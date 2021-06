Europos komandiniame čempionate – Andriukaitytės, Palšytės ir Matusevičiaus pergalės

Trys pergalės antrą Europos komandinio lengvosios atletikos čempionato antros lygos varžybų dieną nepadėjo žengti aukštyn. Tarp devynių šalių Lietuvos lengvaatlečiai užėmė ketvirtą vietą, o kelialapius į pirmą lygą iškovojo trys geriausios ekipos. Vis dėlto džiugių akcentų netrūko: svarbiausią karjeros pergalę iškovojo sprinterė Akvilė Andriukaitytė, ieties metime žibėjo Edis Matusevičius, o Airinė Palšytė užfiksavo geriausią rezultatą nuo 2019-ųjų žiemos sezono, rašoma LLAF pranešime.

Stara Zagoroje (Bulgarija) vykusio čempionato antrąją dieną lietuviai pradėjo ketvirta vieta moterų kūjo metimo rungtyje. Šalies rekordininkė Agnė Lukoševičiūtė užfiksavo antrą karjeros rezultatą, įrankį numetusi 64,29 m. Vyrų šuolių su kartimi varžybose Osvaldas Gedrimas įveikė 475 cm aukštį bei buvo šeštas.

110 m barjeriniame bėgime Rokas Ickys kliudė paskutinį barjerą, tačiau finišavo ketvirtas (14,56 sek.), tuo tarpu 100 m barjerinio bėgimo rungtyje Gabija Klimukaitė dėl priešlaikinio starto buvo diskvalifikuota.

Dar viena ketvirta vieta užimta 800 m bėgime – ji atiteko Eduardui Survilui, distanciją įveikusiam per 1 min. 50,12 sek. Prizinių pozicijų nebuvo ir kitose vidutinių nuotolių rungtyse: 1500 m bėgime Viktorija Varnagirytė finišavo aštunta (4 min. 34,10 sek.), o 3000 m kliūtinio bėgimo distanciją per 9 min. 10,99 sek. įveikęs Justinas Beržanskis užėmė penktą vietą.

Prizinių vietų badą nutraukė sprinterė Akvilė Andriukaitytė, išplėšusi pergalę 200 m rungtyje. Distanciją lietuvė įveikė per 23,66 sek. bei pasiekė geriausią šalies sezono rezultatą. Antra finišavusi bulgarė Inna Eftimova atsiliko vos 0,01 sek.

„Didelių tikslų sau nekėliau. Norėjosi laimėti, o apie rezultatą negalvojau. Rezultatas tenkina, vieta taip pat – viskas pavyko, – komentavo A.Andriukaitytė. – Su bulgare abi finišavome lygiai, bet jaučiau, kad esu pirma. Išėjus į tiesiąją iš posūkio pirmavau, bet nuo 150 metro bėgome šalia. Esu labai patenkinta, kad pagavau ją. Ar tai svarbiausia karjeros pergalė? Iš dalies taip, su tokiomis pajėgiomis sportininkėmis man dar neteko bėgti.“

Akvilė Andriukaitytė / Alfredo Pliadžio nuotr.

Vyrų disko metimo rungtis čempionate kėlė didžiausią intrigą. Andrius Gudžius – dabartinis Europos čempionas bei 2017 metų planetos čempionas, tuo tarpu slovėnas Kristjanas Čehas šiemet pagerino Europos iki 23 metų amžiaus grupės rekordą, diską numetęs 69,52 m. Geriausias lietuvio sezono rezultatas lygus 68,62 m.

Stara Zagoroje laimėjo slovėnas, įrankį nuskraidinęs 66,55 m, o A.Gudžius buvo antras – 63,90 m.

„Su sektoriumi čia tokie pokštai... Per apšilimą, kai nereikia sektoriaus laikyti, mečiau gerokai toliau. O varžybose, kai reikia stengtis išsilaikyti sektoriuje, kai reikia realizuoti rezultatą, iškart paslydimai duoda savo“, – pasirodymu patenkintas neliko A.Gudžius.

Disko metikas ir bėgikė Agnė Šerkšnienė čempionato išvakarėse buvo perrinkti Lietuvos komandos kapitonais. A.Gudžius demonstravo lyderio savybes ir už stadiono ribų: jauniesiems sportininkams rėžė motyvuojančią kalbą.

„Komandiniai čempionatai smagu, tik tiek, kad jaunuosius gal ir pamotyvavau, bet pats savo pavyzdžiu neparodžiau, kaip reikia daryti. Bet komandai taškų daviau, tikiuosi, tas vieno taško trūkumas nieko baisaus nenulems“, – vylėsi A.Gudžius.

Vyrų 200 m rungties favoritu laikytas Gediminas Truskauskas finišavo antras. Distanciją jis įveikė per 20,92 sek. – tokį pat laiką užfiksavo ir nugalėtoju tapęs danas Simonas Hansenas. Vis dėlto tūkstantosios sekundės dalys rodė varžovo pranašumą.

„Žinoma, apmaudu. Pirmas dalykas, rezultatas šįkart nebuvo šalia asmeninio rekordo, kitas – bėgau už komandą ir norėjosi iškovoti kuo daugiau taškų. Dėl to labiausiai apmaudu. Džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie komandos, atstovauti Lietuvai ir parodyti rezultatą pagal savo šios dienos galimybes“, – teigė Lietuvos rekordininkas.

Šuolių į aukštį rungtyje triumfavo Airinė Palšytė, peršokusi 193 cm. Tai – geriausias jos rezultatas nuo 2019-ųjų Europos uždarų patalpų čempionato. Lietuvei pavyko aplenkti šeimininkų žvaigždę, Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių prizininkę Mirelą Demirevą, kuri užėmė antrą vietą.

Lietuvos komanda / Alfredo Pliadžio nuotr.

„Tikrai žinojau, kad sportinė forma kylanti, nes treniruotėse darydavau labai daug šuolių ir su komandos treneriu šnekėjome, jog net ir būdama nuovargio fone turiu būti pasiruošusi šokti daugiau nei 190 cm. Šiandien reikėjo kovoti už komandą, iškovoti kuo daugiau taškų ir man nebuvo svarbu, kas yra sektoriuje, kokios varžovės su manimi, norėjau iškovoti daug taškų komandai bei padaryti geriausią sezono rezultatą“, – komentavo A.Palšytė.

Sportininkė priartėjo prie patekimo į Tokijo olimpines žaidynes. Jos reitingo taškų vidurkis nuo 1185 pakils iki 1196, o bilietą į Tekančios Saulės šalį ji užsitikrinti gali kitą savaitę vyksiančiame Lietuvos čempionate. Šuolių į aukštį olimpinis normatyvas lygus 196 cm.

„193 cm trečias bandymas buvo kaip minimum 196 cm. Šiandien patikėjau, kad tai gali įvykti šią dieną. Gaila, jog ne viskas išsipildo, kaip norisi. Dar turiu dvi progas – Lietuvos čempionatą ir, tikriausiai, „Cosma“ taurės varžybas. Forma yra planuojama šiek tiek vėlesniam laikui, dabar svarbiausiai atsirinkti į olimpines žaidynes ir labai tikiuosi, kad šis rezultatas priduos daugiau taškų“, – sakė A.Palšytė.

Moterų rutulio stūmimo varžybose Urtė Bačianskaitė užėmė šeštą vietą (13,93 m). Vyrų trišuolio varžybose Tomas Lotužis taip pat buvo šeštas (15,02 m). Tuo tarpu šuoliuose į tolį vos vieno centimetro iki pergalės pritrūko Jogailei Petrokaitei. Ji nušoko 6,43 m – lygiai tiek pat, kiek nugalėtoja tapusi vengrė Petra Farkas. Pastarajai pergalė atiteko dėl tolimesnio antro geriausio rezultato.

„Vis dar ne tie skaičiai, kuriuos norėčiau pamatyti, bet smagu, kad po truputį ėjimas į priekį yra. Jaučiuosi super, bet rezultatas to neparodo. Esame truputį atsilikę su darbu dėl tam tikrų dalykų, tikiuosi, kad Lietuvos čempionate tie skaičiai dar pagerės, – pasakojo J.Petrokaitė. – Norėjosi iškovoti maksimalų taškų skaičių, dėl to apmaudu, nes trečio bandymo metu turėjau ypatingai gerą šuolį, bet, aišku, žengiau. Dėl to apmaudu, o kad vienodas rezultatas, tai toks sportas, ką padarysi.“

3000 m bėgime Egidijus Adomkaitis finišavo aštuntas (8 min. 26,89 sek.), o 5000 m bėgime Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė buvo šešta (17 min. 7,8 sek.). Moterų 4x400 m estafetė užėmė ketvirtą vietą (3 min. 38,6 sek.), o vyrai analogiškoje rungtyje buvo septinti (3 min. 16,43 sek.). Čempionatą pergalingai Lietuvai uždarė Edis Matusevičius: jo rezultatas – lygiai 83 metrai.

Edis Matusevičius / Alfredo Pliadžio nuotr.

„Forma gerėja ir techniniai elementai gerėja, tad logiška, kad ir atstumas tolėja. Tačiau tai nebuvo tas rezultatas, kurį šiandien galėjau numesti – galėjau daugiau“, – sakė E.Matusevičius.

Tiesa, visą čempionatą vienas rinktinės lyderių jautėsi apsirgęs. Sirguliuodamas jis dalyvavo ir varžybose, tačiau tai pasiekti geriausio Lietuvos sezono rezultato nesutrukdė.

„Buvo sunku, visas varžybas, visą dieną mušė prakaitas, skauda galvą. Šiokių tokių problemų buvo, bet išėjo su jomis susitvarkyti ir gavosi neblogai“, – teigė ieties metikas.

Komandinio čempionato nugalėtojais tapo vengrai (255 tšk.), aplenkę danus (245,5 tšk.) ir slovėnus (233 tšk.). Iki pastarųjų lietuviams pritrūko 30 taškų. Mūsiškiai aplenkė bulgarus, slovakus, latvius, kroatus ir islandus.

Visi stipriausi Lietuvos lengvaatlečiai birželio 25-26 dienomis varžysis šalies čempionate Palangoje.