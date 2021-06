Lemiamą kovą dėl Tokijo pralaimėjusi šaulė Raimeda Bučinskytė: išmušė saugiklius

Šaulė Raimeda Bučinskytė pralaimėjo lemiamą kovą dėl vietos Tokijo paralimpinėse žaidynėse, skelbia parateam.lt.

Lietuvos atstovės šūviai pasaulio taurės etape Peru sostinėje Limoje nebuvo pakankamai taiklūs, kad užtikrintų šaulei bilietą į Japoniją. Vis dėlto R. Bučinskytei dar liko viena viltis – vardinis kvietimas, kurio šiaulietei prašo Lietuvos paralimpinis komitetas.

„Ir pikta, ir liūdna...“, – po starto Limos karinės bazės šaudykloje kalbėjo R. Bučinskytė.

Lietuvė finišavo šešiolikta šaudymo iš 10 metrų pneumatiniu pistoletu varžybose – pagrindinėje savo rungtyje. Šiaulietė surinko 543 taškus – tiek pat, kiek dar trys aukščiau likusios varžovės. Nuo išsvajoto finalo, kuriame varžėsi geriausios aštuonios šaulės, mūsų šalies sportininkę skyrė tik vienuolika taškų.

„Perdegiau emociškai. Pradžia buvo labai sėkminga, pirmos trys serijos buvo geros. Tačiau po 20 minučių palūžau, viskas susijaukė. Perdegiau emociškai. Kūnas atlaiko 20 minučių streso, o po to daro, ką nori – rankos sau, akys sau ir taip toliau. Kaip ten sakoma… išmušė saugiklius. Manau, kad įtaką padarė varžybų trūkumas, varžybinės patirties stoka“, – pasirodymą pasaulio taurės etape analizavo R. Bučinskytė.

Pasak šaulės, tos pačios priežastys sutrukdė geriau pasirodyti ir kitoje rungtyje – šaudyme iš 25 metrų atstumo mažo kalibro pistoletu. Čia R. Bučinskytė surinko 541 tašką, užėmė 22 vietą ir į finalą nepateko. Abiejose rungtyse kelialapius į Tokijo paralimpines žaidynes gavo po vieną sportininkę.

Jurijaus Nonino treniruojama R. Bučinskytė šiais metais neteko dviejų startų – Europos čempionato ir pasaulio taurės etapo Lenkijoje. Abu turnyrai buvo atšaukti dėl viruso COVID-19 pandemijos.

Anot R. Bučinskytės, prie prastesnio nei tikėtąsi rezultato Limoje galėjo prisidėti ir aštuonių valandų laiko skirtumas bei pradingęs bagažas, kuris sportininkę pasiekė tik trečią viešnagės Peru dieną.

„Trys dienos buvo strese, nes dingo visi daiktai. Blogiausia, kad lagamine buvo kulkos, be kurių tiesiog negali treniruotis. Laimei, čia padėjo amerikiečiai. Apskritai, varžovai labai geranoriški. Pradėjus trūkti daiktų, padėjo ir amerikiečiai, ir rusai, ir britai“, – pasakojo Lietuvos sportininkė.

Nepaisant nesėkmingo pasirodymo Peru, R. Bučinskytė net neketina sudėti ginklų ir jau galvoja apie artėjantį kitą paralimpinį ciklą ir jį vainikuosiančias 2024 m. Paryžiaus vasaros žaidynes.

„Žinau, kad galiu ir aš įrodysiu, kad esu geriausia. Dirbsiu ir pasiruošiu varžyboms taip, kad nesikartotų šitie dalykai, kad galėčiau grįžti aukštai pakelta galva. Aš tai padarysiu, pamatysite“, – sportinį pyktį ir pasiryžimą po varžybų Peru sostinėje demonstravo R. Bučinskytė.

Vis dėlto Lietuvos šaulei dar liko viena viltis patekti į Tokijo paralimpines žaidynes – vardinis kvietimas.

„Kreipsimės į Tarptautinį paralimpinį komitetą ir prašysime kvietimo. Per daug, per ilgai ir per sunkiai dirbta, kad lengvai pasiduotume. Analizuojame galimybes ir ruošiame argumentus. Pavyzdžiui, Lietuva dar nėra turėjusi savo šaulių paralimpinėse žaidynėse, koją pakišo atšaukti startai ir kita“, – pasakojo Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.