Vilius Armalas – geriausias jaunasis gegužės mėnesio A lygos žaidėjas

Geriausio jaunojo A lygos gegužės mėnesio žaidėjo laurai atiteko brandžiai rungtyniavusiam Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ klubo vidurio gynėjui Viliui Armalui, rašo alyga.lt.

20 metų futbolininkas čempionato debiutantų gretose vaidina svarbią rolę ir svariai prisidėjo prie to, kad komanda šoktelėjo į pirmą turnyro lentelės pusę.

Gegužę V. Armalas žaidė ketveriose rungtynėse be keitimo ir pasižymėjo įvarčiu, kurį pelnė į Vilniaus „Riterių“ vartus. Be to, vidurio gynėjas žaidė pergalinguose mačuose su Vilniaus „Žalgiriu“ bei Kėdainių „Nevėžiu“ ir nulinėmis lygiosiomis pasibaigusioje akistatoje su „Panevėžiu“.

„Hegelmann Litauen“ ekipos žaidėjas šio įvertinimo sulaukė po to, kai buvo suskaičiuoti ekspertų ir žurnalistų balsai ir pridėti tv3.lt portale surengtos sirgalių apklausos rezultatai.

„Šis prizas – malonus įvertinimas, gera paskata. Tokie prizai tik suteikia daugiau motyvacijos toliau tobulėti ir atiduoti visą save futbolo aikštėje.

Asmeniškai gegužės mėnuo buvo tikrai geras, džiaugiuosi įmušęs pirmą įvartį A lygoje. Be abejo, viso to nebūtų be mano komandos draugų bei trenerių, kaip komanda gegužės mėnesį žaidėme gerą futbolą, o tai ir yra svarbiausia“, – pasakojo vidurio gynėjas.

V. Armalui, kaip ir kovo bei balandžio mėnesių laureatams – „Kauno Žalgirio“ puolėjui Philipui Otele ir „Panevėžio“ vartininkui Danui Šimkevičiui – atiteks lygos partnerio „Nike“ dovana. Geriausiųjų rinkimus taip pat globoja „7Pack“, „Customprocard“ bei „Vaga“.

„Hegelmann Litauen“ ekipos žaidėjui konkurenciją sudarė komandos draugas Nauris Petkevičius, Telšių „Džiugo“ vartininkas Povilas Survila bei du Alytaus DFK „Dainava“ ekipos futbolininkai – Paulius Golubickas ir Saidas Hamuličius.

Šiame A lygos sezone V. Armalas per 15 mačų yra įmušęs 1 įvartį, savo ruožtu, Kauno rajono klubas su 25 taškais rikiuojasi 5-oje vietoje.