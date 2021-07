NBA finalo startas: debiutavusio Paulo vedama „Suns“ nukovė „Bucks“ ekipą

Fynikso „Suns“ ekipa NBA finalo serijos starte susitvarkė su Milvokio „Bucks“ ekipa ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 1:0.

Fynikso ekipa pergalę pasiekė rezultatu 118:105 (30:26, 27:23, 35:27, 26:29).

Pirmasis kėlinys prasidėjo įnirtinga kova, kuri tęsėsi ir antrojo kėlinio metu, tiesa, jame prieš ilgąją pertrauką 8 taškų pranašumą jau buvo spėję susikrauti „Suns“ krepšininkai.

Tačiau lemiamą atkarpą Fynikso krepšininkai sužaidė trečiajame kėlinyje, jo metu Chrisas Paulas pelnė 16 taškų, o „Suns“ vienu metu buvo susikrovę ir 20 taškų pranašumą, o prieš lemiamą ketvirtį varžovus lenkė jau 17 taškų (92:75).

„Bucks“ bandė kilti į lemiamą šturmą ketvirtajame kėlinyje, tačiau jiems tik pavyko deficitą sumažinti iki 7 taškų (101:94), o „Suns“ vėliau susigrąžino dviženklį pranašumą, kurį išsaugojo iki pat rungtynių pabaigos.

Pirmą kartą NBA finale žaidęs C. Paulas buvo komandos lyderiu – gynėjas pelnė 32 (8/12 dvit., 4/7 trit., 4/4 baud. meet.) taškus, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

ESPN duomenimis, C. Paulas tapo pirmuoju krepšininku po Michealo Jordano (1991 m.), kuris NBA finalo debiuto metu pelnė bent 30 taškų ir atliko bent 8 rezultatyvius perdavimus.

„Bucks“ gretose išsiskyrė po traumos į aikštelę sugrįžęs Giannis Antetokounmpo, kuris pelnė 20 taškų, atkovojo 17 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir Khrisas Middletonas, kuris pelnė 29 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Kitos šios serijos rungtynės bus žaidžiamos naktį iš ketvirtadienio į penktadienį.

„Suns“: C. Paulas (9 rez. perd.) 32, D. Bookeris (1/8 trit.) 27, D. Aytonas (19 atk. kam.) 22, M. Bridgesas 14, C. Johnsonas ir C. Payne`as po 10.

„Bucks“: K. Middletonas 29, G. Antetokounmpo (17 atk. kam.) 20, B. Lopezas 17, J. Holiday`us (7 atk. kam., 9 rez. perd.) 10.