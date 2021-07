„Euro 2020“ finalo akcentai: istorinis anglų pasiekimas ir italų pranašumai tarpusavio dvikovose

Europos futbolo čempionate – finišo tiesioji. Sekmadienį paaiškės, kas taps „Euro 2020“ pirmenybių nugalėtojais, o finale susigrums Anglijos ir Italijos rinktinės.

LRT.lt kviečia susipažinti su svarbiausiais finalo akcentais.

Kelias iki finalo. Italija savo kovas Europos čempionate pradėjo pirmoji ir atidarymo rungtynėse 3:0 sutriuškino Turkiją. Jau tada imta kalbėti, kad ant popieriaus ryškia favorite nelaikyta Italija gali toli nužygiuoti šiame čempionate.

Vėliau A grupėje sekė pergalė 3:0 prieš Šveicariją, o galiausiai 1:0 buvo įveiktas Velsas. Aštuntfinalyje italų laukė Austrijos rinktinė. Šios rungtynės susiklostė gana sunkiai italams, o per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo. Maža to, antrajame kėlinyje po VAR peržiūros buvo atšauktas Marko Arnautovičiaus įvartis. Reikalus italai išsprendė per pratęsimą, kur pasižymėjo du kartus. Tiesa, austrai buvo dar įžiebę viltį, kuomet pabaigoje sušvelnino atsilikimą, tačiau sėkmingai apsigynę italai pateko į ketvirtfinalį.

Finalo dalyvės: Italijos ir Anglijos rinktinės / AP nuotr.

Jame Roberto Mancini auklėtiniai susitiko su Belgijos rinktine ir šią palaužė 2:1. Pusfinalyje jų laukė dar vienas sunkus išbandymas - kova su Ispanija. Ją įveikti italams prireikė dramatiškos 11 metrų baudinių serijos.

Anglija grupių etape tikrai nežibėjo. Pradžioje 1:0 buvo įveikta Kroatija, tačiau vėliau sekė nykios lygiosios 0:0 su Škotija. Paskutiniame mače 1:0 buvo nugalėta Čekija.

Aštuntfinalyje anglams teko vokiškas išbandymas, kuris buvo sėkmingai įveiktas 2:0. O štai ketvirtfinalyje anglai pasiekė didžiausią pergalę „Euro 2020“ – 4:0 sutriuškino ukrainiečius. Pusfinalyje Garetho Southgate`o auklėtiniai po dramatiškos kovos ir pratęsimo 2:1 palaužė Danijos rinktinę.

Europos čempionatų finalų patirtis. Italija Senojo žemyno pirmenybių finale žaidė tris kartus – 1968 m. (tapo čempionais), 2000 m. (finale 1:2 pralaimėjo Prancūzijai) ir 2012 m. (finale 0:4 nusileido Ispanijai).

O štai anglams tai bus istorinis ir pirmasis dalyvavimas Europos čempionato finale. Iki tol jiems buvo pavykę du kartus pasiekti pusfinalį.

Finalo vieta ir laikas. „Euro 2020“ vyks legendiniame Londono „Wembley“ stadione, o dvikova Lietuvos laiku prasidės 22 valandą.

„Wembley“ stadione per futbolo rungtynes galima sutalpinti iki 87 tūkst. žiūrovų, tačiau dėl COVID-19 pandemijos jų skaičius yra ribojamas. Tikimasi, kad finalą gyvai išvys apie 60 tūkst. sirgalių.

„Wembley“ stadionas / AP nuotr,

Netektys prieš finalą. Anglijos rinktinės saugas Philas Fodenas praleido šeštadienio treniruotę ir jo galimybės žaist finale atrodo ganėtinai miglotos.

Italija ketvirtfinalio dvikovoje neteko čempionate žibėjusio Leonardo Spinazzolos, kuris patyrė sunkią traumą. Futbolininkai jau yra atlikta operacija ir jis žaisti negalės dar kelis mėnesius.

Tarpusavio susitikimai. Komandos tarpusavyje iš viso yra žaidusios 27 kartus – 11 kartų laimėjo Italija, 8 kartus Anglija, o dar 8 susitikimai baigėsi lygiosiomis.

Tačiau per pastarąsias aštuonerias rungtynes Anglija tik kartą laimėjo prieš Italiją. Tai įvyko 2012 metais, kuomet draugiškame mače anglai 2:1 nugalėjo italus.

2012 metų Europos čempionate Italija ketvirtfinalyje anglus nugalėjo po 11 metrų baudinių serijos. 2014 metų pasaulio čempionate starte Italija 2:1 įveikė Angliją.

Pastarieji du šių rinktinių susitikimai buvo draugiški ir baigėsi identišku rezultatu – 1:1.

Komentarai prieš finalą. Roberto Mancini (Italijos rinktinės treneris): „Turime būti ramūs. Žinome, kokios tai bus sunkios rungtynės, bet turime koncentruotis į savo žaidimą ir viską išpildyti maksimaliai. Tai bus paskutinės mūsų rungtynės – turime mėgautis savo žaidimu visas 90 minučių.

Anglija turi gerą komandą, turi daug gerų žaidėjų kylančių nuo suoliuko. Bet tai, kad mes atėjome taip toli, taip pat parodo, kad esame gera komanda. Sterlingas yra tas žaidėjas, kuris yra labai greitas ir labai pavojingas. Privalome gerai gintis, bet be Sterlingo pavojų kelia ir Harry Kane`as, ir visi kiti žaidėjai.“

Hary Kane`as (Anglijos rinktinės puolėjas): „Mes griovėme barjerus kelionėje iki čia, bet turime laimėti dar kartą. Žinome, kiek daug tai reiškia Anglijos sirgaliams, ir mes didžiuojamės galėdami jiems atstovauti ir tikėkimės, kad jie galės mumis didžiuotis šiandien.

Jie turi du labai gerus ir patyrusius gynėjus. Esu jau prieš juos žaidęs. Šios rungtynės nėra tik apie mane ir gynėjus, tai yra rungtynės tarp Anglijos ir Italijos. Stipriai tikime savimi ir daug kas nugali nutikti finale, svarbu, kad liktume pozityvioje pusėje.“