Ukrainiečius tarsi volu pervažiavę anglai – Europos čempionato pusfinalyje

Didžiausią savo šalies pergalę Europos čempionato istorijoje nuskynę Anglijos futbolininkai iškovojo teisę varžytis „Euro 2020“ pusfinalyje. Garetho Southgate`o diriguojama „trijų liūtų“ rinktinė ketvirtfinalyje 4:0 (1:0) nepasigailėjo Andrijaus Ševčenkos vadovaujamos Ukrainos rinktinės.

Iki tol per ketverias rungtynes tiek pat įvarčių įmušę anglai pusfinalyje susigrums su Danija. Anglijos rinktinė šiame etape žais pirmą kartą nuo 1996 metų.

Pergalė rezultatu 4:0 yra didžiausia, kurią Anglijos rinktinė yra iškovojusi Europos čempionate. Be to, Anglija yra pirma komanda, per penkerias rungtynes nepraleidusi nė vieno įvarčio.

Ukrainiečiai į nokdauną buvo pasiųsti pačioje rungtynių pradžioje – Raheemo Sterlingo perdavimą 4-ąją minutę įvarčiu pavertė Harry Kane`as.

Pirmąjį kėlinį agresyviai užbaigę ukrainiečiai tikėjosi duoti kovą ir antroje mačo dalyje, tačiau ji virto tikru košmaru.

46-ąją minutę antrąjį įvartį įmušė Harry Maguire`as, o po keturių minučių trečiąjį pridėjo H. Kane`as. Paskutinis smūgis buvo suduotas 63-ąją minutę – pasižymėjo vos tik po keitimo pasirodęs Jordanas Hendersonas.

Pirmasis Europos čempionato pusfinalis įvyks antradienį, antrasis, kuriame ir pasirodys anglai, – trečiadienį.

EURO 2020 ketvirtfinalis: Ukraina – Anglija / AP nuotr.

Rungtynių eiga:

90 min. Rungtynių pabaiga – Anglija triumfuoja rezultatu 4:0.

80 min. Ukrainiečiai užvaldė kamuolį, tačiau kontrolės paversti paguodos įvarčiu kol kas nepavyksta.

63 min. ĮVARTIS! Ukrainiečių krachas – Jordanas Hendersonas po kampinio muša ketvirtąjį įvartį ir rezultatas jau 4:0.

50 min. DAR VIENAS ĮVARTIS, KURĮ MUŠA ANGLIJA – 3:0! Luke`o Shaw perdavimą tiksliu smūgiu galva išpildo H. Kane`as.

EURO 2020 ketvirtfinalis: Ukraina – Anglija / AP nuotr.

46 min. ANGLIJA MUŠA ANTRĄJĮ ĮVARTĮ – 2:0! Jau pačioje antrojo kėlinio pradžioje Harry Maguire`as smūgiu galva baudžia ukrainiečius.

45 min. Itin aktyviai kėlinio pabaigoje žaidę ukrainiečiai į rūbinę išsineša įvarčio deficitą – 0:1.

33 min. Pavojingas Declano Rice`o smūgis, į kurį reaguoja Heorhijus Buščanas.

EURO 2020 ketvirtfinalis: Ukraina – Anglija / AP nuotr.

29 min. Harry Kane`as standartinės situacijos metu iššoko aukščiau už kitus, bet smūgiavo virš skersinio.

17 min. Pirmasis ukrainiečių smūgis į vartų plotą – pabėgęs į priekį pažeme smūgiuoja Romanas Jaremčukas. Į jo smūgį reaguoja Jordanas Pickfordas.

12 min. Anglija kontroliuoja kamuolį, ukrainiečiai laimę bando kontratakomis.

4 min. ANGLIJA MUŠA ANKSTYVĄ ĮVARTĮ – 1:0! Raheemas Sterlingas atlieka perdavimą į baudos aikštelę, o ten nuo varžovų atitrūkęs Harry Kane`as siunčia kamuolį į vartus.

EURO 2020 ketvirtfinalis: Ukraina – Anglija / AP nuotr.

*****

Startinės komandų sudėtys:

Ukraina: Buščanas; Zabarnis, Krivtsovas, Matvijenka; Karavajevas, Sydorčukas, Šaparenka, Zinčenka, Mykolenko; Jarmolenka, Jaremčukas.

Anglija: Pickfordas; Walkeris, Stonesas, Maguire`as, Shaw; Rice`as, Phillipsas; Sancho, Mountas, Sterlingas; Kane`as.