Pasaulio U23 čempionato sidabro medalius iškovojo broliai Stankūnai

„Viskas puikiai pavyko, labai džiaugiamės. Juk tai – pirmasis mūsų medalis tokio rango varžybose. Pagaliau atsipirko visas sunkus darbas“, – po pasaulio U23 irklavimo pirmenybių, kuriose pavienę dvivietę irklavę broliai Stankūnai iškovojo sidabro medalius, apdovanojimų ceremonijos sakė Domantas Stankūnas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Šeštadienio pavakarę vykusiame finale brolių Domanto ir Dovydo Stankūnų įgula distanciją įveikė per 06:33.46. Iki 1500 metrų žymos lietuviai buvo treti, tačiau paskutinę atkarpą puikiai įveikę broliai aplenkė turkus (Kaaną Aydiną ir Aydiną Sahiną) ir po finišo džiaugėsi sidabru.

„Tik išgirdau, kaip brolis už nugaros sušuko „Varom“ ir jau pridėjome, kiek turėjome jėgų – nebuvo, kur dingti“, – nusijuokė Domantas.

Aukso medaliais pasipuošė Didžiosios Britanijos įgula – Calvinas Tarczy ir Douwe'as De Graafas. Jie distanciją finale įveikė per 06:30.73.

„Pasaulio čempionato medalių laukėme jau gerus ketverius metus, – prisipažino Domantas. – Būdavome finaluose, tačiau mums vis kažko pritrūkdavo. Pagaliau pavyko. Dar prieš pirmenybes buvome įvardinti kaip vieni favoritų laimėti medalius, tačiau jokio psichologinio spaudimo nejautėme. Mūsų visi varžovai finale – jau tituluoti sportininkai, todėl, manau, jie jautė kur kas didesnį spaudimą negu mes. Jiems reikėjo ginti savo titulus, o mes atvažiavome išsikovoti savo pirmojo titulo. Žinojome, kad pagaliau turi ateiti mūsų laikas. Ta mintis mus labai motyvavo“.

Domantas Stankūnas pripažino, kad su broliu buvo greitesni pirmenybių pusfinalyje (06:25.89), tačiau, pasirodo, viską nulėmė oro sąlygos. „Pusfinalyje irklavome pavėjui. Tai buvo „mūsų oras“, o šiandien finale teko irkluoti prieš vėją. Čia jau truputį bandė Fortūna nusisukti, tačiau jai nepavyko. Susitvarkėme, o kitais metais niekam nepaliksime šansų distancijoje“, – sakė 21-ų D.Stankūnas.

Ilgų atostogų vaikinai neturės – gal tik savaitę pailsėti pavyks, o vėliau teks vėl griebti irklus į rankas. „Planuojame startuoti suaugusiųjų pasaulio čempionate su paviene keturviete, o dar ir Europos jaunimo čempionatas lauks rudenį – varžybų užtektinai. Neturėsime laiko ilgoms atostogoms“, – nusišypsojo pasaulio vicečempionas.

Šeštadienį paaiškėjo ir Lietuvos merginų vienvietės bei merginų pavienės dvivietės galutinės pozicijos pirmenybėse.

C finale Martyna Kazlauskaitė distanciją įveikė per 07:56.39 ir užėmė antrą vietą. Galutinė sportininkės pozicija čempionate – 14 vieta. Pavienę dvivietę irklavusios Ieva Medelinskaitė ir Kamilė Kralikaitė B finale distanciją įveikė per 07:42.31 ir užėmė 2 vietą. Galutinė pozicija pirmenybėse – 8 vieta.

Sekmadienį B finaluose varžysis merginų porinė dvivietė (Ugnė Juzėnaitė ir Dovilė Rimkutė) ir vaikinų porinė keturvietė (Paulius Černevičius, Arnedas Kelmelis, Domantas Maročka, Justas Kuskevičius).