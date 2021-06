Po pirmo pergalingo žingsnio Maskoliūnas pirštu dūrė į nepatenkinamą puolimą, pagyrė Lekavičiaus žaidimą

Lietuvos krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo Kaune vykstantį olimpinį krepšinio atrakos turnyrą, kai pirmajame mače po atkaklios kovos pirmoje pusėj galiausiai susitvarkė su Venesuelos kepšininkais rezultatu 76:65 (11:10, 25:18, 19:16, 21:21). Darius Maskoliūnas po pergalės didžiąją dalį problemų matė nesusitvarkyme su nervais ir pirmo mačo jauduliu.

Lietuvos rinktinei šiose rungtynėse Jonas Valančiūnas pelnė 20 taškų (8/9 dvit.) ir atkovojo 11 kamuolių, Domantas Sabonis ir Mantas Kalnietis pridėjo po 12 taškų, o Rokas Giedraitis įmetė 10.

„Normalu, kad pirmose rungtynėse prie savo žiūrovų buvome per daug nervingi, per daug skubėjome. Nežaidėme gerai, turime ištaisyti daug dalykų. Tikiuosi, kad kitose rungtynėse būsime kur kas geresni“, – spaudos konferenciją pradėjo D. Maskoliūnas.

– Abi komandos startavo lėtai, kaip jūsų komanda išėjo nusiteikusi antram ketvirčiui?

– Kaip ir sakiau per pertrauką, kad gynyboje tikrai nežaidėme blogai. Jie pradėjo mačą sunkiu metimu kone iš pusės aikštės, pataikė tikrai sunkių metimų, praleisti tiek taškų per pirmą pusę yra gerai. Bet puolime žaidėme tragiškai, lyg be galvos. Prametėme daug laisvų metimų. Manau, kad tai daugiausia atėjo iš pirmo mačo nervingumo. Prisidėjo ir Venesuelos spaudimas gynėjams, sprendimai nebuvo geri. Antrojo pusėje pataikėme kelis metimus, galėjome bėgti į priekį, todėl užbaigėme rungtynes kiek ramiau.

– Butkevičiaus išėjimas 12 minučių, taškų nėra, bet kaip įvertintumėte jo pasirodymą?

– Tie dalykai neatsispindi statistikoje, bet jie neliko nepastebėti mūsų ir tų, kurie supranta krepšinį. Keletas tų kamuolio palietimų padeda, jis visada eina ant kamuolio, išėjo su gera energija, juolab, kad išėjo gale rungtynių. „Malačius“, mes tikimės iš jo geros energijos, geros gynybos. Tikėsimės to ir toliau.

Atranka į Tokiją: Lietuva - Venesuela / BNS nuotr.

– Kas padėjo sukontroliuoti rungtynes trečiajame kėlinyje?

– Gal ir galiu išskirti, mums labai patiko kaip Lukas draskė, kaip žaidė gynyboje, kokį kontaktą jis davė. Vėlgi, statistikoje tai neatsispindi, bet jis buvo toks, kad tu ramiau jautiesi, kai jis aikštėje.

Matėte, kiek išmetėme laisvų tritaškių, bet tai aš nurašau nesusitvarkymui su jauduliu ir nervais. Visa kitas žaidimas būtų buvęs. Momentas Mantas gerai atrodė, momentais Rokas gerai vadovavo komandai, pabaigą į savo rankas paėmė Mantas. Sunku išskirti, bet Luką išskyriau, nes puikiai draskė tiek puolime, tiek stengėsi gynyboje.

– Kodėl Mariui Grigoniui taip sunkiai klostėsi mačas?

– Marius turbūt yra tas žaidėjas, iš kurio mažiausiai laukčiau to nervuotumo, jis kaip tik yra tas, kuris visada pasiruošęs žaisti, pasiruošęs draskyti. Bet šiandien pirmas jo išėjimas buvo toks, kad klaidos atsirado iš per didelio noro. Rodysime jam, koreguosime. Klaidų per daug, bet agresyvumas ir noras turi išlikti toks, koks ir yra.

– Varžovai daug atakavo Joną Valančiūną pikerolo situacijose, kai jis leisdavosi, ar yra kitų opcijų?

– Yra opcijų, vienareikšmiškai, bandėme jas ir per draugiškas. Su Domu gynyba kiek kitaip atrodė, jis mobilesnis, pasitikdavo aukščiau gynėją ir gerai tai veikė. Momentais ir Jonas turėjo būti aukščiau ir pasitikti gynėją, bet taip, mes visada atrodėme gražiai.