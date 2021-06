Darius Maskoliūnas pabrėžė klaidų kiekį ir paaiškino, kodėl aikštėje nepasirodė Sabonis

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė kontrolinių rungtynių ciklą ir 95:69 įveikusi Dominikos Respublikos rinktinę iškovojo tris pergales iš tiek pat galimų.

Po rungtynių kalbėjęs Lietuvos rinktinės strategas Darius Maskoliūnas teigė, kad įžvelgė gražių momentų rinktinės žaidime, tačiau į akis stipriai krito klaidos ir neužtikrintumas.

Lietuviai šiose rungtynėse suklydo net 21 kartą.

„Buvo tikrai neblogų momentų – tiek gynyboje, tiek puolime. Bet kaip visi pastebėjo ir kaip mes patys matome, ar tai dėl susijaudinimo, ar dėl koncentracijos trūkumo pradžioje pridarome klaidų, nepadarome tinkamų sprendimų puolime, prastai ginamės. Po to, atrodo, kad įtampa atslūgsta ir tie žaidėjai, kurie atrodė pasimetę, susitvarko, žaidimas išsilygina ir mes pradedam daryti tai, ką mes norime.

Dabar ateina tas metas, kai negalėsime žaisti tokių atkarpų su klaidomis. Per šį likusį super trumpą laiką turime stengtis šiuos dalykus panaikinti“, – spaudos konferencijoje teigė D. Maskoliūnas.

– Ką labiausiai dar norėtumėte sustyguoti, patikrinti, kad ramiai išeitumėte į olimpinę atranką? – buvo paklausta Lietuvos rinktinės stratego.

– Jei turėtume dar vienas kontrolines rungtynes, gal tuomet bandytume daryti mažiau eksperimentų ir daugiau žaisti su pagrindine komanda. Norėtųsi, kad tie žaidėjai, kurie ves mus į pergales, daugiau vienas kitą pajustų. Mažiau eksperimentų – daugiau „zulinimo“ to braižo, pagal kurį ir žaisime pagrindines varžybas.

– Kodėl rungtynėms nebuvo registruotas Domantas Sabonis ir Marius Grigonis?

– Sabonio neregistravome, nes jis rungtynėse su rusais gavo mikro traumą, kitą dieną sunkiai judėjo. Šiandien jau jautėsi geriau, iš bėdos būtų galima jam ir žaisti, bet norėjome daugiau laiko duoti ir kitiems žaidėjams. Domanto išėmimas gavosi automatiškai, vienas aukštaūgis šiandien vis vien būtų nepasirodęs.

Dėl Mariaus mes klausimų neturime, norėjosi Roką Giedraitį ir Tomą Dimšą pamatyti žaidžiant antroje pozicijoje, ypač Roką Giedraitį.

Antrasis Lietuvos krepšinio rinktinės testas: Domantas Sabonis / D. Umbrao/LRT nuotr.

– Kaip jums atrodė Rokas Giedraitis antroje pozicijoje?

– Rokas yra super snaiperis, tai man buvo keista, kai jis per mažai ėmėsi iniciatyvos, per mažai atlieka metimų. Pasišnekėjome, bet jis turi tą daryti. Jei jam priešininkų gynyba duoda tai daryti – jis turi tą daryti drąsiai.

– Kaip vertinate Tomą Dimšą – pasiruošimo metu, rungtynėse?

– Kalbant apie darbo etiką neturiu net mažiausių priekaištų niekam – žaidėjus reikia stabdyti, o ne stumti pirmyn. Kas liečia Tomo žaidimą – Tomas yra toks „skylių užkaišytojas“. Jis gali žaisti pirmoje, antroje pozicijoje. Rinktinėje galbūt jis nėra „puolimo žmogus“, bet jį puikiai galima panaudoti gynyboje keičiantis tarp pirmos ir antros pozicijos žaidėjų. Mes, žiūrėdami į priekį, matydami su kokiomis komandomis reikės žaisti, matome, kad tokių žaidėjų mums reikės ir reikės stipriai galvoti.

Tomas Dimša / BNS nuotr.

– Gal jau yra kažkiek aiškesnis galutinis dvyliktukas?

– Gal kiek aiškiau pasidarė dėl tryliktuko. Dar mes neturime galutinio sprendimo, pakentėkite, jis tuoj bus.

– Kaip Mantui Kalniečiui sekasi įsivažiuoti į ritmą?

– Kaip sakiau ir po rungtynių su Rusija, aš Mantą puikiai suprantu. Bet dabar jis jau žaidžia pilna jėga, gydytojai puikiai padarė puikų darbą, bet jis dar neturi tokio žaidybinio ritmo. Mes tai puikiai matome, dėl to kažkiek dirbtinai padidiname jam minutes tam, kad jis galėtų daugiau dirbti. Nesu pilnai patenkintas dėl to, kaip jis įeidinėjo į rungtynes, bet mes puikiai žinom, kokio svarbumo figūra yra Mantas, ir tikimės, kad su kiekvienomis rungtynėmis jis atrodys vis geriau.

Mantas Kalnietis / BNS nuotr.

Šiose rungtynėse puikiai pasirodė ir Tomas Dimša – gynėjas pelnė 13 taškų ir pataikė visus savo metimus (1/1 dvit., 3/3 trit., 2/2 baud. met.).

„Per daug padarėme klaidų, dėl to negalime iškart pasidaryti kažkokios persvaros, negalime tiek klaidų daryti.Pirmoje pusėje atrodom kaip be galvos, bėgam ir bandom kažką iškart padaryti. Tų klaidų buvo ir iš visų, ir iš manęs. Žaidžiau per „langus“, žinau sistemą, man gal kiek yra lengviau, stengiuosi padėti kaip galiu, o kaip gaunasi, taip ir gaunasi“, – po rungtynių kalbėjo T. Dimša.