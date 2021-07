Tamsioji „Euro 2020“ pusė – čempionatas prisideda prie spartaus COVID-19 plitimo

Europos futbolo čempionatas šimtams tūkstančių žmonių dovanojo ypatingų akimirkų, tačiau kartu kalbama ir apie tamsiąją jo pusę. Apie tai Vokietijos kanclerė Angela Merkel vienoje iš paskutinių savo kaip kanclerės kelionių į Didžiąją Britaniją kalbėjo su šios šalies premjeru Borisu Johnsonu. Europos futbolo čempionatas prisidėjo prie spartaus koronaviruso plitimo. Tai oficialiai patvirtino Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), kuri kartu su Europos Sąjungos lyderiais ir ministrais UEFA kaltino dėl neatsakingumo, nes miestai, kuriuose vyko rungtynės, prisidėjo prie pandemijos kreivės Europoje kilimo.

Po rungtynių užsikrėtusių sirgalių skaičiai – milžiniški, o visas koronaviruso laimikis per čempionatą dar toli gražu nepaaiškėjo, nes ir pats čempionatas dar nesibaigė.

COVID-19 ligoninė Sankt Peterburge, kuris yra vienas viename iš miestų, kuriame vyksta prestižinės futbolo rungtynės, perpildyta.

„Kaip gydytojas aš, žinoma, prieš bet kokius masinius renginius, kad ir kokių atsargumo priemonių būtų imtasi prieš koronaviruso plitimą“, – tikino gydytojas Aleksejus Dmitrijevas.

Ne vien Sankt Peterburgo medikai, kuriems šią savaitę teko fiksuoti tragiškus rekordus – mieste COVID-19 aukų skaičius šoktelėjo iki daugiau nei šimto per dieną, – nervingai stebi, kaip po rungtynių sirgaliai pamiršę saugų atstumą, kaukes, glėbesčiuojasi, tapšnoja vienas kitam per petį. Normali žmogiška reakcija, bet ne per pandemiją.

Rungtynės Sankt Peterburge prisidėjo ir prie užkrato šuolio kaimyninėje Suomijoje, užsikrėtę grįžo, turimais duomenimis, apie 400 suomių sirgalių. Danijoje taip pat aptikta užsikrėtusių per kelionę į rungtynes.

PSO perspėjimai nuskambėjo, kai jau tapo aišku, kad sirgalių susibūrimai taip pat kelia pandemijos kreivę Europoje. Čempionato organizatoriai tik prieš lemiamas rungtynes perspėti stebėti ne vien tai, kas vyksta stadionuose, bet ir tai, kad vyksta už jų ribų.

„Reikia pasidairyti aplink stadionus, kaip žmonės į juos patenka – atvyksta masinėmis virtinėmis ar autobusais, ar naudoja apsaugos priemones, kas vyksta po rungtynių perpildytuose baruose, kuriuose renkasi nepaskiepyti žmonės, o virusas niekur nedingęs“, – tikino PSO atstovė Catherine Smallwood.

Kritikuojama ir tai, kad pandemijos taisyklės netaikomos aukšto rango čempionate dalyvaujančių delegacijų pareigūnams. UEFA ramina, kad visiškai laikosi reikalavimų, kuriuos nustatė valstybių sveikatos autoritetai. Tačiau ribos įvairiose šalyse skirtingos, pavyzdžiui, Budapešte rungtynes stebėjo apie 60 tūkstančių sirgalių, nes buvo leista užimti 100 procentų vietų, kitur užpildoma ketvirtadalis ar pusė, bet vis tiek susirenka 10–15 tūkstančių žmonių. Škotijoje iš dviejų tūkstančių naujai užsikrėtusiųjų du trečdaliai lankėsi Londone, didelė jų dalis „Wembley“ stadione stebėjo, kaip anglai žaidė su škotais.

„Mano nuomone, UEFA požiūris visiškai neatsakingas. Juk išgyvename pandemiją, kuri ypač sudėtinga, tokiose šalyse kaip Didžioji Britanija sparčiai daugėja užsikrėtimų, būtina riboti kontaktus“, – teigė Vokietijos vidaus reikalų ministras Horstas Seehoferis.

Italai neramiai laukė savaitgalio ketvirtfinalio rungtynių tarp Anglijos ir Ukrainos. Galop UEFA nusileido Italijos valdžios spaudimui ir likus porai dienų iki rungtynių sutiko nebepraduoti bilietų Jungtinės Karalystės gyventojams. Kiek neparduota – neaišku. Atvykusiems iš britų salos Italijoje privaloma penkių dienų izoliacija, išskyrus trumpas komandiruotes ir tranzitą, tad užkietėję sirgaliai bilietus buvo įsigiję iš anksto, laukė rungtynių Romoje.

„Anglų sirgaliai labai energingi, nesilaiko draudimų, bet pasirūpinau kauke, pasistengiau atsiskirti nuo klientų. Nesu koks rasistas, tik rūpinuosi sveikata“, – teigė Italijoje taksi vairuotoju dirbantis Massimo.

Kai Didžioji Britanija tapo delta atmainos židiniu, iš Briuselio nuskambėjo labai rimti raginimai UEFA liepos 11-ąją atsisakyti finalo „Wembley“ stadione. UEFA medikai pareiškė negalintys atmesti, kad užsikrėtimai susiję su Europos futbolo čempionato rungtynėmis, bet keisti jų vietos ir įleidžiamų sirgalių skaičiaus nesutinka.

„Wembley“ stadione liepos 11-ąją bus užimta trys ketvirtadaliai vietų, o tai net 60 tūkstančių sirgalių. Taigi, tikrasis Europos futbolo čempionato poveikis pandemijos kreivei paaiškės šiek tiek vėliau.