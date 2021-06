Paskutinė repeticija prieš Tokiją: Alytuje varžysis daugiau nei 150 ėjikų, tarp jų – pajėgūs rusai

Penktadienį Alytuje vyks 47-asis tarptautinis sportinio ėjimo festivalis, turintis „European Athletics Permit Meeting“ statusą. Varžybos Dzūkijoje bus paskutinės Europoje, kuriose ėjikams galima vykdyti normatyvus į Tokijo olimpines žaidynes – vėliau vyks tik Centrinės Amerikos čempionatas, rašoma LLAF pranešime.

Alytuje varžysis daugiau 150 ėjikų iš 22 valstybių. Nugalėtojos titulą gins pernai olimpinį normatyvą įvykdžiusi Brigita Virbalytė, o startas Lietuvoje ypač svarbus bus dėl vietos Tokijuje vis dar besigrumiančiai Monikai Vaiciukevičiūtei.

„Laikas sudėtingas visiems. Seniau pakviesti dalyvius būdavo paprasta, o dabar reikia, kad kvietimus patvirtintų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Tai paskutinės varžybos, kuriose galima vykdyti normatyvus, sportininkai deda viltis, ruošiasi. Organizuoti tokį renginį pandemijos metu sunku, bet įmanoma. Patirtis leidžia, manau, viskas bus gerai“, – teigė varžybų organizatorius Kastytis Pavilonis.

Be B.Virbalytės ir M.Vaiciukevičiūtės Alytuje Lietuvai atstovaus dar trys olimpinės rinktinės kandidatai – Marius Žiūkas, Arturas Mastianica ir Tadas Šuškevičius. M.Žiūkas ir A.Mastianica teisę dalyvauti Tokijuje iškovojo šį pavasarį Slovakijoje, tuo tarpu T.Šuškevičius vis dar laukia žinių, kokią vietą jis užėmė 50 km rungties reitinge atrankoje į olimpines žaidynes.

Moterų 20 km reitinge M.Vaiciukevičiūtė užima 75 vietą, o kelialapius į Tekančios Saulės šalį iškovos 60 ėjikių. Lietuvei, norint išsaugoti bent teorines viltis patekti į žaidynes, Alytuje distanciją reikia nužingsniuoti per 1 val. 34 min. 13 sek. Tokio rezultato pakaktų tik tuo atveju, jei reitingo taškų vidurkio nepagerintų Dzūkijoje ir Centrinės Amerikos čempionate startuosiančios pagrindinės varžovės.

„Teorinė viltis lieka. Monikos treniruotumas padidėjęs, 5000 m varžybose ji pagerino asmeninį rekordą. Tai nepilna 20 km distancija, bet mažas žingsnelis į priekį yra“, – sakė K.Pavilonis, kuris taip pat yra Lietuvos sportinio ėjimo asociacijos prezidentas.

Ažiotažo sulauks neutralių atletų iš Rusijos komanda, tarp kurių bus pasaulio vicečempionas Vasilijus Mizinovas bei kylančios ėjimo žvaigždės Darija Golubečkova ir Elvira Chasanova. Nors pastarosios jau yra įvykdžiusios olimpinius normatyvus, visą Rusijos lengvaatlečių komandą žaidynėse sudarys vos 10 sportininkų, tad Alytuje joms reikalingi ypač įspūdingi rezultatai.

„Visai Rusijos lengvajai atletikai leidžiama į olimpines žaidynes deleguoti 10 žmonių. Atvyksta pasaulio vicečempionas V.Mizinovas, manau, jis dalyvaus žaidynėse. Jaunų merginų rezultatai daug aukštesni nei Lietuvos rekordas, bet nėra garantijos, jog jos atsidurs olimpinėje komandoje. Greičiausiai tame dešimtuke bus tie sportininkai, kurie pajėgūs laimėti medalius“, – svarstė K.Pavilonis.

Beje, Rusijos ėjikai tarptautinėse varžybose nėra dalyvavę nuo 2019 metų pasaulio čempionato. Lietuvą jie pasiekė pėsčiomis kirtę valstybės sieną.

„Reisas iš Rusijos vykdomas tik kartą per savaitę. Rusai atskrido į Kaliningradą, po to važiavo iki Kybartų. Pėsčiomis ėjo per sieną, o nuo Kybartų mes juos pasitikome ir parvežėme į Alytų“, – pasakojo K.Pavilonis.

Varžybų prizinis fondas – beveik 6 tūkst. eurų. Alytaus sportinio ėjimo festivalio metu paaiškės ir 20 km distancijos Lietuvos čempionai.