rinktine žengę iki „Euro 2020“ pusfinalio – puolėjai Dani Olmo, Pau Torresas ir Mikelis Oyarzabalas, jaunasis „Barcelona“ vunderkindas Pedri, patekęs į geriausią Europos čempionato vienuolikę, bei vartininkas Unai Simonas.

Be šios trijulės ispanų gretose žais ir Čempionų lygos patirties jau turintis „Barcos“ talentas Oscaras Mingueza, 37 įvarčius per karjerą Madrido „Real“ ekipoje jau pelnęs Marco Asensio, „Arsenal“ klube praėjusį sezoną praleidęs Dani Ceballosas. Be pastarojo ir D. Olmo, visi kiti žaidėjai rungtyniauja aukščiausiame Ispanijos čempionate.

Be ispanų prie turnyro favoritų priskiriami vokiečiai, prancūzai, brazilai, tačiau jų gretose tikrai žinomų pavardžių kur kas mažiau.

Andre-Pierre Gignacas / AP nuotr.

Prancūzai atveža gana jauną komandą, kurios ryškiausi žaidėjai peržengia amžiaus limitą – tai 35-erių veteranas Andre-Pierre Gignacas bei 28-erių Florianas Thauvinas, kuris nuo kito sezono keliasi į Meksikos klubą UANL, kuriame A.-P. Gignacas rungtyniauja nuo 2015-ųjų.

Vokiečių gretose žinomiausi taip pat vyresni žaidėjai – tai Berlyno „Union“ gretose praėjusį sezoną 11 įvarčių pelnęs Maxas Kruse, nuo 2011 m. „Wolfsburg“ žaidžiantis Maximilianas Arnoldas bei Lėverkuzeno „Bayer“ talentas Nadiemas Amiri.

Ryškių žaidėjų turi ir brazilai – „Arsenal“ priklausantis Gabrielis Martinelli, „Bayer“ žaidžiantis Paulinho, „Hertha“ įvarčius mušantis Matheusas Cunha, „Lyon“ klube be keitimų žaidžiantis Bruno Guimaraesas. Ryškiausi Tokijuje rungtyniaujantys brazilai – vienas „Everton“ lyderių Richarlisonas ir, žinoma, tikra Brazilijos legenda veteranas Dani Alvesas. 38 metų „Barcelona“ klube legenda bus vyriausias turnyro žaidėjas.