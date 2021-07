Užsitęsusios Lazdynų baseino statybos neramina ir plaukikus – Rapšys mano, kad jam jo gali ir nebeprireikti

Vilniaus savivaldybė žada, kad Lazdynų baseinas duris atvers kitų metų pirmoje pusėje. Baseino atitinkančio olimpinius standartus, kaina pakilo 14 milijonų eurų. Vilniaus valdžia papildomas išlaidas skirs iš miesto biudžeto, tačiau tikisi pinigus atgauti po teismo, iš darbų neįvykdžiusių statybų įmonių. Dėl stringančių baseinų statybų ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose kritikos žėrė ne vienas plaukikas.

2017 m. liepos pabaiga. Lazdynų baseinas pamažu pradedamas lyginti su žeme. Nuotaikos optimistiškos – baseinas, žadėta, čia veikti pradės dar 2018 m. pabaigoje.

Prabėgo ketveri metai, bet statybos tebevyksta. Per šį laiką buvo visko – bankrutavo rangovas „Irdaiva“, dabar besivadinantis „Active Construction Management“, prasidėjo teismai, paskelbtas naujas konkursas, o baseinas per tą laiką buvo užkonservuotas. Bet Vilniaus valdžia sako matanti šviesą tunelio gale.

Po dvejų metų pertraukos į Lazdynų baseiną atvykę statybininkai aptiko nemažai defektų, juos jau ištaisė, sako, kad bendras darbų progresas peržengė 50 proc. ribą. Statybų vadovai mini, kad jau kitų metų pirmoje pusėje, galbūt per pirmąjį pusmetį, į šį 50 m olimpinį baseiną jau galės įšokti plaukikai ir visi norintys.

Vilniaus vadovai sako, kad Lazdynų baseinas – tarp svarbiausių prioritetų. Nepaisant to, kad kaina nuo 22 milijonų šoktelėjo iki 35 mln. Papildomų pinigų Vilnius ketina rasti svarstydamas biudžetą, o atsiradusį skirtumą atgauti per teismus. Negana to, prokuratūra metų pradžioje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, turto iššvaistymo, piktnaudžiavimo bei dokumentų klastojimo vykdant projektą. Vicemero teigimu, tyrime galimai figūruoja ir savivaldybės ar Vilniaus vystymo kompanijos tarnautojai.

Vilniaus Lazdynų baseino statybos / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Procesiniai veiksmai tikrai yra atlikti ir tam tikri asmenys, mūsų žiniomis, yra, dalyvauja procese, bet detaliau nieko negalim komentuoti.

Bet šitas objektas yra politinės vadovybės prioritetų viršuje ir tikslas, kad dėl pinigų darbai tikrai nestotų“, – teigė Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.

Darbus Lazdynuose toliau tęsiantis Panevėžio statybos trestas žada sklandžias statybas.

„Turime įsipareigojimus būtent technologams, kurie įrenginės būtent baseino technologiją. Olandų kompanija. Mes juos jau nuo rudens turime įleisti būtent įrenginėti technologinius dalykus. Norime kuo greičiau pradėti išorės erdvės uždarymą, kad galėtume pilnavertiškai apdailą pradėti daryti“, – kalbėjo Panevėžio statybos tresto generalinis direktorius Egidijus Urbonas.

Tiek Vilnių, tiek kitus miestus dėl baseinų statybų kritikuoja ir patys plaukikai. Prieš pat išvykdamas į olimpines žaidynes Danas Rapšys teigė, taip lėtai statomi baseinai nebent padėtų ateities plaukikams.

„Aš bijau, kad nebūtų taip, kaip su stadionu Vilniaus, kad visiems reikia reikia,o neišeina. Kaip Vilniuje su Lazdynų – pasistatė pamatai, viskas, bankrutavo, vėl neišėjo.

Danas Rapšys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Toks gaunasi, kad mūsų laikas tai eina. Mums reikia treniruotis. Jeigu jis ten pasistatys po penkių metų, tai jau man asmeniškai jo nebelabai reikės, nes turėsiu dabar kažkur važiuoti, kažką daryt. O ar tai įtakos jaunimą, kitoms kartoms, aš manau tikrai taip“, – atviravo Danas Rapšys.

Viena didžiausių pasaulio naujienų agentūrų „Associated Press“ prognozuoja Lietuvai tik vieną medalį Tokijuje – būtent Danui Rapšiui.